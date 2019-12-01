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  • «Динамо» одержало четвертую победу в шести матчах при Новикове

«Динамо» одержало четвертую победу в шести матчах при Новикове

1 декабря 2019, 19:27
3

В матче 18-го тура РПЛ «Динамо» одержало выездную победу над «Локомотивом» (2:1).

Для динамовцев эта победа стала четвертой в шести стартовых матчах под руководством Кирилла Новикова. «Динамо» набрало 14 очков из 18 возможных и на текущий момент располагается на шестом месте в турнирной таблице лиги.

  • 5 октября Новиков сменил на посту главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова.
  • Ранее Новиков возглавлял молодежную команду динамовцев, с которой шел на первом месте в молодежном первенстве РПЛ.

РПЛ. «Локомотив» дома проиграл «Динамо»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Хохлов Дмитрий Новиков Кирилл
Комментарии (3)
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paracetamol
1575226539
Ну вот, а Слуцкера в тренеры сватают.
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Александ1982
1575227814
Динамо радует, клуб с великой историей не должен прозябать в низу таблиц, удачи парням
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evgevg13
1575269397
Рад, очень рад за великую команду. Очень хочется верить, что Динамо возродится.
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