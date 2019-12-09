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  • Джикия: «Стыдно, что мы проиграли 1:4, но лично у меня безволия не было»

Джикия: «Стыдно, что мы проиграли 1:4, но лично у меня безволия не было»

9 декабря 2019, 18:37
13

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о разгроме команды в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

«Что это было? Проигрыш «Спартака». Счет неожиданный, мы даже не думали, что может так получиться в родных стенах. Но такое случилось, и сейчас тяжело делать какие-то выводы. Это реальность, мы проиграли «Ростову» 1:4.

Согласен, что у нас тоже было много хороших моментов, но они свои реализовали, а мы — нет. Реализация нас подвела. Было неожиданно быть единственным номинальным защитником в основном составе. У Айртона и Кутепова были микротравмы, из-за желтых карточек не играл Жиго. Зобнин играл правого линейного. Возможно, в будущем это учтут, и таких ситуаций больше не будет.

Какие-то моменты с Кралом проговорили, но, конечно, тяжело, когда впервые играешь с человеком. Это такая позиция, где нужно многое чувствовать и друг друга понимать. Гапонов? Тренер решил, что лучше доверить место в составе Кралу, потому что у него был такой опыт.

Безволие? У кого оно было? Лучше уточнить, кого он [болельщик] имеет в виду. Конечно, мне стыдно, что мы проиграли 1:4, но если говорить о безволии, лучше конкретизировать. Лично у меня его не было», – сказал Джикия.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Джикия Георгий
Комментарии (13)
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paracetamol
1575907782
Крал у Клары украл кораллы.
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Ссппааррттаакк
1575909494
Одним словом Грузин.
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Plyash
1575922668
А что ж ты морду воротил от летящего в тебя мяча?Сколько мячей воткнули из твоей зоны,центр хренов,вспоминай.
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rammax fcsm
1575925460
только и способен языком чесать... говно, а не защитник... говно, а не капитан... хуже убогой кутепки играет... вся оборона на Жиго держится!!! писдабол...
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житель СПб
1575928272
Безволия не было... А что было, Георгий? Ну когда будет способность признавать недостатки свои? Не для видимости, а по настоящему, от души? Вот когда сможешь - тогда и будешь нормально играть.
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erma
1575935883
Да... так проходит мирская слава... Жора, расскажи честно, что происходит со Спартаком. Уверен, есть какая-то системная ошибка. Кому как не человеку из этой системы раскрыть нам глаза? Пора вымести мусор из избы.
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Бухбух
1575946650
Джикия: "Лично у меня безволия не было, просто мастерства для РФПЛ маловато".
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piligrim1986
1575951188
но и особого рвения тоже не было видно
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Старикан
1575961602
Умяров тоже может сказать, что у него безволия не было... Индивидуально все стараются, но команды НЕТ!
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zigbert
1575962562
Да это скорей не безволие а растерянность.
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