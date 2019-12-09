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  • Орлов – об оскорблениях Дзюбы: «Герои всегда вызывают зависть»

Орлов – об оскорблениях Дзюбы: «Герои всегда вызывают зависть»

9 декабря 2019, 21:56
29

Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу оскорблений форварда «Зенита» и сборной России Артeма Дзюбы со стороны болельщиков.

«Мы и до матча в Сан-Марино знали, что кое-кто покрикивает против Дзюбы. Кто-то вспоминает, как Артeм ушeл из «Спартака», хотя его оттуда выгнали, выдавили. Разве вы забыли об этом? Вспомните. В основном это зависть, потому что сейчас он футбольный герой. Герои всегда вызывают зависть.

Дзюбу опять загнали в угол, как это было при уходе в «Арсенал», когда ему надо было пробиться в сборную. И сейчас он проявляет себя. В концовке матча с «Динамо» он создал два момента. Артeм находит в себе резервы, насилует сам себя, заставляет себя играть так, как надо играть», – сказал Орлов.

  • Во время матча Сан-Марино – Россия впервые прозвучали скандирования «Дзюба, Дзюба, иди ***».
  • Затем аналогичные кричалки использовались на игре «Урал» – «Спартак».
  • На встрече «Зенит» – «Спартак» фанатов задерживали за использование нецензурной брани, а на «Газпром Арене» включали специальные глушилки.

Источник: YouTube-канал Геннадия Орлова
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Орлов Геннадий
Комментарии (29)
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МасСуд
1575919567
Старый перд.н , нашел тоже героя)))))
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david17
1575919992
Ну герои может и вызывают зависть в хорошем смысле этого слова, а дзюба то тут причём?
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portero
1575920273
ой Гена .... посмотрим завтра на твоего героя... имеются опасения, что начнет умирать на поле к 30 минуте.
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Asbjorn
1575920683
Ну раз герой то пусть ему ещё орден дадут, не понимаю, что дзюба, кроме словоблудия сделал, что его так вознесли, в ЧР Зениту сейчас конкурентов почти и нет, а в важных матчах будь то ЛЧ или сборные, Дзюба ничего не показывает, тк посредственный игрок
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Hektor 84
1575922167
Это он о ком? О дрочинаторе что ли?
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Yev
1575926126
Читая комментарии, думаю что в Дзюбе сосредоточены все беды российского футбола. Я не понию чем он так всех прогневал. Бывали персонажи и похлеще. А то что он лидер как минимум сборной, так это по моему прищнают все игроки. Хотя бы к их мнению стоит прислушиваться. А дед молодец, знал что вызовет на себя бурю негодования от дзюбофобов. Посмотрим, что будет в ближайшую игру, возможно мы обсуждаем главного героя матча. Россия - вперёд, несмотря ни на что!!!
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житель СПб
1575928750
А я согласен с Орловым. Главное положительное сейчас в Дзюбе - его устремленность в борьбу. Он не плачет, не ищет объяснений (как, увы, в последнее время в ЦСКА и в Спартаке) - он бъется. Именно так себя и должен вести настоящий мужчина. Я ценю его целеустремленность - которая и привела к его достижениям. Я помню, как в период прошлого еще отбора он говорил о том, что будет догонять Ибрагимовича и Кержакова. И что? Над ним посмеивались. А что сейчас? Думаю, если он так продолжит - то Кержакова обойдет. Вот так! Молодец, Артем! Держись, бейся, продолжай побеждать.
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алдан2014
1575933014
С героями то всё ясно,но причём здесь Артём Дзюба?
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Дядя Серёжа
1575940682
С детства уважаю, но не очень завидую Александру Матросову... Дзюба герой чего?
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Viper for CSKA
1575947666
Правильно. У каждого свои герои. У кого Юрий Гагарин, Иван Сусанин или Николай Гастелло. А у кого-то Бандера, Власов. Ну или и того хуже. Гроза Шотландий и Оренбургов.
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