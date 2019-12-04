Шюррле: «14-й номер был моим первым в футболе. Джикия, верни его мне»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле ответил на вопросы детей на специальной пресс-конференции.

— Какие предметы любили в школе?

— Любил физкультуру. Остальные предметы не очень.

— Ваше любимое место в Москве?

— Красная площадь. Очень люблю это место. Много людей приходит туда. Красивые здания, а вечером там классная подсветка.

— Помните ли вы свой первый номер в футболе?

— 14-й номер был моим первым в профессиональном футболе. В «Майнце», «Челси», в Англии – везде. Я хочу его обратно. Джикия, верни его мне.