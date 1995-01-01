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    Кафанов: «Заметно, что Мамаеву не хватало выносливости, но он ничего не потерял, касаемо работы с мячом»

    Тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о физическом состоянии полузащитника Павла Мамаева.

    «Мамаев с каждым днем набирает форму, становится все лучше и лучше. Было сразу понятно, что до зимы он нам не поможет. Заметно, что не хватало объема и выносливости, но что касается работы с мячом и решений, было видно сразу — он ничего не потерял», – сказал Кафанов.

    • Мамаев, осужденный по статье 213 УК РФ «Хулиганство», не может быть заявлен за «Ростов» до зимнего трансферного окна.
    • Бывший хавбек сборной России вышел на свободу 17 сентября.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1220

      Genz 1 час назад

      За долги Ростов признают банкротом. Какая теперь разница у кого какая форма. Паше без зарплаты не до футбола

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1364

      playsh 1 час назад

      Главное,что бы он себя не "потерял" в очередной раз.Удачи.

      1
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      Рейтинг: +2150

      den161 1 час назад

      Весной нужны очки позарез, надеюсь мамай сыграет свою роль

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