Главный тренер Финляндии: «Возможно, обсудим с Романом Еременко возвращение в сборную на Евро-2020»

Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва не исключил возвращения в национальную команду полузащитника «Ростова» Романа Еременко.
«С Романом мы пока не обсуждали его возвращение, но, возможно, сделаем это позже», – сказал Канерва.
- Роман Еременко провел за Финляндию 73 матча, забил пять голов и сделал девять результативных передач.
- Хавбек не вызывался в сборную с 2016 года.
- На Евро-2020 Финляндия сыграет в группе B.
- Соперники – Бельгия, Россия и Дания.
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Источник: ТАСС