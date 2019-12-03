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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Материалы

Локомотив - Динамо

01.12.2019, Воскресенье, 16:30 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 18 тур Локомотив - Динамо Молодежные команды: 0 - 1
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
6 тур
18 августа, воскресенье 19:00 Динамо 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
21 тур
30 марта, суббота 14:00 Динамо 0:1 Локомотив
7 тур
14 сентября, пятница 19:30 Локомотив 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
26 тур
14 апреля, суббота 14:00 Динамо 0:4 Локомотив
12 тур
1 октября, воскресенье 16:30 Локомотив 3:0 Динамо
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
17 тур
30 ноября, понедельник 19:00 Динамо 2:2 Локомотив
3 тур
2 августа, воскресенье 13:30 Локомотив 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
21 тур
4 апреля, суббота 14:15 Динамо 2:2 Локомотив
12 тур
2 ноября, воскресенье 13:30 Локомотив 4:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
24 ноября, воскресенье 13:30 Локомотив 1:0 Динамо
9 тур
21 сентября, суббота 13:30 Динамо 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
20 тур
9 марта, суббота 13:30 Динамо 1:0 Локомотив
6 тур
25 августа, суббота 13:30 Локомотив 2:3 Динамо
Товарищеские матчи 2012

9 сентября, воскресенье 16:00 Динамо 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
43 тур
6 мая, воскресенье 14:00 Динамо 2:2 Локомотив
37 тур
1 апреля, воскресенье 18:30 Локомотив 0:2 Динамо
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
16 тур
26 июня, воскресенье 21:00 Динамо 4:1 Локомотив
1 тур
12 марта, суббота 18:30 Локомотив 3:2 Динамо
Россия. Премьер-Лига 2010
18 тур
22 августа, воскресенье 16:00 Динамо 3:0 Локомотив
4 тур
4 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 3:2 Динамо
Россия. Премьер-лига 2009
29 тур
21 ноября, суббота 14:00 Динамо 0:2 Локомотив
15 тур
25 июля, суббота 17:15 Локомотив 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2008
27 тур
3 ноября, понедельник 19:00 Локомотив 0:1 Динамо
13 тур
13 июля, воскресенье 16:00 Динамо 4:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
18 тур
28 июля, суббота 18:00 Локомотив 2:2 Динамо
4 тур
7 апреля, суббота 14:00 Динамо 2:1 Локомотив
Россия. Кубок (2006/2007)
1/4 финала
ответный матч		 18 апреля, среда 19:00 Локомотив 4:0 Динамо
1/4 финала
ответный матч		 4 апреля, среда 18:00 Динамо 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
25 тур
29 октября, воскресенье 00:00 Динамо 2:0 Локомотив
10 тур
11 июля, вторник 00:00 Локомотив 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
25 тур
2 октября, воскресенье 16:00 Динамо 0:0 Локомотив
10 тур
28 мая, суббота 14:00 Локомотив 4:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
24 июля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Динамо
15 тур
7 июля, среда 00:00 Динамо 2:4 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
17 тур
20 июля, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Локомотив
14 тур
23 июня, понедельник 00:00 Локомотив 2:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2002
30 тур
17 ноября, воскресенье 00:00 Динамо 1:2 Локомотив
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 Локомотив 3:0 Динамо
Чемпионат России 2001
19 тур
28 июля, суббота 00:00 Локомотив 4:1 Динамо
5 тур
14 апреля, суббота 00:00 Динамо 1:2 Локомотив
Чемпионат России 2000
22 тур
19 августа, суббота 00:00 Динамо 2:2 Локомотив
8 тур
13 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Динамо
Чемпионат России 1999
21 тур
21 августа, суббота 00:00 Динамо 2:4 Локомотив
7 тур
15 мая, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Динамо
Чемпионат России 1998
25 тур
20 сентября, воскресенье 00:00 Динамо 2:1 Локомотив
10 тур
3 июня, среда 00:00 Локомотив 1:0 Динамо
Чемпионат России 1997
23 тур
16 августа, суббота 00:00 Динамо 3:1 Локомотив
6 тур
19 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Динамо
Чемпионат России 1996
24 тур
14 августа, среда 00:00 Динамо 4:2 Локомотив
7 тур
14 апреля, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Динамо
Чемпионат России 1995
30 тур
26 октября, четверг 00:00 Локомотив 1:1 Динамо
2 тур
8 апреля, суббота 00:00 Динамо 2:1 Локомотив
Чемпионат России 1994
27 тур
14 октября, пятница 00:00 Динамо 2:2 Локомотив
1 тур
15 марта, вторник 00:00 Локомотив 0:2 Динамо
Чемпионат России 1993
33 тур
24 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 3:0 Динамо
17 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Динамо 1:1 Локомотив
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа A
Первый этап, 17 тур
30 июля, четверг 00:00 Локомотив 2:0 Динамо
Первый этап, 9 тур
14 мая, четверг 00:00 Динамо 0:0 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +1957

    evgevg13 2 декабря 2019, 09:39

    Давно такого не было. Динамо радует!!! Молодцы ребята, проснулись из вековой спячки. Динамо вперёд, как в былые времена!!!

    0
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 1 декабря 2019, 19:03

    а динамовцы-то молодцы!

    2
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    Рейтинг: +2655

    swot1205 1 декабря 2019, 18:47

    Опять говновоз пустили под откос

    0
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    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 1 декабря 2019, 18:11

    Бедные проводницы, менты их дрюкают по полной!!

    0
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    Рейтинг: +14956

    vka1970 1 декабря 2019, 17:55

    От динамики красавы.
    Ток с работы приехал, а тут заруба.

    -1
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    Рейтинг: +482

    Снег 29 ноября 2019, 09:38

    Редакторы, проснитесь и поменяйте фамилию тренера Динамо. Стыдоба(((

    2
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 24 ноября 2019, 21:44

    Динамо выиграет у Локо 1:0.

    0
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