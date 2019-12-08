Берг: «VAR, может, и полезен, но очень много времени занимает. Это действует нам на нервы»

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг считает, что процедуру VAR необходимо выполнять быстрее, чем это было в матче 19-го тура РПЛ с ЦСКА (1:1).

– Сегодня три видеопросмотра было. Насколько они были оправданы? Исходя из сегодняшнего матча, помогает ли VAR?

– По поводу первого вопроса, не могу на него ответить. Я далеко находился и не видел, что произошло. А с точки зрения с полезности, то, может и полезно, но очень много времени занимает. Все должно быть быстрее, мы хотим играть, это действует нам на нервы. Считаю, что нужно что-то поменять.

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