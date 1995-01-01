Газизов: «Новый глава судейского корпуса Хачатурянц заверил, что впереди большая работа. Возможно, уход Егорова ускорил бы реформы»

Глава РФС давно должен был убрать Егорова,но господину Дюкову никто не указ.
О времена,о нравы.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о беседе с главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцом. Тот анонсировал изменения в работе с арбитрами.
«Моя позиция по [главе департамента судейства и инспектирования РФС] Александру Егорову уже всем известна. Она не изменилась. Есть новый глава судейского корпуса (Ашот Хачатурянц – прим. «Бомбардир»), мы с ним встречались. Он заверил, что впереди большая работа. Возможно, уход Егорова позволил бы быстрее провести необходимые реформы. Но решать не нам, а главе РФС», – сказал Газизов.
- В ЦСКА призвали Егорова к самоубийству.
- Бывший судья занимает должность в РФС с весны 2018 года.
- «Уфа» в таблице идет седьмой.