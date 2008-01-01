Глава Федерации футбола Финляндии: «Отлично, что после Санкт-Петербурга никуда не надо ехать»

Глава Федерации футбола Финляндии Ари Лахти подвел итоги жеребьевки группового этапа Евро-2020.

«Для наших болельщиков и организации гостевых матчей команды самое главное – это короткие поездки.

Мы начнем турнир матчем в Дании, а потом проведем еще две игре в Санкт-Петербурге. Больше никуда ехать не надо, поэтому это отличный результат для нас», – сказал Лахти.

На Евро-2020 Финляндия сыграет в группе B.

Соперники – Бельгия, Россия и Дания.

Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе