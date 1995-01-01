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    РПЛ. «Локомотив» дома проиграл «Динамо»

    В матче 18-го тура РПЛ «Локомотив» на своем поле уступил «Динамо» – 1:2.

    Дубль в составе победителей оформил нападающий Максимилиан Филипп. У хозяев единственный мяч забил Алексей Миранчук.

    «Локо» занимает второе место в турнирной таблице, имея 34 очка. «Динамо» набрало 24 очка и поднялось на шестую строчку.

    Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Филипп, 23; 1:1 – Алексей Миранчук, 38 (с пенальти); 1:2 – Филипп, 49 (с пенальти).

    Локомотив: Коченков, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хeведес, Мурило, Коломейцев (Эдер, 65), Ал. Миранчук, Куликов (Тугарев, 57), Крыховяк, Смолов.

    Динамо: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Морозов, Ордец, Юсупов, Рауш, Кардозу (Н'Жи, 62), Нойштедтер, Игбун (Шунич, 73), Филипп (Каборе, 88).

    Предупреждения: Хеведес, 48; Крыховяк, 75; Чорлука, 90+3 – Шунин, 90+3.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии28
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      Рейтинг: +11491

      sssrspartak 2 минуты назад

      вот вам и локомотив!а динамо с новиковым поперло!сегодня еще зенит если выиграет,будет все практически ясно с чемпионством!а вот за медали борьба будет с новой силой!!побеждать будет тот,кто будет больше хотеть победить!

      2
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      Рейтинг: +2916

      mdu86 3 минуты назад

      Очень расстроил Локомотив! Динамо с заслуженной победой, всё по делу, могли выиграть и крупнее

      5
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      Рейтинг: +628

      SPbZenit12 3 минуты назад

      Спасибо, Динамо)

      0
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      Рейтинг: +1055

      CSKA57 7 минут назад

      Динамо становится грозой авторитетов - ЦСКА, Ростов, Локомотив... Поздравляю!

      5
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      Рейтинг: +187

      житель СПб > CSKA57 1 минуту назад

      Точно! Я уж даже заранее за Зенит забеспокоился - в следующем туре встречаются. Но почему-то нет негативного ощущения. В Питере, надеюсь, результат будет другой.

      0
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      Рейтинг: +10621

      vladimir-7 7 минут назад

      Всё очень хорошо. Рад за Динамо, резко поднялись в турнирной таблице.
      Болельщиков Динамо поздравляю с важной победой.

      4
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      Рейтинг: +187

      житель СПб 8 минут назад

      Восхищен игрой Динамо во втором тайме против Локомотива! Счет реально мог быть 4-1,5-1. Ну почему у нас команды играют на таком уровне от случая к случаю? И что случилось, где была игра Локомотива - способного играть красиво и активно? А тут еще и судья куролесил - не показывая карточки и штрафы, ухудшая впечатление от Локомотива (А затем еще зачем-то показал карточку Шунину..). Хотя убежден, что Локомотив в этом не нуждается, способен справляться сам. Не хватает психологической устойчивости... В общем, все по делу, сегодня молодцы Динамо.

      3
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      Рейтинг: +648

      УхоГорлоНос 9 минут назад

      Поздравляю Динамо, полностью по делу.
      Может теперь грузин увидит, что у локо не хватает качественной скамейки?

      3
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      Рейтинг: +641

      ZENIT***** 9 минут назад

      Вот тебе и место в турнирной таблице.Побеждает тот,кто больше хочет победить!Избитая истина.

      3
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      Рейтинг: +2165

      knikos 9 минут назад

      Не ожидал. Думал Локо возьмёт дежурные три очка , а тут ... И ведь Динамики выиграли по делу ! Но , надо признать , Шунину повезло в паре случаев , когда он шалил с выходами из ворот, но и Динамо не реализовало несколько убийственных моментов. Так что Динамо выиграло заслуженно , с чем его болел и поздравляю ! Какой интересный чемп !!!

      3
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      Рейтинг: +1226

      neim > knikos 45 секунд назад

      Сам удивлён. Но тем приятнее неожиданная победа. Думал Динамо уже очков нынче не возьмёт. Ан нет, сподобились, и даже целых три !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1492

      Ден 781 10 минут назад

      Повезло Локо, не разгромили, второй тайм полностью за Динамо

      4
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