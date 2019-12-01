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  • Крыховяк – лучший футболист «Локомотива» в ноябре. Поляк получил приз в четвертый раз за последние пять месяцев

Крыховяк – лучший футболист «Локомотива» в ноябре. Поляк получил приз в четвертый раз за последние пять месяцев

1 декабря 2019, 14:10

«Локомотив» подвел итог голосования среди болельщиков на приз лучшему игроку команды в ноябре. Победителем стал полузащитник Гжегож Крыховяк.

«Второе место у Алексея Миранчука – 3809 голосов или 37,41%. Замкнул первую тройку Ведран Чорлука – 442 голоса или 4,34%», – информирует пресс-служба «Локомотива».

  • Крыховяк получил приз в четвертый раз за последние пять месяцев.
  • Поляк лидирует в списке бомбардиров «Локомотива» в сезоне РПЛ.
  • «Локомотив» в чемпионате России идет вторым.

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крыховяк Гжегож
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