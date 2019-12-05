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  • Лукаку: «Черная пятница» – самый тупой заголовок из всех, что я когда-либо видел»

Лукаку: «Черная пятница» – самый тупой заголовок из всех, что я когда-либо видел»

5 декабря 2019, 22:36
8

Нападающий Ромелу Лукаку подверг критике обложку издания Corriere dello Sport, посвященную матчу 14-го тура Серии А между «Интером» и «Ромой».

Газета вышла с заголовком «Черная пятница», разместив под ним фотографии бельгийца и защитника римлян Криса Смоллинга.

«Вместо того, чтобы сосредоточиться на битве между двумя командами, Corriere dello Sport выходит с самым тупым заголовком из всех, что я когда-либо видел в своей карьере. Вы, ребята, продолжаете подпитывать негатив и проблему расизма вместо того, чтобы говорить о прекрасном матче между двумя замечательными клубами, который пройдет на «Сан-Сиро».

Все дело в образовании. Вы, ребята из Corriere dello Sport, должны лучше работать в этом направлении. Спасибо всем болельщикам и другим журналистам за поддержку. Давайте с нетерпением ожидать завтрашней игры», – написал Лукаку в инстаграме.

FARE обвинила Corriere dello Sport в расизме из-за «Черной пятницы» с Лукаку и Смоллингом

Источник: Инстаграм Ромелу Лукаку
Италия. Серия А Интер Лукаку Ромелу
Комментарии (8)
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ivanthebest
1575575214
Газетчики конечно перегнули палку, но то какой это приобрело оборот по-моему слишком. Чрезмерные надумки о расизме и есть косвенное проявление расизма. Так что надо немного проще быть и не тешить своё и без того раздутое ЧСВ.
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serhio80
1575575919
А негры не *********** еще что день распродаж назвали черной пятницей?) настоящая черная пятница была только у Робинзона Крузо)
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Дядя Серёжа
1575597628
Запретить фильмы без афроурождённых в главных ролях. Перекрасить Мадонну. Поотстреливать всех ворон....... Раздули тему, КАК СДУТЬ - НЕ ЗНАЮТ.
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TOL47
1575612184
Нигер совсем крышей тронулся видит ио что хочет видеть,
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DSmoto
1575629538
Даниэль Дефо аж в гробу перевернулся.
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