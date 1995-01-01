Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?

    Карпин: «Ребята – молодцы, вопреки многим факторам, не опускают руки»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед игрой с «Уралом» обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду.

    – С каким настроением «Ростов» подходит к последнему домашнему матчу года?

    – Настроение у команды рабочее. Понятно, что хотелось бы больше очков в последних играх, но нужно брать и рассматривать каждую встречу в отдельности.
    Каждый матч – это отдельная история. Например, после игры с «Динамо» к ребятам нет претензий, там были претензии к другим людям, ребята сделали, что могли. C «Краснодаром» немножко не дотерпели, хотя до игры многие подписались бы под ничьей... Ошибки конечно же были, как и в матче с «Тамбовом», хотя с ним был и факт отсутствия ведущих игроков.

    Несмотря на все, надо продолжать работать. Ребята – молодцы, вопреки многим факторам, не опускают руки, не перестают биться и умирать на поле. Думаю, ни у кого нет к ним претензий по самоотдаче или желанию. Могу сказать, что ребята работают на 120% каждую тренировку, но результат не всегда желаемый.

    – Можно ли ожидать результативной игры от команд в субботу?

    – Я буду рад и счету 1:0 в нашу пользу. Я не забываю, что мы перестроили игру несколько месяцев назад. Мы хотим не только выигрывать, но и делать это в своем стиле, своей игрой.

    – Наверняка, многое будет зависеть и от поддержки зрителей на «Ростов Арене».

    – Хочу поблагодарить болельщиков и попросить поддержать футболистов. Все поражения и неудачи – это моя вина, пусть болельщики будут с игроками несмотря ни на что, ребята будут отдаваться на 500%. Им нужна ваша поддержка и любовь.

    «Есть неприятная реальность – прошлые долги постоянно всплывают и создают проблемы». Президент «Ростова» выступил с заявлением

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:12
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14981

      DOCTOR PENALTY 26 минут назад

      Всё-таки поторопился Федун с Тедеско. *****

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74630
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru