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    Егоров: комиссия признала, что судья правильно продолжил матч «Зенит» – «Спартак» после эпизода с Ракицким

    Глава департамента судейства РФС Александр Егоров рассказал об итогах рассмотрения комиссией спорных моментов матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

    «Комиссия признала, что арбитр абсолютно правильно продолжил игру на 75-й минуте (когда мяч попал в защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого – прим. «Бомбардира»). Некоторые вопросы по матчу «Зенита» и «Спартака» были игровыми, поэтому комиссия их не рассматривала. Изучали только ключевые моменты», – сказал Егоров.

    • Мяч попал в руку Ракицкому в штрафной питерцев, когда игрок выполнял подкат.
    • Арбитр Виталий Мешков не зафиксировал нарушение правил после видеопросмотра.

    Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?»


    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1100

      Давид59 12 минут назад

      "Бомбардир" следите за тем, что пишите. Какой нахрен подкат выполнял Ракицкий? И ещё не факт, что мяч коснулся руки.

      1
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      Рейтинг: -9

      Dec898989 31 минуту назад

      Кто б сомневался что зубастый именно так скажет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4537

      paracetamol 42 минуты назад

      Так что свинки зря воздух портили.

      1
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      ...
      Рейтинг: +19959

      VVM1964 > paracetamol 37 минут назад

      После вас его испортить сложно .

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