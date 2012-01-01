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    Шюррле: «14-й номер был моим первым в футболе. Джикия, верни его мне»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле ответил на вопросы детей на специальной пресс-конференции.

    — Какие предметы любили в школе?

    — Любил физкультуру. Остальные предметы не очень.

    — Ваше любимое место в Москве?

    — Красная площадь. Очень люблю это место. Много людей приходит туда. Красивые здания, а вечером там классная подсветка.

    — Помните ли вы свой первый номер в футболе?

    — 14-й номер был моим первым в профессиональном футболе. В «Майнце», «Челси», в Англии – везде. Я хочу его обратно. Джикия, верни его мне.

    • Джикия выступает в «Спартаке» под 14-м номером.
    • У Шюррле 20-й игровой номер.
    • В этом сезоне РПЛ немецкий вингер, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии», провел 12 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19696

      VVM1964 9 минут назад

      Зимой надеюсь номер освободится - занимай на фарт .

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      Рейтинг: +10568

      vka1970 10 минут назад

      Шурик, Джикия на данный момент имеет прав на этот номер гораздо больше чем ты.И в моральном и в эмоциональном и в игровом правах.

      0
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      Рейтинг: +106

      werty 19 минут назад

      Зачем он тебе, всё равно толком не играешь)))

      0
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