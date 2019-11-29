Карпин: «Ребята – молодцы, вопреки многим факторам, не опускают руки»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед игрой с «Уралом» обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду.

– С каким настроением «Ростов» подходит к последнему домашнему матчу года?

– Настроение у команды рабочее. Понятно, что хотелось бы больше очков в последних играх, но нужно брать и рассматривать каждую встречу в отдельности.

Каждый матч – это отдельная история. Например, после игры с «Динамо» к ребятам нет претензий, там были претензии к другим людям, ребята сделали, что могли. C «Краснодаром» немножко не дотерпели, хотя до игры многие подписались бы под ничьей... Ошибки конечно же были, как и в матче с «Тамбовом», хотя с ним был и факт отсутствия ведущих игроков.

Несмотря на все, надо продолжать работать. Ребята – молодцы, вопреки многим факторам, не опускают руки, не перестают биться и умирать на поле. Думаю, ни у кого нет к ним претензий по самоотдаче или желанию. Могу сказать, что ребята работают на 120% каждую тренировку, но результат не всегда желаемый.

– Можно ли ожидать результативной игры от команд в субботу?

– Я буду рад и счету 1:0 в нашу пользу. Я не забываю, что мы перестроили игру несколько месяцев назад. Мы хотим не только выигрывать, но и делать это в своем стиле, своей игрой.

– Наверняка, многое будет зависеть и от поддержки зрителей на «Ростов Арене».

– Хочу поблагодарить болельщиков и попросить поддержать футболистов. Все поражения и неудачи – это моя вина, пусть болельщики будут с игроками несмотря ни на что, ребята будут отдаваться на 500%. Им нужна ваша поддержка и любовь.

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