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  • Егоров: комиссия признала, что судья правильно продолжил матч «Зенит» – «Спартак» после эпизода с Ракицким

Егоров: комиссия признала, что судья правильно продолжил матч «Зенит» – «Спартак» после эпизода с Ракицким

9 декабря 2019, 18:51
36

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров рассказал об итогах рассмотрения комиссией спорных моментов матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

«Комиссия признала, что арбитр абсолютно правильно продолжил игру на 75-й минуте (когда мяч попал в защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого – прим. «Бомбардира»). Некоторые вопросы по матчу «Зенита» и «Спартака» были игровыми, поэтому комиссия их не рассматривала. Изучали только ключевые моменты», – сказал Егоров.

  • Мяч попал в руку Ракицкому в штрафной питерцев, когда игрок выполнял подкат.
  • Арбитр Виталий Мешков не зафиксировал нарушение правил после видеопросмотра.

Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?»


Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ракицкий Ярослав Егоров Александр Мешков Виталий
Комментарии (36)
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paracetamol
1575907311
Так что свинки зря воздух портили.
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Dec898989
1575908000
Кто б сомневался что зубастый именно так скажет
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Давид59
1575909101
"Бомбардир" следите за тем, что пишите. Какой нахрен подкат выполнял Ракицкий? И ещё не факт, что мяч коснулся руки.
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Ссппааррттаакк
1575910030
Клянусь, мне стыдно за Спартак. После драки ни чем не машут.
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Ссппааррттаакк
1575910102
А с Ростовом тоже судья виноват ?
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mamba9090909
1575911214
Создавать комиссию по рассмотрению этого эпизода, это просто смех. Ну найдите вы запись этого эпизода, рассмотрите этот эпизод. Там же ясно видно, Ракицкий стелится в подкате, мяч утыкается ему в бедро и останавливается, а Ракицкий скользит по траве мимо мяча и не факт ещё, что он касается мяча рукой, поскольку мяч не отскакивает, а остаётся на месте.
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vka1970
1575911302
Вопросов больше не имею.Специально ещё раз пересмотрел эпизод с Ракицким, особенно после того как кто то написал, что мяч руки не коснулся.Видимо мне всё приснилось и рука Ракицкого и судейские ошибки в сторону исключительно привилегированных и повышение пенсионного возраста и общее падения уровня жизни в стране и отстранение страны от всех чемпионатов и и олимпиад на 4 года.Это сон.Всё сон.
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Fraer123
1575916810
Да хватит спорить, был там чистый пенальти с ракицким и не надо оправдывать , это самый купленный сезон в РПЛ ,даже неопытным взглядом видно !!!
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Fraer123
1575916888
Судью отстраняют а потом опять ставят на матч такого бреда не было никогда
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SPbZenit12
1575961224
Надо было комиссию из Спартака назначать.
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