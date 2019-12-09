Ди Марцио: Гаттузо согласовал с «Наполи» контракт до 2021 года

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо в скором времени возглавит «Наполи».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 41-летний специалист уже согласовал с неаполитанским клубом условия контракта, который будет рассчитан до лета 2021 года.

На тренерском посту Гаттузо сменит Карло Анчелотти.