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    Газизов: «Новый глава судейского корпуса Хачатурянц заверил, что впереди большая работа. Возможно, уход Егорова ускорил бы реформы»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о беседе с главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцом. Тот анонсировал изменения в работе с арбитрами.

    «Моя позиция по [главе департамента судейства и инспектирования РФС] Александру Егорову уже всем известна. Она не изменилась. Есть новый глава судейского корпуса (Ашот Хачатурянц – прим. «Бомбардир»), мы с ним встречались. Он заверил, что впереди большая работа. Возможно, уход Егорова позволил бы быстрее провести необходимые реформы. Но решать не нам, а главе РФС», – сказал Газизов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1364

      playsh 1 час назад

      Глава РФС давно должен был убрать Егорова,но господину Дюкову никто не указ.
      О времена,о нравы.

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