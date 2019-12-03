Локомотив - Динамо

Давно такого не было. Динамо радует!!! Молодцы ребята, проснулись из вековой спячки. Динамо вперёд, как в былые времена!!!
|6 тур
|18 августа, воскресенье
|19:00
|Динамо
|1:2
|Локомотив
|21 тур
|30 марта, суббота
|14:00
|Динамо
|0:1
|Локомотив
|7 тур
|14 сентября, пятница
|19:30
|Локомотив
|1:1
|Динамо
|26 тур
|14 апреля, суббота
|14:00
|Динамо
|0:4
|Локомотив
|12 тур
|1 октября, воскресенье
|16:30
|Локомотив
|3:0
|Динамо
|17 тур
|30 ноября, понедельник
|19:00
|Динамо
|2:2
|Локомотив
|3 тур
|2 августа, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|1:1
|Динамо
|21 тур
|4 апреля, суббота
|14:15
|Динамо
|2:2
|Локомотив
|12 тур
|2 ноября, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|4:2
|Динамо
|17 тур
|24 ноября, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|1:0
|Динамо
|9 тур
|21 сентября, суббота
|13:30
|Динамо
|1:3
|Локомотив
|20 тур
|9 марта, суббота
|13:30
|Динамо
|1:0
|Локомотив
|6 тур
|25 августа, суббота
|13:30
|Локомотив
|2:3
|Динамо
|43 тур
|6 мая, воскресенье
|14:00
|Динамо
|2:2
|Локомотив
|37 тур
|1 апреля, воскресенье
|18:30
|Локомотив
|0:2
|Динамо
|16 тур
|26 июня, воскресенье
|21:00
|Динамо
|4:1
|Локомотив
|1 тур
|12 марта, суббота
|18:30
|Локомотив
|3:2
|Динамо
|18 тур
|22 августа, воскресенье
|16:00
|Динамо
|3:0
|Локомотив
|4 тур
|4 апреля, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|3:2
|Динамо
|29 тур
|21 ноября, суббота
|14:00
|Динамо
|0:2
|Локомотив
|15 тур
|25 июля, суббота
|17:15
|Локомотив
|1:1
|Динамо
|27 тур
|3 ноября, понедельник
|19:00
|Локомотив
|0:1
|Динамо
|13 тур
|13 июля, воскресенье
|16:00
|Динамо
|4:2
|Локомотив
|18 тур
|28 июля, суббота
|18:00
|Локомотив
|2:2
|Динамо
|4 тур
|7 апреля, суббота
|14:00
|Динамо
|2:1
|Локомотив
|1/4 финала
ответный матч
|18 апреля, среда
|19:00
|Локомотив
|4:0
|Динамо
|1/4 финала
ответный матч
|4 апреля, среда
|18:00
|Динамо
|1:0
|Локомотив
|25 тур
|29 октября, воскресенье
|00:00
|Динамо
|2:0
|Локомотив
|10 тур
|11 июля, вторник
|00:00
|Локомотив
|2:0
|Динамо
|25 тур
|2 октября, воскресенье
|16:00
|Динамо
|0:0
|Локомотив
|10 тур
|28 мая, суббота
|14:00
|Локомотив
|4:1
|Динамо
|17 тур
|20 июля, воскресенье
|00:00
|Динамо
|1:1
|Локомотив
|14 тур
|23 июня, понедельник
|00:00
|Локомотив
|2:0
|Динамо
|30 тур
|17 ноября, воскресенье
|00:00
|Динамо
|1:2
|Локомотив
|7 тур
|13 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:0
|Динамо
|19 тур
|28 июля, суббота
|00:00
|Локомотив
|4:1
|Динамо
|5 тур
|14 апреля, суббота
|00:00
|Динамо
|1:2
|Локомотив
|22 тур
|19 августа, суббота
|00:00
|Динамо
|2:2
|Локомотив
|8 тур
|13 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Динамо
|21 тур
|21 августа, суббота
|00:00
|Динамо
|2:4
|Локомотив
|7 тур
|15 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Динамо
|25 тур
|20 сентября, воскресенье
|00:00
|Динамо
|2:1
|Локомотив
|10 тур
|3 июня, среда
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Динамо
|23 тур
|16 августа, суббота
|00:00
|Динамо
|3:1
|Локомотив
|6 тур
|19 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Динамо
|24 тур
|14 августа, среда
|00:00
|Динамо
|4:2
|Локомотив
|7 тур
|14 апреля, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:0
|Динамо
|30 тур
|26 октября, четверг
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Динамо
|2 тур
|8 апреля, суббота
|00:00
|Динамо
|2:1
|Локомотив
|27 тур
|14 октября, пятница
|00:00
|Динамо
|2:2
|Локомотив
|1 тур
|15 марта, вторник
|00:00
|Локомотив
|0:2
|Динамо
|33 тур
|24 октября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:0
|Динамо
|17 тур
|27 июня, воскресенье
|00:00
|Динамо
|1:1
|Локомотив
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|30
|22
|6
|2
|65:18
|+47
|72
|2.
|Локомотив
|30
|16
|9
|5
|41:29
|+12
|57
|3.
|Краснодар
|30
|14
|10
|6
|49:30
|+19
|52
|4.
|ЦСКА
|30
|14
|8
|8
|43:29
|+14
|50
|5.
|Ростов
|30
|12
|9
|9
|45:50
|-5
|45
|6.
|Динамо М
|30
|11
|8
|11
|27:30
|-3
|41
|7.
|Спартак М
|30
|11
|6
|13
|35:33
|+2
|39
|8.
|Арсенал Т
|30
|11
|5
|14
|37:41
|-4
|38
|9.
|Уфа
|30
|8
|14
|8
|22:24
|-2
|38
|10.
|Рубин
|30
|8
|11
|11
|18:28
|-10
|35
|11.
|Урал
|30
|9
|8
|13
|36:53
|-17
|35
|12.
|Сочи
|30
|8
|9
|13
|40:39
|+1
|33
|13.
|Ахмат
|30
|7
|10
|13
|27:46
|-19
|31
|14.
|Тамбов
|30
|9
|4
|17
|37:41
|-4
|31
|15.
|Крылья Советов
|30
|8
|7
|15
|33:40
|-7
|31
|16.
|Оренбург
|30
|7
|6
|17
|28:52
|-24
|27
а динамовцы-то молодцы!
От динамики красавы.
Ток с работы приехал, а тут заруба.
Динамо выиграет у Локо 1:0.