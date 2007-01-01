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    Новиков – журналисту: «Шунин пропустил с пенальти? Приглашаю вас на просмотр в команду»

    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал выступление вратаря Антона Шунина в матче 18-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

    «Шунин – вратарь сборной. Сыграл уверенно, надeжно. Помарки есть, но ничего страшного. Мы – команда, выигрываем и проигрываем вместе. К Шунину никаких претензий нет.

    Шунин сегодня пропустил пенальти по центру ворот? Приглашаю вас в команду на просмотр. В чeм ваш вопрос, пенальти не взял? Прошлый взял, а сейчас нет. Какая разница, по центру бьeт или нет – вообще вопроса не понимаю», – подытожил Новиков.

    • Шунин отразил пенальти в матче прошлого тура с «Ростовом» (2:1).
    • «Динамо» занимает шестое место в таблице с 24-мя очками.

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    Источник: «Чемпионат»

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