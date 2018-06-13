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  • Инфантино поблагодарил Путина за ЧМ-2018. Президент ответил ему на английском языке

Инфантино поблагодарил Путина за ЧМ-2018. Президент ответил ему на английском языке

13 июня 2018, 12:31
12

Президент России Владимир Путин посетил сегодня заседание 68-го конгресса ФИФА в Москве. Глава государства выступил с речью, подчеркнув, что проведение чемпионата мира в стране было бы невозможным без помощи мирового футбольного сообщества.

«Спорт вне политики», – заявил Путин.

Президент РФ пообещал «удобный и позитивный» чемпионат мира для всех, кто приедет в Россию. «Мы хотим, чтобы они поняли нашу уникальную культуру и захотели вернуться», – сказал он.

Путин поблагодарил ФИФА и, в частности, его главу Джанни Инфантино за его принципы и справедливость и «позитивный подход к нашей стране». Он добавил, что Инфантино возглавляет организацию в очень трудные для нее времена, и отметил, что он очень хорошо относится к России.

«Осталось всего несколько часов, прежде чем мы начнем это великое событие для друзей футбола. Мы сделали это вместе в одной большой команде. Подготовка к такому спортивному фестивалю была возможна только с помощью всей футбольной семьи», – приводит слова Путина Inside The Games.

«От всего сердца большое, большое, большое спасибо вам, господин Путин», – ответил Инфантино.

Путин закончил свою речь на английском языке, сказав: «Thank you so much (Большое вам спасибо)».

Одно из первых публичных выступлений Путина на английском языке состоялось на сессии Международного олимпийского комитета 2007 году в Гватемале перед тем, как Сочи был выбран столицей зимних Игр-2014.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Инфантино Джанни Путин Владимир
Комментарии (12)
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1528882560
Учись Мутко!)
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FanatSerj
1528883213
Самое крутое спортивное мировое событие, и кто бы что не говорил и не рвал на жопе волосы, прошло оно при и благодаря Путину.
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DIDI 23
1528883352
Президент ответил ему на английском языке. ---------------------------------------------------------------------------------- Сэкономил на переводчике.
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val-berezko
1528885700
Прекрасный пример для всей страны-президент свободно владеет немецким и говорит на английском.
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Grindcore
1528887068
Инфантильный, хороший всё таки мужик.
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подсечкин
1528907763
Всё думал издаст наш светлейший указ,или не издаст о проведении чемпионата,сегодня наконец дождался,-всем россиянам к гостям проявлять радушие и внимание! Ультрас тебе в морду,а ты стой и улыбайся повторяя,-велком! Я не он,по английски умею,но воспринимаю эту страну за"главнюка", по этому не хочу,нашим проституткам проявить радушие и давать бесплатно! ОМОНу не трогать разбушевавшихся болельщиков их(наших можно),Как то так!
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