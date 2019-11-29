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  • Карпин: «Ребята – молодцы, вопреки многим факторам, не опускают руки»

Карпин: «Ребята – молодцы, вопреки многим факторам, не опускают руки»

29 ноября 2019, 10:12
9

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед игрой с «Уралом» обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду.

– С каким настроением «Ростов» подходит к последнему домашнему матчу года?

– Настроение у команды рабочее. Понятно, что хотелось бы больше очков в последних играх, но нужно брать и рассматривать каждую встречу в отдельности.
Каждый матч – это отдельная история. Например, после игры с «Динамо» к ребятам нет претензий, там были претензии к другим людям, ребята сделали, что могли. C «Краснодаром» немножко не дотерпели, хотя до игры многие подписались бы под ничьей... Ошибки конечно же были, как и в матче с «Тамбовом», хотя с ним был и факт отсутствия ведущих игроков.

Несмотря на все, надо продолжать работать. Ребята – молодцы, вопреки многим факторам, не опускают руки, не перестают биться и умирать на поле. Думаю, ни у кого нет к ним претензий по самоотдаче или желанию. Могу сказать, что ребята работают на 120% каждую тренировку, но результат не всегда желаемый.

– Можно ли ожидать результативной игры от команд в субботу?

– Я буду рад и счету 1:0 в нашу пользу. Я не забываю, что мы перестроили игру несколько месяцев назад. Мы хотим не только выигрывать, но и делать это в своем стиле, своей игрой.

– Наверняка, многое будет зависеть и от поддержки зрителей на «Ростов Арене».

– Хочу поблагодарить болельщиков и попросить поддержать футболистов. Все поражения и неудачи – это моя вина, пусть болельщики будут с игроками несмотря ни на что, ребята будут отдаваться на 500%. Им нужна ваша поддержка и любовь.

«Есть неприятная реальность – прошлые долги постоянно всплывают и создают проблемы». Президент «Ростова» выступил с заявлением

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Карпин Валерий
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1575011901
Всё-таки поторопился Федун с Тедеско. *****
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vgarakh
1575015093
Дай Бог, дай Бог!!!
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vgarakh
1575015202
Удачи вам ребята в последних играх, потому, что в последнее время, она отвернулась от нас.
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Борис23
1575021610
Урал должны обыграть по-любому!
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TOL47
1575038689
Карпуша давай зажигай побеждай, Урал не столичные клубы, судьи не должны сильно стаоаться против вас.
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GoLenaStop
1575047450
Мужики, вам - верю! Играйте, ребята, свою игру, терпите и всё придёт! Успеха и удачи! РОСТСЕЛЬМАШ!
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kazak161
1575053369
Молодцы не молодцы но косяк конкретный, четыре игры, с учетом кубка без побед, так и вера в команду пропадет!
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KROFF
1575093666
Валера не сы! Обязательно придём, инсмаграмшицы конечно в такую погоду не придут, но честных 20 тысяч будет точно.
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zigbert
1575102596
Карпин ведет свою команду в правильном направлении. Опускать руки конечно нельзя.
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