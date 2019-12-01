Крыховяк – лучший футболист «Локомотива» в ноябре. Поляк получил приз в четвертый раз за последние пять месяцев

«Локомотив» подвел итог голосования среди болельщиков на приз лучшему игроку команды в ноябре. Победителем стал полузащитник Гжегож Крыховяк.
«Второе место у Алексея Миранчука – 3809 голосов или 37,41%. Замкнул первую тройку Ведран Чорлука – 442 голоса или 4,34%», – информирует пресс-служба «Локомотива».
- Крыховяк получил приз в четвертый раз за последние пять месяцев.
- Поляк лидирует в списке бомбардиров «Локомотива» в сезоне РПЛ.
- «Локомотив» в чемпионате России идет вторым.
Источник: официальный сайт «Локомотива»