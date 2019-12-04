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  • O Jogo: ЦСКА интересуется полузащитником «Спортинга» Венделом

O Jogo: ЦСКА интересуется полузащитником «Спортинга» Венделом

4 декабря 2019, 21:22
6

Полузащитник «Спортинга» Маркус Вендел может перейти в ЦСКА.

По информации источника, руководство лиссабонского клуба готово рассмотреть исключительно вариант с продажей бразильца не менее чем за 20 миллионов евро.

Уточняется, что на 22-летнего вингера также претендует «Фламенго», а сам «Спортинг» планирует сохранить за собой 20% прав на Вендела.

  • Вендел является воспитанником «Флуминенсе».
  • В этом сезоне Вендел провел 14 матчей, забил два гола и отметился результативной передачей.

Источник: O Jogo
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра ЦСКА Фламенго Спортинг Вендел
Комментарии (6)
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BRO_football
1575484003
20 миллионов евро? Это точно не про ЦСКА,
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ALEX ML
1575499918
Какие то обкуренные обдолбыши
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vladimir-7
1575525618
Окажется, что ЦСКА вообще ничего не знает про этого Венделя.
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Dr Metal
1575527145
Исходя из политики ЦСКА, армейцы на 20 млн рублей купят 10 игроков 19-22 лет из первой лиги Марокко
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Decorhome
1575533594
Бразилия - Португалия - Россия
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