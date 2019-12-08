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  • Газизов: «Новый глава судейского корпуса Хачатурянц заверил, что впереди большая работа. Возможно, уход Егорова ускорил бы реформы»

Газизов: «Новый глава судейского корпуса Хачатурянц заверил, что впереди большая работа. Возможно, уход Егорова ускорил бы реформы»

8 декабря 2019, 12:12
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о беседе с главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцом. Тот анонсировал изменения в работе с арбитрами.

«Моя позиция по [главе департамента судейства и инспектирования РФС] Александру Егорову уже всем известна. Она не изменилась. Есть новый глава судейского корпуса (Ашот Хачатурянц – прим. «Бомбардир»), мы с ним встречались. Он заверил, что впереди большая работа. Возможно, уход Егорова позволил бы быстрее провести необходимые реформы. Но решать не нам, а главе РФС», – сказал Газизов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (2)
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Plyash
1575797893
Глава РФС давно должен был убрать Егорова,но господину Дюкову никто не указ. О времена,о нравы.
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paracetamol
1575806831
А кто такой Ашот Хачатурянц? Новый воровастик?
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