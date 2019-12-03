Жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» и другие пары

Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии.

Матчи данной стадии турнира пройдут в период с 3 по 6 января.

«Лестер» – «Уиган»

«Куинз Парк Рейнджерс» – «Суонси»

«Фулхэм» – «Астон Вилла»

«Челси» – «Ноттингем Форест»

«Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»

«Чарльтон» – «Вест Бромвич»

«Рочдейл» / «Бостон Юнайтед» – «Ньюкасл»

«Оксфорд Юнайтед» – «Эксетер» / «Хартлпул»

«Шеффилд Юнайтед» – «АФК Файлд»

«Саутгемптон» – «Хаддерсфилд»

«Ливерпуль» – «Эвертон»

«Брайтон» – «Шеффилд Уэнсдей»

«Бристоль Сити» – «Шрусбери»

«Борнмут» – «Лутон»

«Бристоль Роверс» / «Плимут» – «Ковентри» / «Ипсвич»

«Истли» / «Крю» – «Барнсли»

«Кардифф Сити» – «Форест Грин» / «Карлайл»

«Манчестер Сити» – «Порт Вейл»

«Мидлсбро» – «Тоттенхэм»

«Рединг» – «Блэкпул»

«Уотфорд» – «Транмер»

«Престон» – «Норвич Сити»

«Миллуолл» – «Ньюпорт»

«Кристал Пэлас» – «Дерби Каунти»

«Солихалл Мурс» / «Ротерхэм» – «Халл»

«Брентфорд» – «Сток Сити»

«Флитвуд» – «Портсмут»

«Арсенал» – «Лидс»

«Джиллингем» – «Вест Хэм»

«Бертон» – «Нортхэмптон»

«Бернли» – «Питерборо»

«Бирмингем» – «Блэкберн»