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    • Пименов оценил, станет ли уход Клаудиньо потерей для «Зенита»

    Пименов оценил, станет ли уход Клаудиньо потерей для «Зенита»

    Бывший форвард сборной России Руслан Пименов прокомментировал уход из «Зенита» полузащитника Клаудиньо.

    • Сумма трансфера 27-летнего бразильца в «Аль-Садд» составила 20 миллионов евро.
    • С февраля 2023 года у Клаудиньо также есть паспорт РФ.
    • В этом сезоне он провел за «Зенит» 20 матчей, забил 1 гол, отдал 5 передач.

    «Является ли уход Клаудиньо потерей для «Зенита»? На сегодня, учитывая в каком он состоянии, это не потеря. Потому что всем видом он показывал, что пресытился в чемпионате России и хочет сменить обстановку. Даже страну, если быть точнее», – сказал Пименов.

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    Источник: Metaratings

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