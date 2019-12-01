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  • Хиддинк – о матче на Евро-2008: «В Голландии думали, что игра с Россией – это ерунда»

Хиддинк – о матче на Евро-2008: «В Голландии думали, что игра с Россией – это ерунда»

1 декабря 2019, 08:14
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Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал о победе команды над сборной Голландии (3:1, ДВ) в матче 1/4 финала Евро-2008.

«Мы хорошо проанализировали игру голландцев. Ведь я сам голландец, слежу за прессой, за реакцией людей. Они выиграли в своей группе у Италии 3:0, затем у Франции — 4:1. Вся Голландия была в оранжевом, все танцевали. Они думали, что игра с Россией — это ерунда.

Я знал, что у них в команде есть некие проблемы. У меня была информация. Мы начали. Я сказал Аршавину не стоять слева, действовать по всему полю. Слева у нас действовал Жирков и другие защитники. Они противостояли правому флангу голландцев.

«А я знал, что как раз в этой зоне у них проблемы. Аршавину, как я сказал, было поручено действовать в центре поля. Поэтому там у нас было численное преимущество. Это была одна из самых зрелищных игр. Мы были отлично готовы физически. Парни бегали на максимуме даже в дополнительное время.

После той игры многие в Голландии говорили мне: «Оставайся в России». Не пресса, а именно люди. Ситуация была не из приятных», – сказал Хиддинк.

  • На Евро-2008 сборная России дошла до полуфинала турнира.
  • На этой стадии команда уступила будущим чемпионам – команде Испании (0:3).

Источник: «Матч ТВ»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Нидерланды Хиддинк Гус
Комментарии (4)
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Алеха32
1575180169
Та игра дала очень большую надежду что всё у нас в РФ с футболом будет хорошо, но как оказалось это был его величество случай.
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mihail200606
1575182578
В истории современной России эта была лучшая игра наверное.. Одна из немногих действительно качественных.. Состав тогда был посильнее нынешнего.. Ну и с тренером повезло конечно
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