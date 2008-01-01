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    Глава Федерации футбола Финляндии: «Отлично, что после Санкт-Петербурга никуда не надо ехать»

    Глава Федерации футбола Финляндии Ари Лахти подвел итоги жеребьевки группового этапа Евро-2020.

    «Для наших болельщиков и организации гостевых матчей команды самое главное – это короткие поездки.

    Мы начнем турнир матчем в Дании, а потом проведем еще две игре в Санкт-Петербурге. Больше никуда ехать не надо, поэтому это отличный результат для нас», – сказал Лахти.

    Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе

    Источник: ILT

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