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    Инфантино поблагодарил Путина за ЧМ-2018. Президент ответил ему на английском языке

    Президент России Владимир Путин посетил сегодня заседание 68-го конгресса ФИФА в Москве. Глава государства выступил с речью, подчеркнув, что проведение чемпионата мира в стране было бы невозможным без помощи мирового футбольного сообщества.

    «Спорт вне политики», – заявил Путин.

    Президент РФ пообещал «удобный и позитивный» чемпионат мира для всех, кто приедет в Россию. «Мы хотим, чтобы они поняли нашу уникальную культуру и захотели вернуться», – сказал он.

    Путин поблагодарил ФИФА и, в частности, его главу Джанни Инфантино за его принципы и справедливость и «позитивный подход к нашей стране». Он добавил, что Инфантино возглавляет организацию в очень трудные для нее времена, и отметил, что он очень хорошо относится к России.

    «Осталось всего несколько часов, прежде чем мы начнем это великое событие для друзей футбола. Мы сделали это вместе в одной большой команде. Подготовка к такому спортивному фестивалю была возможна только с помощью всей футбольной семьи», – приводит слова Путина Inside The Games.

    «От всего сердца большое, большое, большое спасибо вам, господин Путин», – ответил Инфантино.

    Путин закончил свою речь на английском языке, сказав: «Thank you so much (Большое вам спасибо)».

    Одно из первых публичных выступлений Путина на английском языке состоялось на сессии Международного олимпийского комитета 2007 году в Гватемале перед тем, как Сочи был выбран столицей зимних Игр-2014.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2018 12:31
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +52

      подсечкин 13 июня 2018, 19:36

      Всё думал издаст наш светлейший указ,или не издаст о проведении чемпионата,сегодня наконец дождался,-всем россиянам к гостям проявлять радушие и внимание! Ультрас тебе в морду,а ты стой и улыбайся повторяя,-велком!
      Я не он,по английски умею,но воспринимаю эту страну за"главнюка", по этому не хочу,нашим проституткам проявить радушие и давать бесплатно! ОМОНу не трогать разбушевавшихся болельщиков их(наших можно),Как то так!

      0
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      Рейтинг: +38

      Grindcore 13 июня 2018, 13:51

      Инфантильный, хороший всё таки мужик.

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Grindcore 13 июня 2018, 14:13

      ага когда на кону такие бабки,забрать ЧМ-отдать около 50 млрд баксов РФ,не забрать получить 6 лярдов для ФИФА.Хороший мужик.)

      1
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      Рейтинг: +254

      Vagner44 > 3a zenit 13 июня 2018, 14:28

      Что ты несешь друг?! Не кто даже не допускал возможности о лишении России ЧМ. Собака лает караван идет... Все эти бредни начали пускать западные журналисты, а наша либеральная интеллигенция с радостью подхватила этот взброс

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Vagner44 13 июня 2018, 18:48

      ну если этого не случилось,то это не значит что этого не было.

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 13 июня 2018, 13:28

      Прекрасный пример для всей страны-президент свободно владеет немецким и говорит на английском.

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 13 июня 2018, 12:49

      Президент ответил ему на английском языке.
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      Сэкономил на переводчике.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 13 июня 2018, 12:46

      Самое крутое спортивное мировое событие, и кто бы что не говорил и не рвал на жопе волосы, прошло оно при и благодаря Путину.

      1
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 13 июня 2018, 12:36

      Учись Мутко!)

      4
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 13 июня 2018, 12:58

      Между прочим "Фром май харт" произнести сложнее, чем "Thank you so much"))))

      5
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч > zatonn 13 июня 2018, 13:12

      )))))))

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 13 июня 2018, 13:21

      Это бесполезно, за все эти годы В. Мутко выучил только "No comment"

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