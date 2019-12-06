Дзюба – о Шюррле: «Левый хав – не его позиция, некомфортно там немцу»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался об игре полузащитника «Спартака» Андре Шюррле.

«Мне кажется, левый хав – не его позиция, некомфортно там немцу. Но не мне судить, это титулованный парень, бывают хорошие матчи, бывают не очень. Видно, что есть класс – техника, понимание игры. Хотелось бы, чтобы оценивали не сиюминутно.

Когда приехал, проявил себя, стали кричать, что машина. Сейчас – много критики. Но мы не знаем задания, которые получал футболист от тренера. Голы не всегда точный показатель. Много критериев – как сохраняешь мяч, как развиваешь атаку. Это надо спрашивать у Тедеско», – сказал Дзюба.