Серия А. «Кальяри» победил «Сампдорию», отыгравшись со счета 1:3

В матче 14-го тура Серии А «Кальяри» дома переиграл «Сампдорию» со счетом 4:3.

Генуэзцы к середине второго тайма вели 3:1 благодаря дублю Фабио Квальяреллы и голу Гастона Рамиреса.

Однако хозяевам поля удалось не только отыграться, но и вырвать победу – отличились Раджа Наингголан, дважды Жоао Педро и Альберто Черри.

Чемпионат Италии. Серия А. 14-й тур

Кальяри – Сампдория – 4:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Квальярелла, 38; 0:2 – Рамирес, 52; 1:2 – Наингголан, 69; 1:3 – Квальярелла, 70; 2:3 – Педро, 74; 3:3 – Педро, 76; 4:3 – Черри, 90+6.

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