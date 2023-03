Инфантино поблагодарил Путина за ЧМ-2018. Президент ответил ему на английском языке

Президент России Владимир Путин посетил сегодня заседание 68-го конгресса ФИФА в Москве. Глава государства выступил с речью, подчеркнув, что проведение чемпионата мира в стране было бы невозможным без помощи мирового футбольного сообщества.

«Спорт вне политики», – заявил Путин.

Президент РФ пообещал «удобный и позитивный» чемпионат мира для всех, кто приедет в Россию. «Мы хотим, чтобы они поняли нашу уникальную культуру и захотели вернуться», – сказал он.

Путин поблагодарил ФИФА и, в частности, его главу Джанни Инфантино за его принципы и справедливость и «позитивный подход к нашей стране». Он добавил, что Инфантино возглавляет организацию в очень трудные для нее времена, и отметил, что он очень хорошо относится к России.

«Осталось всего несколько часов, прежде чем мы начнем это великое событие для друзей футбола. Мы сделали это вместе в одной большой команде. Подготовка к такому спортивному фестивалю была возможна только с помощью всей футбольной семьи», – приводит слова Путина Inside The Games.

«От всего сердца большое, большое, большое спасибо вам, господин Путин», – ответил Инфантино.

Путин закончил свою речь на английском языке, сказав: «Thank you so much (Большое вам спасибо)».

Одно из первых публичных выступлений Путина на английском языке состоялось на сессии Международного олимпийского комитета 2007 году в Гватемале перед тем, как Сочи был выбран столицей зимних Игр-2014.