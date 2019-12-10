«Бизнес Online»: Пилипчук отказался возглавить «Спартак-2» из-за пункта в контракте, по которому его могут уволить в любой момент

Бывший помощник Массимо Карреры в «Спартаке» Роман Пилипчук провел встречу с генеральным директором клуба Томасом Цорном.

Стороны обсуждали возможное назначение Пилипчука на пост главного тренера «Спартака-2», сообщает «Бизнес Online».

«Цорн предложил тренеру контракт, но в документе появился пункт, по которому клуб может уволить тренера в любой момент. Пилипчук попросил убрать эту опцию из договора», – пишет издание.

Окончательного ответа тренеру гендиректор «Спартака» еще не дал. Возобновление переговоров возможно, и Пилипчук еще может вернуться в московский клуб, так как его хочет видеть в команде владелец «Спартака» Леонид Федун.