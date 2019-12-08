Кафанов: «Заметно, что Мамаеву не хватало выносливости, но он ничего не потерял, касаемо работы с мячом»

Тренер «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о физическом состоянии полузащитника Павла Мамаева.

«Мамаев с каждым днем набирает форму, становится все лучше и лучше. Было сразу понятно, что до зимы он нам не поможет. Заметно, что не хватало объема и выносливости, но что касается работы с мячом и решений, было видно сразу — он ничего не потерял», – сказал Кафанов.