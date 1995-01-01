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    Берг: «VAR, может, и полезен, но очень много времени занимает. Это действует нам на нервы»

    Нападающий «Краснодара» Маркус Берг считает, что процедуру VAR необходимо выполнять быстрее, чем это было в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

    – Сегодня три видеопросмотра было. Насколько они были оправданы? Исходя из сегодняшнего матча, помогает ли VAR?

    – По поводу первого вопроса, не могу на него ответить. Я далеко находился и не видел, что произошло. А с точки зрения с полезности, то, может и полезно, но очень много времени занимает. Все должно быть быстрее, мы хотим играть, это действует нам на нервы. Считаю, что нужно что-то поменять.

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    Источник: Rusfootball

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    Сегодня, 08:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5485

      Сильвербой 7 минут назад

      А ваша игра не действует никому на нервы??? Вы, б...ь, такие нервные, что просто пиз...ц!!!

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      Рейтинг: +336

      tushkanlz 18 минут назад

      Судья сразу должен бежать к монитору, а не "базарить" по связи, как...Зачем время тянуть,коль сомневаешься?

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