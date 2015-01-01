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    Джикия: «Стыдно, что мы проиграли 1:4, но лично у меня безволия не было»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о разгроме команды в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

    «Что это было? Проигрыш «Спартака». Счет неожиданный, мы даже не думали, что может так получиться в родных стенах. Но такое случилось, и сейчас тяжело делать какие-то выводы. Это реальность, мы проиграли «Ростову» 1:4.

    Согласен, что у нас тоже было много хороших моментов, но они свои реализовали, а мы — нет. Реализация нас подвела. Было неожиданно быть единственным номинальным защитником в основном составе. У Айртона и Кутепова были микротравмы, из-за желтых карточек не играл Жиго. Зобнин играл правого линейного. Возможно, в будущем это учтут, и таких ситуаций больше не будет.

    Какие-то моменты с Кралом проговорили, но, конечно, тяжело, когда впервые играешь с человеком. Это такая позиция, где нужно многое чувствовать и друг друга понимать. Гапонов? Тренер решил, что лучше доверить место в составе Кралу, потому что у него был такой опыт.

    Безволие? У кого оно было? Лучше уточнить, кого он [болельщик] имеет в виду. Конечно, мне стыдно, что мы проиграли 1:4, но если говорить о безволии, лучше конкретизировать. Лично у меня его не было», – сказал Джикия.

    РПЛ. «Спартак» проиграл «Ростову» в три мяча и ушел на зимнюю паузу на десятом месте

    Тедеско – журналистам: «Надеюсь, встретимся в следующем году. Если я буду еще в «Спартаке»

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +394

      Ссппааррттаакк 5 минут назад

      Одним словом Грузин.

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      Рейтинг: +16121

      DVOK68 19 минут назад

      Хорош болтать Жора.Футбол командный вид спорта,значит жидко обкакались все.И ты в их числе,и мы,болелы.Уж в который раз!
      Хорош болтать Жора,отдыхай.

      0
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      Рейтинг: +4537

      paracetamol 34 минуты назад

      Крал у Клары украл кораллы.

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