РПЛ. «Локомотив» дома проиграл «Динамо»

вот вам и локомотив!а динамо с новиковым поперло!сегодня еще зенит если выиграет,будет все практически ясно с чемпионством!а вот за медали борьба будет с новой силой!!побеждать будет тот,кто будет больше хотеть победить!
В матче 18-го тура РПЛ «Локомотив» на своем поле уступил «Динамо» – 1:2.
Дубль в составе победителей оформил нападающий Максимилиан Филипп. У хозяев единственный мяч забил Алексей Миранчук.
«Локо» занимает второе место в турнирной таблице, имея 34 очка. «Динамо» набрало 24 очка и поднялось на шестую строчку.
Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур
Локомотив (Москва) – Динамо (Москва) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Филипп, 23; 1:1 – Алексей Миранчук, 38 (с пенальти); 1:2 – Филипп, 49 (с пенальти).
Локомотив: Коченков, Игнатьев, Рыбус, Чорлука, Хeведес, Мурило, Коломейцев (Эдер, 65), Ал. Миранчук, Куликов (Тугарев, 57), Крыховяк, Смолов.
Динамо: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Морозов, Ордец, Юсупов, Рауш, Кардозу (Н'Жи, 62), Нойштедтер, Игбун (Шунич, 73), Филипп (Каборе, 88).
Предупреждения: Хеведес, 48; Крыховяк, 75; Чорлука, 90+3 – Шунин, 90+3.