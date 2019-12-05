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    Лукаку: «Черная пятница» – самый тупой заголовок из всех, что я когда-либо видел»

    Нападающий Ромелу Лукаку подверг критике обложку издания Corriere dello Sport, посвященную матчу 14-го тура Серии А между «Интером» и «Ромой».

    Газета вышла с заголовком «Черная пятница», разместив под ним фотографии бельгийца и защитника римлян Криса Смоллинга.

    «Вместо того, чтобы сосредоточиться на битве между двумя командами, Corriere dello Sport выходит с самым тупым заголовком из всех, что я когда-либо видел в своей карьере. Вы, ребята, продолжаете подпитывать негатив и проблему расизма вместо того, чтобы говорить о прекрасном матче между двумя замечательными клубами, который пройдет на «Сан-Сиро».

    Все дело в образовании. Вы, ребята из Corriere dello Sport, должны лучше работать в этом направлении. Спасибо всем болельщикам и другим журналистам за поддержку. Давайте с нетерпением ожидать завтрашней игры», – написал Лукаку в инстаграме.

    FARE обвинила Corriere dello Sport в расизме из-за «Черной пятницы» с Лукаку и Смоллингом

    Источник: Инстаграм Ромелу Лукаку

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    05.12.2019 22:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3445

      Yurok161 1 час назад

      Почему еще словосочетание "Белый свет" не является признаком расизма?Толерасты,задумайтесь!Вас щимят!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1183

      serhio80 1 час назад

      А негры не *********** еще что день распродаж назвали черной пятницей?) настоящая черная пятница была только у Робинзона Крузо)

      4
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    • ...
      Рейтинг: +6973

      ivanthebest 1 час назад

      Газетчики конечно перегнули палку, но то какой это приобрело оборот по-моему слишком. Чрезмерные надумки о расизме и есть косвенное проявление расизма. Так что надо немного проще быть и не тешить своё и без того раздутое ЧСВ.

      3
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      Рейтинг: +1170

      FRZZ 1 час назад

      Лукаку сказал точно.

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