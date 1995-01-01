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    O Jogo: ЦСКА интересуется полузащитником «Спортинга» Венделом

    Полузащитник «Спортинга» Маркус Вендел может перейти в ЦСКА.

    По информации источника, руководство лиссабонского клуба готово рассмотреть исключительно вариант с продажей бразильца не менее чем за 20 миллионов евро.

    Уточняется, что на 22-летнего вингера также претендует «Фламенго», а сам «Спортинг» планирует сохранить за собой 20% прав на Вендела.

    • Вендел является воспитанником «Флуминенсе».
    • В этом сезоне Вендел провел 14 матчей, забил два гола и отметился результативной передачей.

    Источник: O Jogo

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    Сегодня, 21:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5604

      BRO_football 1 час назад

      20 миллионов евро? Это точно не про ЦСКА,

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +83

      elessar arnor > BRO_football 36 минут назад

      возможно Усманов владеет частью акций клуба и будем платить лет 6 за трансфер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +646

      FENIX-SL 1 час назад

      а каким нибудь нападающим (двумя)?

      0
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