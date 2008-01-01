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    Хиддинк – о матче на Евро-2008: «В Голландии думали, что игра с Россией – это ерунда»

    Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк рассказал о победе команды над сборной Голландии (3:1, ДВ) в матче 1/4 финала Евро-2008.

    «Мы хорошо проанализировали игру голландцев. Ведь я сам голландец, слежу за прессой, за реакцией людей. Они выиграли в своей группе у Италии 3:0, затем у Франции — 4:1. Вся Голландия была в оранжевом, все танцевали. Они думали, что игра с Россией — это ерунда.

    Я знал, что у них в команде есть некие проблемы. У меня была информация. Мы начали. Я сказал Аршавину не стоять слева, действовать по всему полю. Слева у нас действовал Жирков и другие защитники. Они противостояли правому флангу голландцев.

    «А я знал, что как раз в этой зоне у них проблемы. Аршавину, как я сказал, было поручено действовать в центре поля. Поэтому там у нас было численное преимущество. Это была одна из самых зрелищных игр. Мы были отлично готовы физически. Парни бегали на максимуме даже в дополнительное время.

    После той игры многие в Голландии говорили мне: «Оставайся в России». Не пресса, а именно люди. Ситуация была не из приятных», – сказал Хиддинк.

    • На Евро-2008 сборная России дошла до полуфинала турнира.
    • На этой стадии команда уступила будущим чемпионам – команде Испании (0:3).

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: -51

      Аден 6 минут назад

      может в Рос. футболе что то пошло в другую сторону, чем сейчас, если бы Вы остались в России.

      0
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      Рейтинг: +6308

      mihail200606 34 минуты назад

      В истории современной России эта была лучшая игра наверное.. Одна из немногих действительно качественных.. Состав тогда был посильнее нынешнего.. Ну и с тренером повезло конечно

      1
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      Рейтинг: +275

      Алеха32 1 час назад

      Та игра дала очень большую надежду что всё у нас в РФ с футболом будет хорошо, но как оказалось это был его величество случай.

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