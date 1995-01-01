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    «Бизнес Online»: Пилипчук отказался возглавить «Спартак-2» из-за пункта в контракте, по которому его могут уволить в любой момент

    Бывший помощник Массимо Карреры в «Спартаке» Роман Пилипчук провел встречу с генеральным директором клуба Томасом Цорном.

    Стороны обсуждали возможное назначение Пилипчука на пост главного тренера «Спартака-2», сообщает «Бизнес Online».

    «Цорн предложил тренеру контракт, но в документе появился пункт, по которому клуб может уволить тренера в любой момент. Пилипчук попросил убрать эту опцию из договора», – пишет издание.

    Окончательного ответа тренеру гендиректор «Спартака» еще не дал. Возобновление переговоров возможно, и Пилипчук еще может вернуться в московский клуб, так как его хочет видеть в команде владелец «Спартака» Леонид Федун.

    • «Спартак-2» идет в зоне вылета ФНЛ на 16-м месте.
    • В октябре сообщалось, что Пилипчуку предлагали обдумать возможность возглавить «Спартак-2».
    • Пилипчук был помощником Массимо Карреры в «Спартаке» с 2016 по 2018 годы.
    • С февраля по май этого года Пилипчук работал главным тренером минского «Динамо».

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 13:43
    Комментарии9
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      Рейтинг: +824

      evgevg13 5 минут назад

      пусть лохов в другом месте ищут

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      Рейтинг: +21266

      oyabun 33 минуты назад

      Роль Пилипчука в Спартаке сильно мифологизирована и преувеличена. На самом деле той внутренней кухни тренерского штаба Карреры не знает никто. будучи ГТ Ахмата ничем особенным себя не проявил.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6341

      piligrim1986 48 минут назад

      возьмите тихонова, потом вместо тедески поставите

      0
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      Рейтинг: +182

      Semenycch 1 час назад

      Правильно сделал, что отказался подписывать контракт, нужно сохранять самоуважение!

      2
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      Рейтинг: +2258

      Ruryu 1 час назад

      А,на йух,выставляли??

      0
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      Рейтинг: +1557

      Бухбух 1 час назад

      Пилипчук пусть едет тренировать к себе на родину.

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      Рейтинг: +4546

      paracetamol 1 час назад

      Кто такой Пилипчук?

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      Рейтинг: +444

      Rus9I > paracetamol 47 минут назад

      Это тот, кто ставил игру в чемпионском году Спартака.
      Он не только технически подкован, но и грамотно разбирает соперника. Выявляет все слабые и сильные стороны.

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      Рейтинг: +5757

      ilichkadr > Rus9I 1 минуту назад

      Интересно, если Пилипчук ставил игру, то что делал Каррера?

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