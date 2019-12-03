Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» и другие пары

Жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» и другие пары

3 декабря 2019, 01:30
1

Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии.

Матчи данной стадии турнира пройдут в период с 3 по 6 января.

«Лестер» – «Уиган»

«Куинз Парк Рейнджерс» – «Суонси»

«Фулхэм» – «Астон Вилла»

«Челси» – «Ноттингем Форест»

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»

«Чарльтон» – «Вест Бромвич»

«Рочдейл» / «Бостон Юнайтед» – «Ньюкасл»

«Оксфорд Юнайтед» – «Эксетер» / «Хартлпул»

«Шеффилд Юнайтед» – «АФК Файлд»

«Саутгемптон» – «Хаддерсфилд»

«Ливерпуль» – «Эвертон»

«Брайтон» – «Шеффилд Уэнсдей»

«Бристоль Сити» – «Шрусбери»

«Борнмут» – «Лутон»

«Бристоль Роверс» / «Плимут» – «Ковентри» / «Ипсвич»

«Истли» / «Крю» – «Барнсли»

«Кардифф Сити» – «Форест Грин» / «Карлайл»

«Манчестер Сити» – «Порт Вейл»

«Мидлсбро» – «Тоттенхэм»

«Рединг» – «Блэкпул»

«Уотфорд» – «Транмер»

«Престон» – «Норвич Сити»

«Миллуолл» – «Ньюпорт»

«Кристал Пэлас» – «Дерби Каунти»

«Солихалл Мурс» / «Ротерхэм» – «Халл»

«Брентфорд» – «Сток Сити»

«Флитвуд» – «Портсмут»

«Арсенал» – «Лидс»

«Джиллингем» – «Вест Хэм»

«Бертон» – «Нортхэмптон»

«Бернли» – «Питерборо»

«Бирмингем» – «Блэкберн»

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Челси Арсенал Манчестер Сити Тоттенхэм
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cules2013
1575353545
занятные пары, особенно Вулвз-МЮ. Да и Арсенал-Лидс тоже весело будет, уверен, особенно в свете нового тренерского штаба. Опять кто-то вылетит из топов на ранней стадии.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+