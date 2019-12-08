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  • Кафанов: «Заметно, что Мамаеву не хватало выносливости, но он ничего не потерял, касаемо работы с мячом»

Кафанов: «Заметно, что Мамаеву не хватало выносливости, но он ничего не потерял, касаемо работы с мячом»

8 декабря 2019, 11:47
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Тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о физическом состоянии полузащитника Павла Мамаева.

«Мамаев с каждым днем набирает форму, становится все лучше и лучше. Было сразу понятно, что до зимы он нам не поможет. Заметно, что не хватало объема и выносливости, но что касается работы с мячом и решений, было видно сразу — он ничего не потерял», – сказал Кафанов.

  • Мамаев, осужденный по статье 213 УК РФ «Хулиганство», не может быть заявлен за «Ростов» до зимнего трансферного окна.
  • Бывший хавбек сборной России вышел на свободу 17 сентября.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел
Комментарии (4)
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den161
1575797632
Весной нужны очки позарез, надеюсь мамай сыграет свою роль
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Plyash
1575798047
Главное,что бы он себя не "потерял" в очередной раз.Удачи.
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geroin161
1575804856
Мамай, давай быстрее уже заявлялся. Порви их всех, ты это умеешь
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