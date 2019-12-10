Черчесов – о расписании сборной России: «Мы планировали сыграть со сборными категории топ-16, но скорректировали свои планы»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал обнародованное расписание товарищеских матчей в рамках подготовки к Евро-2020.

«Поначалу наш тренерский штаб планировал в марте сыграть один контрольный матч. Март – не лучший месяц с точки зрения спортивной формы игроков, которые, как правило, еще не успевают вкатиться в сезон. Но УЕФА рекомендует максимально использовать окна в международном календаре, поэтому мы проведем две встречи.

Что касается первого спарринга, то наш соперник поменялся уже после жеребьевки. В связи с тем, что мы попали в одну группу с Финляндией и Данией, приняли решение сыграть на выезде со Швецией, которая стилистически похожа на двух наших оппонентов по Евро. Второй матч проведем с менее сильной, но очень неуступчивой командой Молдовы, которая в ноябре весьма организованно выглядела на выезде с Францией. Оба матча нам предстоит сыграть на выезде.

Если говорить об июньских матчах, то мы их проводим в соответствии с проверенным графиком. После сбора в Нойштифте сыграем в гостях с Польшей. Знаю эту сборную не понаслышке, ведь сам работал в чемпионате этой страны с «Легией». Это очень сильный интересный соперник, с которым сборная России не встречалась с 2012 года. Думаю, матч вызовет интерес и у наших, и у польских болельщиков. Вторую игру в июне проведем с Сербией, тоже очень серьезным соперником, который еще ведет борьбу за путевку на чемпионат Европы.

Мы планировали сыграть со сборными категории топ-16, но скорректировали свои планы. Швеция стилистически похожа на наших соперников по Евро, о чем я говорил ранее. Кстати, и Швеция, и Польша входят в двадцатку сильнейших сборных мира. Тренерский штаб полностью удовлетворен тем, как сработал в этом плане РФС», – заявил главный тренер сборной России.