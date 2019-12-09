Джикия: «Стыдно, что мы проиграли 1:4, но лично у меня безволия не было»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о разгроме команды в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

«Что это было? Проигрыш «Спартака». Счет неожиданный, мы даже не думали, что может так получиться в родных стенах. Но такое случилось, и сейчас тяжело делать какие-то выводы. Это реальность, мы проиграли «Ростову» 1:4.

Согласен, что у нас тоже было много хороших моментов, но они свои реализовали, а мы — нет. Реализация нас подвела. Было неожиданно быть единственным номинальным защитником в основном составе. У Айртона и Кутепова были микротравмы, из-за желтых карточек не играл Жиго. Зобнин играл правого линейного. Возможно, в будущем это учтут, и таких ситуаций больше не будет.

Какие-то моменты с Кралом проговорили, но, конечно, тяжело, когда впервые играешь с человеком. Это такая позиция, где нужно многое чувствовать и друг друга понимать. Гапонов? Тренер решил, что лучше доверить место в составе Кралу, потому что у него был такой опыт.

Безволие? У кого оно было? Лучше уточнить, кого он [болельщик] имеет в виду. Конечно, мне стыдно, что мы проиграли 1:4, но если говорить о безволии, лучше конкретизировать. Лично у меня его не было», – сказал Джикия.

«Спартак» занимает десятое место в таблице РПЛ.

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