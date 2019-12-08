Кафанов: «Заметно, что Мамаеву не хватало выносливости, но он ничего не потерял, касаемо работы с мячом»

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о физическом состоянии полузащитника Павла Мамаева.
«Мамаев с каждым днем набирает форму, становится все лучше и лучше. Было сразу понятно, что до зимы он нам не поможет. Заметно, что не хватало объема и выносливости, но что касается работы с мячом и решений, было видно сразу — он ничего не потерял», – сказал Кафанов.
- Мамаев, осужденный по статье 213 УК РФ «Хулиганство», не может быть заявлен за «Ростов» до зимнего трансферного окна.
- Бывший хавбек сборной России вышел на свободу 17 сентября.
Источник: «Спорт-Экспресс»