Егоров: комиссия признала, что судья правильно продолжил матч «Зенит» – «Спартак» после эпизода с Ракицким

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров рассказал об итогах рассмотрения комиссией спорных моментов матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (1:0).

«Комиссия признала, что арбитр абсолютно правильно продолжил игру на 75-й минуте (когда мяч попал в защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого – прим. «Бомбардира»). Некоторые вопросы по матчу «Зенита» и «Спартака» были игровыми, поэтому комиссия их не рассматривала. Изучали только ключевые моменты», – сказал Егоров.

Мяч попал в руку Ракицкому в штрафной питерцев, когда игрок выполнял подкат.

Арбитр Виталий Мешков не зафиксировал нарушение правил после видеопросмотра.

Тедеско: «Чистейший пенальти в эпизоде с Ракицким. Если так будет продолжаться, зачем играть в футбол?»



