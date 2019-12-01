Главный тренер Финляндии: «Возможно, обсудим с Романом Еременко возвращение в сборную на Евро-2020»

Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва не исключил возвращения в национальную команду полузащитника «Ростова» Романа Еременко.

«С Романом мы пока не обсуждали его возвращение, но, возможно, сделаем это позже», – сказал Канерва.

Роман Еременко провел за Финляндию 73 матча, забил пять голов и сделал девять результативных передач.

Хавбек не вызывался в сборную с 2016 года.

На Евро-2020 Финляндия сыграет в группе B.

Соперники – Бельгия, Россия и Дания.

Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе

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