Лукаку: «Черная пятница» – самый тупой заголовок из всех, что я когда-либо видел»

Нападающий Ромелу Лукаку подверг критике обложку издания Corriere dello Sport, посвященную матчу 14-го тура Серии А между «Интером» и «Ромой».

Газета вышла с заголовком «Черная пятница», разместив под ним фотографии бельгийца и защитника римлян Криса Смоллинга.

«Вместо того, чтобы сосредоточиться на битве между двумя командами, Corriere dello Sport выходит с самым тупым заголовком из всех, что я когда-либо видел в своей карьере. Вы, ребята, продолжаете подпитывать негатив и проблему расизма вместо того, чтобы говорить о прекрасном матче между двумя замечательными клубами, который пройдет на «Сан-Сиро».

Все дело в образовании. Вы, ребята из Corriere dello Sport, должны лучше работать в этом направлении. Спасибо всем болельщикам и другим журналистам за поддержку. Давайте с нетерпением ожидать завтрашней игры», – написал Лукаку в инстаграме.

FARE обвинила Corriere dello Sport в расизме из-за «Черной пятницы» с Лукаку и Смоллингом