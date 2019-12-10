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  • «Бизнес Online»: Пилипчук отказался возглавить «Спартак-2» из-за пункта в контракте, по которому его могут уволить в любой момент

«Бизнес Online»: Пилипчук отказался возглавить «Спартак-2» из-за пункта в контракте, по которому его могут уволить в любой момент

10 декабря 2019, 13:43
11

Бывший помощник Массимо Карреры в «Спартаке» Роман Пилипчук провел встречу с генеральным директором клуба Томасом Цорном.

Стороны обсуждали возможное назначение Пилипчука на пост главного тренера «Спартака-2», сообщает «Бизнес Online».

«Цорн предложил тренеру контракт, но в документе появился пункт, по которому клуб может уволить тренера в любой момент. Пилипчук попросил убрать эту опцию из договора», – пишет издание.

Окончательного ответа тренеру гендиректор «Спартака» еще не дал. Возобновление переговоров возможно, и Пилипчук еще может вернуться в московский клуб, так как его хочет видеть в команде владелец «Спартака» Леонид Федун.

  • «Спартак-2» идет в зоне вылета ФНЛ на 16-м месте.
  • В октябре сообщалось, что Пилипчуку предлагали обдумать возможность возглавить «Спартак-2».
  • Пилипчук был помощником Массимо Карреры в «Спартаке» с 2016 по 2018 годы.
  • С февраля по май этого года Пилипчук работал главным тренером минского «Динамо».

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак-2 Спартак Пилипчук Роман Цорн Томас
Комментарии (11)
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paracetamol
1575974687
Кто такой Пилипчук?
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Бухбух
1575975383
Пилипчук пусть едет тренировать к себе на родину.
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Ruryu
1575975565
А,на йух,выставляли??
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piligrim1986
1575977454
возьмите тихонова, потом вместо тедески поставите
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oyabun
1575978351
Роль Пилипчука в Спартаке сильно мифологизирована и преувеличена. На самом деле той внутренней кухни тренерского штаба Карреры не знает никто. будучи ГТ Ахмата ничем особенным себя не проявил.
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evgevg13
1575980073
пусть лохов в другом месте ищут
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