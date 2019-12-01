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  • Главный тренер Финляндии: «Возможно, обсудим с Романом Еременко возвращение в сборную на Евро-2020»

Главный тренер Финляндии: «Возможно, обсудим с Романом Еременко возвращение в сборную на Евро-2020»

1 декабря 2019, 11:23

Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва не исключил возвращения в национальную команду полузащитника «Ростова» Романа Еременко.

«С Романом мы пока не обсуждали его возвращение, но, возможно, сделаем это позже», – сказал Канерва.

  • Роман Еременко провел за Финляндию 73 матча, забил пять голов и сделал девять результативных передач.
  • Хавбек не вызывался в сборную с 2016 года.
  • На Евро-2020 Финляндия сыграет в группе B.
  • Соперники – Бельгия, Россия и Дания.

Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе

Глава Федерации футбола Финляндии: «Отлично, что после Санкт-Петербурга никуда не надо ехать»

Источник: ТАСС
Отбор ЧЕ-2020 Финляндия Ростов Еременко Роман Канерва Маркку
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