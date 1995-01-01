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    «Динамо» одержало четвертую победу в шести матчах при Новикове

    В матче 18-го тура РПЛ «Динамо» одержало выездную победу над «Локомотивом» (2:1).

    Для динамовцев эта победа стала четвертой в шести стартовых матчах под руководством Кирилла Новикова. «Динамо» набрало 14 очков из 18 возможных и на текущий момент располагается на шестом месте в турнирной таблице лиги.

    • 5 октября Новиков сменил на посту главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова.
    • Ранее Новиков возглавлял молодежную команду динамовцев, с которой шел на первом месте в молодежном первенстве РПЛ.

    РПЛ. «Локомотив» дома проиграл «Динамо»

    Источник: Бомбардир.ру

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      Рейтинг: +193

      Patriot58 59 минут назад

      Молодцы! Так держать!

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