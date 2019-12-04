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  • Шюррле: «14-й номер был моим первым в футболе. Джикия, верни его мне»

Шюррле: «14-й номер был моим первым в футболе. Джикия, верни его мне»

4 декабря 2019, 19:58
20

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле ответил на вопросы детей на специальной пресс-конференции.

— Какие предметы любили в школе?

— Любил физкультуру. Остальные предметы не очень.

— Ваше любимое место в Москве?

— Красная площадь. Очень люблю это место. Много людей приходит туда. Красивые здания, а вечером там классная подсветка.

— Помните ли вы свой первый номер в футболе?

— 14-й номер был моим первым в профессиональном футболе. В «Майнце», «Челси», в Англии – везде. Я хочу его обратно. Джикия, верни его мне.

  • Джикия выступает в «Спартаке» под 14-м номером.
  • У Шюррле 20-й игровой номер.
  • В этом сезоне РПЛ немецкий вингер, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии», провел 12 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Источник: YouTube-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре Джикия Георгий
Комментарии (20)
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werty
1575479227
Зачем он тебе, всё равно толком не играешь)))
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vka1970
1575479767
Шурик, Джикия на данный момент имеет прав на этот номер гораздо больше чем ты.И в моральном и в эмоциональном и в игровом правах.
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VVM1964
1575479820
Зимой надеюсь номер освободится - занимай на фарт .
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Sky Spartak
1575481176
В начале когда пришёл такую надежду дал...так играл здорово...А сейчас полный ноль...А когда выходит одеяло на себя тянет...надеюсь это просто психология..и по весне заиграет...посмотрим....
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JTherry
1575482896
Шюррле, зачем тебе 14-й номер? ты с любым номером красивый на скамейке))
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vmonomah17
1575483608
За пару овец Джикия отдаст номер, не устоит))
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Константинн
1575492395
Про номер это конечно же шутка. А если серьезно, то помнится мне один игрок (не помню ни имя ни команду, вроде итальянская но он был легионером) очень хотел 9-ку, но она была занята другим авторитетным игроком, так он взял номер 18 и между цифрами был расположен + получилось как пример 1+8=9. Может кто напомнит игрока и команду? Вот и Шюррле мог бы поступить аналогично.
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S.K.V.
1575537519
Детский сад.
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zigbert
1575552746
Самый престижный номер 10. Под ним играл Пеле. А остальные так себе.
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