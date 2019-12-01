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РПЛ. «Локомотив» дома проиграл «Динамо»

1 декабря 2019, 18:24
64

В матче 18-го тура РПЛ «Локомотив» на своем поле уступил «Динамо» – 1:2.

Дубль в составе победителей оформил нападающий Максимилиан Филипп. У хозяев единственный мяч забил Алексей Миранчук.

«Локо» занимает второе место в турнирной таблице, имея 34 очка. «Динамо» набрало 24 очка и поднялось на шестую строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Филипп, 23; 1:1 – Алексей Миранчук, 38 (с пенальти); 1:2 – Филипп, 49 (с пенальти).

Локомотив: Коченков, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хeведес, Мурило, Коломейцев (Эдер, 65), Ал. Миранчук, Куликов (Тугарев, 57), Крыховяк, Смолов.

Динамо: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Морозов, Ордец, Юсупов, Рауш, Кардозу (Н'Жи, 62), Нойштедтер, Игбун (Шунич, 73), Филипп (Каборе, 88).

Предупреждения: Хеведес, 48; Крыховяк, 75; Чорлука, 90+3 – Шунин, 90+3.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо
Комментарии (64)
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vka1970
1575213885
Динамиков с победой. Заслуженно.
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MOBI
1575213893
Динамо красавы
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portero
1575213925
Динамо не просто выиграло, а переиграло Локо. молодцы здорово в атаке играли!
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Ден 781
1575214076
Повезло Локо, не разгромили, второй тайм полностью за Динамо
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житель СПб
1575214231
Восхищен игрой Динамо во втором тайме против Локомотива! Счет реально мог быть 4-1,5-1. Ну почему у нас команды играют на таком уровне от случая к случаю? И что случилось, где была игра Локомотива - способного играть красиво и активно? А тут еще и судья куролесил - не показывая карточки и штрафы, ухудшая впечатление от Локомотива (А затем еще зачем-то показал карточку Шунину..). Хотя убежден, что Локомотив в этом не нуждается, способен справляться сам. Не хватает психологической устойчивости... В общем, все по делу, сегодня молодцы Динамо.
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vladimir-7
1575214267
Всё очень хорошо. Рад за Динамо, резко поднялись в турнирной таблице. Болельщиков Динамо поздравляю с важной победой.
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CSKA57
1575214271
Динамо становится грозой авторитетов - ЦСКА, Ростов, Локомотив... Поздравляю!
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mdu86
1575214529
Очень расстроил Локомотив! Динамо с заслуженной победой, всё по делу, могли выиграть и крупнее
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zritelx
1575214995
Ну давайте объективно, Локо попал в функциональную и психологическую, после ЛЧ яму, Семин все понял , но не в его силах...
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alex1951
1575215206
Как поклонник Динамо,хочу верить в то ,что эти победы у динамовцев не случайность. И этим доказательством может служить - их следующая игра. А поводу сегодняшней игры ,по моему, тут добавить и нечего. Настолько единодушно и положительно ,о Динамо давно не высказывались...Если это можно - то от имени болел (ДиМос.) - благодарю))))
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