Шюррле: «14-й номер был моим первым в футболе. Джикия, верни его мне»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле ответил на вопросы детей на специальной пресс-конференции.
— Какие предметы любили в школе?
— Любил физкультуру. Остальные предметы не очень.
— Ваше любимое место в Москве?
— Красная площадь. Очень люблю это место. Много людей приходит туда. Красивые здания, а вечером там классная подсветка.
— Помните ли вы свой первый номер в футболе?
— 14-й номер был моим первым в профессиональном футболе. В «Майнце», «Челси», в Англии – везде. Я хочу его обратно. Джикия, верни его мне.
- Джикия выступает в «Спартаке» под 14-м номером.
- У Шюррле 20-й игровой номер.
- В этом сезоне РПЛ немецкий вингер, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии», провел 12 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Источник: YouTube-канал «Спартака»