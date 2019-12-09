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  • Ди Марцио: Гаттузо согласовал с «Наполи» контракт до 2021 года

Ди Марцио: Гаттузо согласовал с «Наполи» контракт до 2021 года

9 декабря 2019, 21:42
5

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в скором времени возглавит «Наполи».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 41-летний специалист уже согласовал с неаполитанским клубом условия контракта, который будет рассчитан до лета 2021 года.

На тренерском посту Гаттузо сменит Карло Анчелотти.

  • По итогам 15 туров «Наполи» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.
  • В Лиге чемпионов неаполитанцы борются за выход в плей-офф с «Ливерпулем» и «Зальцбургом».

Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Италия. Серия А Наполи Гаттузо Дженнаро
Комментарии (5)
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lysenkoff
1575917085
Лучше бы Сарри палкой прогнали. Клуб деградирует...
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Cules2013
1575919130
Хах... занятно.
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BARCLAYS_APL
1575919173
С характером Аурелио Де Лаурентиса и взрывной характером Гаттузо вообще не совместительные люди друг другу не говоря о клубе.
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mihail200606
1575919589
Блин, ну точно ниче хорошего не будет...
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Dizayner
1575954507
да они поубивают друг друга после нескольких плохих результатов
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