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  • Черчесов – о расписании сборной России: «Мы планировали сыграть со сборными категории топ-16, но скорректировали свои планы»

Черчесов – о расписании сборной России: «Мы планировали сыграть со сборными категории топ-16, но скорректировали свои планы»

10 декабря 2019, 11:40
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал обнародованное расписание товарищеских матчей в рамках подготовки к Евро-2020.

«Поначалу наш тренерский штаб планировал в марте сыграть один контрольный матч. Март – не лучший месяц с точки зрения спортивной формы игроков, которые, как правило, еще не успевают вкатиться в сезон. Но УЕФА рекомендует максимально использовать окна в международном календаре, поэтому мы проведем две встречи.

Что касается первого спарринга, то наш соперник поменялся уже после жеребьевки. В связи с тем, что мы попали в одну группу с Финляндией и Данией, приняли решение сыграть на выезде со Швецией, которая стилистически похожа на двух наших оппонентов по Евро. Второй матч проведем с менее сильной, но очень неуступчивой командой Молдовы, которая в ноябре весьма организованно выглядела на выезде с Францией. Оба матча нам предстоит сыграть на выезде.

Если говорить об июньских матчах, то мы их проводим в соответствии с проверенным графиком. После сбора в Нойштифте сыграем в гостях с Польшей. Знаю эту сборную не понаслышке, ведь сам работал в чемпионате этой страны с «Легией». Это очень сильный интересный соперник, с которым сборная России не встречалась с 2012 года. Думаю, матч вызовет интерес и у наших, и у польских болельщиков. Вторую игру в июне проведем с Сербией, тоже очень серьезным соперником, который еще ведет борьбу за путевку на чемпионат Европы.

Мы планировали сыграть со сборными категории топ-16, но скорректировали свои планы. Швеция стилистически похожа на наших соперников по Евро, о чем я говорил ранее. Кстати, и Швеция, и Польша входят в двадцатку сильнейших сборных мира. Тренерский штаб полностью удовлетворен тем, как сработал в этом плане РФС», – заявил главный тренер сборной России.

  • В марте сборная России сыграет на выезде против Швеции (28 марта) и Молдовы (31 марта).
  • В июне россияне сыграют против Польши (на выезде, 2 июня) и против сборной Сербии (дома, 6 июня).

Источник: Официальный сайт РФС
Россия Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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алдан2014
1575974654
Так с ТОПами дзюба не забьёт,а с санмаринами красавец
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Hektor 84
1576098738
Просто сборные из топ 16 не горят желанием с нами играть
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