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    Дзюба – о Шюррле: «Левый хав – не его позиция, некомфортно там немцу»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался об игре полузащитника «Спартака» Андре Шюррле.

    «Мне кажется, левый хав – не его позиция, некомфортно там немцу. Но не мне судить, это титулованный парень, бывают хорошие матчи, бывают не очень. Видно, что есть класс – техника, понимание игры. Хотелось бы, чтобы оценивали не сиюминутно.

    Когда приехал, проявил себя, стали кричать, что машина. Сейчас – много критики. Но мы не знаем задания, которые получал футболист от тренера. Голы не всегда точный показатель. Много критериев – как сохраняешь мяч, как развиваешь атаку. Это надо спрашивать у Тедеско», – сказал Дзюба.

    • «Спартак» летом арендовал немца у дортмундской «Боруссии» с правом последующего выкупа.
    • 29-летний Шюррле в текущем сезоне забил два гола и сделал два ассиста в 17 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4384

      paracetamol 33 минуты назад

      Хоть левый, хоть правый..., чего с пенсионера взять?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1296

      playsh 1 час назад

      Дзюба,когда кажется ,креститься надо а не учить чемпиона мира играть в футбол.

      2
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