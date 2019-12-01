РПЛ. «Локомотив» дома проиграл «Динамо»

В матче 18-го тура РПЛ «Локомотив» на своем поле уступил «Динамо» – 1:2.

Дубль в составе победителей оформил нападающий Максимилиан Филипп. У хозяев единственный мяч забил Алексей Миранчук.

«Локо» занимает второе место в турнирной таблице, имея 34 очка. «Динамо» набрало 24 очка и поднялось на шестую строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Филипп, 23; 1:1 – Алексей Миранчук, 38 (с пенальти); 1:2 – Филипп, 49 (с пенальти).

Локомотив: Коченков, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хeведес, Мурило, Коломейцев (Эдер, 65), Ал. Миранчук, Куликов (Тугарев, 57), Крыховяк, Смолов.

Динамо: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Морозов, Ордец, Юсупов, Рауш, Кардозу (Н'Жи, 62), Нойштедтер, Игбун (Шунич, 73), Филипп (Каборе, 88).

Предупреждения: Хеведес, 48; Крыховяк, 75; Чорлука, 90+3 – Шунин, 90+3.

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