Жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» и другие пары

Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии.
Матчи данной стадии турнира пройдут в период с 3 по 6 января.
«Лестер» – «Уиган»
«Куинз Парк Рейнджерс» – «Суонси»
«Фулхэм» – «Астон Вилла»
«Челси» – «Ноттингем Форест»
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»
«Чарльтон» – «Вест Бромвич»
«Рочдейл» / «Бостон Юнайтед» – «Ньюкасл»
«Оксфорд Юнайтед» – «Эксетер» / «Хартлпул»
«Шеффилд Юнайтед» – «АФК Файлд»
«Саутгемптон» – «Хаддерсфилд»
«Ливерпуль» – «Эвертон»
«Брайтон» – «Шеффилд Уэнсдей»
«Бристоль Сити» – «Шрусбери»
«Борнмут» – «Лутон»
«Бристоль Роверс» / «Плимут» – «Ковентри» / «Ипсвич»
«Истли» / «Крю» – «Барнсли»
«Кардифф Сити» – «Форест Грин» / «Карлайл»
«Манчестер Сити» – «Порт Вейл»
«Мидлсбро» – «Тоттенхэм»
«Рединг» – «Блэкпул»
«Уотфорд» – «Транмер»
«Престон» – «Норвич Сити»
«Миллуолл» – «Ньюпорт»
«Кристал Пэлас» – «Дерби Каунти»
«Солихалл Мурс» / «Ротерхэм» – «Халл»
«Брентфорд» – «Сток Сити»
«Флитвуд» – «Портсмут»
«Арсенал» – «Лидс»
«Джиллингем» – «Вест Хэм»
«Бертон» – «Нортхэмптон»
«Бернли» – «Питерборо»
«Бирмингем» – «Блэкберн»