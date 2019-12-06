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  • Дзюба – о Шюррле: «Левый хав – не его позиция, некомфортно там немцу»

Дзюба – о Шюррле: «Левый хав – не его позиция, некомфортно там немцу»

6 декабря 2019, 00:30
9

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба высказался об игре полузащитника «Спартака» Андре Шюррле.

«Мне кажется, левый хав – не его позиция, некомфортно там немцу. Но не мне судить, это титулованный парень, бывают хорошие матчи, бывают не очень. Видно, что есть класс – техника, понимание игры. Хотелось бы, чтобы оценивали не сиюминутно.

Когда приехал, проявил себя, стали кричать, что машина. Сейчас – много критики. Но мы не знаем задания, которые получал футболист от тренера. Голы не всегда точный показатель. Много критериев – как сохраняешь мяч, как развиваешь атаку. Это надо спрашивать у Тедеско», – сказал Дзюба.

  • «Спартак» летом арендовал немца у дортмундской «Боруссии» с правом последующего выкупа.
  • 29-летний Шюррле в текущем сезоне забил два гола и сделал два ассиста в 17 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Шюррле Андре
Комментарии (9)
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Plyash
1575581799
Дзюба,когда кажется ,креститься надо а не учить чемпиона мира играть в футбол.
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paracetamol
1575585352
Хоть левый, хоть правый..., чего с пенсионера взять?
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Дядя Серёжа
1575595170
Несколько ещё выдаст.
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oyabun
1575605946
О, как! Дзю потихоньку на себя уже роль тренера примеряет? Или по крайней мере футбольного эксперта как Аршавин. А немцу похоже на любом фланге или центре сейчас некомфортно. Захандрил что то..
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Garrincha58
1575619101
что русскому хорошо то плохо немцу
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nik55
1575627111
дерево учит----это что то
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любитель1982
1575647119
игрочишка начал учить уже...как не было мозгов у дерева, так и не будет
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