Газизов: «Новый глава судейского корпуса Хачатурянц заверил, что впереди большая работа. Возможно, уход Егорова ускорил бы реформы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о беседе с главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцом. Тот анонсировал изменения в работе с арбитрами.

«Моя позиция по [главе департамента судейства и инспектирования РФС] Александру Егорову уже всем известна. Она не изменилась. Есть новый глава судейского корпуса (Ашот Хачатурянц – прим. «Бомбардир»), мы с ним встречались. Он заверил, что впереди большая работа. Возможно, уход Егорова позволил бы быстрее провести необходимые реформы. Но решать не нам, а главе РФС», – сказал Газизов.