Пименов оценил, станет ли уход Клаудиньо потерей для «Зенита»

Бывший форвард сборной России Руслан Пименов прокомментировал уход из «Зенита» полузащитника Клаудиньо.

Сумма трансфера 27-летнего бразильца в «Аль-Садд» составила 20 миллионов евро.

С февраля 2023 года у Клаудиньо также есть паспорт РФ.

В этом сезоне он провел за «Зенит» 20 матчей, забил 1 гол, отдал 5 передач.

«Является ли уход Клаудиньо потерей для «Зенита»? На сегодня, учитывая в каком он состоянии, это не потеря. Потому что всем видом он показывал, что пресытился в чемпионате России и хочет сменить обстановку. Даже страну, если быть точнее», – сказал Пименов.