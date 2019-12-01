«Динамо» одержало четвертую победу в шести матчах при Новикове

В матче 18-го тура РПЛ «Динамо» одержало выездную победу над «Локомотивом» (2:1).

Для динамовцев эта победа стала четвертой в шести стартовых матчах под руководством Кирилла Новикова. «Динамо» набрало 14 очков из 18 возможных и на текущий момент располагается на шестом месте в турнирной таблице лиги.

5 октября Новиков сменил на посту главного тренера «Динамо» Дмитрия Хохлова .

. Ранее Новиков возглавлял молодежную команду динамовцев, с которой шел на первом месте в молодежном первенстве РПЛ.

РПЛ. «Локомотив» дома проиграл «Динамо»