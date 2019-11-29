Ривалдо: «Сложно представить, чтобы Месси просил Неймара вернуться, взяв на себя роль президента «Барселоны»

Экс-форвард «Барселоны» Ривалдо прокомментировал новость France Football о том, что капитан каталонцев Лионель Месси писал форварду «ПСЖ» Неймару после вылета из Лиги чемпионов от «Ливерпуля» в мае 2019-го.

«Мне не верится в эту историю. Это обыкновенные сплетни. Да, они часто общаются, потому что вместе выступали и стали хорошими друзьями, но мне сложно представить, чтобы Месси просил Неймара вернуться, взяв на себя роль президента или спортивного директора клуба», – сказал Ривалдо.

Неймар и Месси выступали вместе за «Барселону» с 2013 по 2017-й.

«ПСЖ» купил Неймара два года назад у каталонцев за 222 миллиона евро.

Его контракт с клубом рассчитан еще на три сезона.

Минувшим летом бразилец пытался вернуться в каталонский клуб, но с парижанами о трансфере договориться не удалось.



