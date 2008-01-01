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    Жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» и другие пары

    Состоялась жеребьевка 1/32 финала Кубка Англии.

    Матчи данной стадии турнира пройдут в период с 3 по 6 января.

    «Лестер» – «Уиган»

    «Куинз Парк Рейнджерс» – «Суонси»

    «Фулхэм» – «Астон Вилла»

    «Челси» – «Ноттингем Форест»

    «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед»

    «Чарльтон» – «Вест Бромвич»

    «Рочдейл» / «Бостон Юнайтед» – «Ньюкасл»

    «Оксфорд Юнайтед» – «Эксетер» / «Хартлпул»

    «Шеффилд Юнайтед» – «АФК Файлд»

    «Саутгемптон» – «Хаддерсфилд»

    «Ливерпуль» – «Эвертон»

    «Брайтон» – «Шеффилд Уэнсдей»

    «Бристоль Сити» – «Шрусбери»

    «Борнмут» – «Лутон»

    «Бристоль Роверс» / «Плимут» – «Ковентри» / «Ипсвич»

    «Истли» / «Крю» – «Барнсли»

    «Кардифф Сити» – «Форест Грин» / «Карлайл»

    «Манчестер Сити» – «Порт Вейл»

    «Мидлсбро» – «Тоттенхэм»

    «Рединг» – «Блэкпул»

    «Уотфорд» – «Транмер»

    «Престон» – «Норвич Сити»

    «Миллуолл» – «Ньюпорт»

    «Кристал Пэлас» – «Дерби Каунти»

    «Солихалл Мурс» / «Ротерхэм» – «Халл»

    «Брентфорд» – «Сток Сити»

    «Флитвуд» – «Портсмут»

    «Арсенал» – «Лидс»

    «Джиллингем» – «Вест Хэм»

    «Бертон» – «Нортхэмптон»

    «Бернли» – «Питерборо»

    «Бирмингем» – «Блэкберн»

    Источник: BBC

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