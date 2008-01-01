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    Главный тренер Финляндии: «Возможно, обсудим с Романом Еременко возвращение в сборную на Евро-2020»

    Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва не исключил возвращения в национальную команду полузащитника «Ростова» Романа Еременко.

    «С Романом мы пока не обсуждали его возвращение, но, возможно, сделаем это позже», – сказал Канерва.

    • Роман Еременко провел за Финляндию 73 матча, забил пять голов и сделал девять результативных передач.
    • Хавбек не вызывался в сборную с 2016 года.
    • На Евро-2020 Финляндия сыграет в группе B.
    • Соперники – Бельгия, Россия и Дания.

    Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе

    Глава Федерации футбола Финляндии: «Отлично, что после Санкт-Петербурга никуда не надо ехать»

    Источник: ТАСС

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