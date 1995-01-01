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    Орлов – об оскорблениях Дзюбы: «Герои всегда вызывают зависть»

    Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу оскорблений форварда «Зенита» и сборной России Артeма Дзюбы со стороны болельщиков.

    «Мы и до матча в Сан-Марино знали, что кое-кто покрикивает против Дзюбы. Кто-то вспоминает, как Артeм ушeл из «Спартака», хотя его оттуда выгнали, выдавили. Разве вы забыли об этом? Вспомните. В основном это зависть, потому что сейчас он футбольный герой. Герои всегда вызывают зависть.

    Дзюбу опять загнали в угол, как это было при уходе в «Арсенал», когда ему надо было пробиться в сборную. И сейчас он проявляет себя. В концовке матча с «Динамо» он создал два момента. Артeм находит в себе резервы, насилует сам себя, заставляет себя играть так, как надо играть», – сказал Орлов.

    • Во время матча Сан-Марино – Россия впервые прозвучали скандирования «Дзюба, Дзюба, иди ***».
    • Затем аналогичные кричалки использовались на игре «Урал» – «Спартак».
    • На встрече «Зенит» – «Спартак» фанатов задерживали за использование нецензурной брани, а на «Газпром Арене» включали специальные глушилки.

    Источник: YouTube-канал Геннадия Орлова

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    Сегодня, 21:56
    Комментарии12
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      Рейтинг: +275

      Hektor 84 14 минут назад

      Это он о ком? О дрочинаторе что ли?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      RamosRM 23 минуты назад

      Орлёнок ты совсем головой поехал Дзюбинатора в герои записывать))))))Хотелось бы услышать что он такого зделал чего добился .И где он пропадает в матчах с сильными сборными .

      0
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      Рейтинг: +6143

      Asbjorn 39 минут назад

      Ну раз герой то пусть ему ещё орден дадут, не понимаю, что дзюба, кроме словоблудия сделал, что его так вознесли, в ЧР Зениту сейчас конкурентов почти и нет, а в важных матчах будь то ЛЧ или сборные, Дзюба ничего не показывает, тк посредственный игрок

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1385

      playsh 44 минуты назад

      Геннадий, ты идиот,ты что это пишешь - "Артём насилует сам себя."А в какое место именно,или чередует.Оскорбил по полной,нельзя так высказываться,ты же себя комментатором считаешь,а за базаром не следишь.
      А что за фраза - "заставляет себя играть так,как надо играть." Опять парня подставил,оказывается он заставляет себя играть как надо.А когда не заставляет?
      Какое счастье,что сейчас тебя нет в эфире.Артёму привет.

      0
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      Рейтинг: +35989

      portero 45 минут назад

      ой Гена .... посмотрим завтра на твоего героя...
      имеются опасения, что начнет умирать на поле к 30 минуте.

      4
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      Рейтинг: +6143

      Asbjorn > portero 31 минуту назад

      Умирать как лев

      1
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      Рейтинг: +127

      elessar arnor > Asbjorn 29 минут назад

      как с Бельгией, т.е.львенок

      0
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      Рейтинг: +204

      Vis-ok > Asbjorn 25 минут назад

      Как бомж

      0
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      Рейтинг: +169

      david17 50 минут назад

      Ну герои может и вызывают зависть в хорошем смысле этого слова, а дзюба то тут причём?

      3
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      Рейтинг: +193

      МасСуд 57 минут назад

      Старый перд.н , нашел тоже героя)))))

      3
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      Рейтинг: +1932

      Борат 59 минут назад

      Мне на дзюбу вообще по барабану, но видя, как он поджигает тарасовские пер*аки, я ему желаю удачи!!!
      Так угарно наблюдать за полыхающими хряками))))

      -2
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      Рейтинг: +127

      elessar arnor 1 час назад

      нуу, поехали строчить про великие голы итальяшкам, но другим, киприотам, тем, кто смачно играет на волынках, могучим голодным и изможденным арабам, трудовой пеналь с испанцами

      настоящий маразм признавать героя за подобные достижения

      Аршавин, Павлюченко, Колодин, Дзагоев (времен евро 2012 - тех моментов, а здесь навязывают.. это, ну че, ******

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