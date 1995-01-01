Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Ди Марцио: Гаттузо согласовал с «Наполи» контракт до 2021 года

    Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в скором времени возглавит «Наполи».

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 41-летний специалист уже согласовал с неаполитанским клубом условия контракта, который будет рассчитан до лета 2021 года.

    На тренерском посту Гаттузо сменит Карло Анчелотти.

    • По итогам 15 туров «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.
    • В Лиге чемпионов неаполитанцы борются за выход в плей-офф с «Ливерпулем» и «Зальцбургом».

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:42
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6369

      mihail200606 57 минут назад

      Блин, ну точно ниче хорошего не будет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -103

      BARCLAYS_APL 1 час назад

      С характером Аурелио Де Лаурентиса и взрывной характером Гаттузо вообще не совместительные люди друг другу не говоря о клубе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8905

      Cules2013 1 час назад

      Хах... занятно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +676

      lysenkoff 1 час назад

      Лучше бы Сарри палкой прогнали. Клуб деградирует...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74765
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru