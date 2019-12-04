O Jogo: ЦСКА интересуется полузащитником «Спортинга» Венделом

Полузащитник «Спортинга» Маркус Вендел может перейти в ЦСКА.
По информации источника, руководство лиссабонского клуба готово рассмотреть исключительно вариант с продажей бразильца не менее чем за 20 миллионов евро.
Уточняется, что на 22-летнего вингера также претендует «Фламенго», а сам «Спортинг» планирует сохранить за собой 20% прав на Вендела.
- Вендел является воспитанником «Флуминенсе».
- В этом сезоне Вендел провел 14 матчей, забил два гола и отметился результативной передачей.
Источник: O Jogo