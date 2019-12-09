Орлов – об оскорблениях Дзюбы: «Герои всегда вызывают зависть»

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу оскорблений форварда «Зенита» и сборной России Артeма Дзюбы со стороны болельщиков.

«Мы и до матча в Сан-Марино знали, что кое-кто покрикивает против Дзюбы. Кто-то вспоминает, как Артeм ушeл из «Спартака», хотя его оттуда выгнали, выдавили. Разве вы забыли об этом? Вспомните. В основном это зависть, потому что сейчас он футбольный герой. Герои всегда вызывают зависть.

Дзюбу опять загнали в угол, как это было при уходе в «Арсенал», когда ему надо было пробиться в сборную. И сейчас он проявляет себя. В концовке матча с «Динамо» он создал два момента. Артeм находит в себе резервы, насилует сам себя, заставляет себя играть так, как надо играть», – сказал Орлов.