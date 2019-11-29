Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ривалдо: «Сложно представить, чтобы Месси просил Неймара вернуться, взяв на себя роль президента «Барселоны»

Ривалдо: «Сложно представить, чтобы Месси просил Неймара вернуться, взяв на себя роль президента «Барселоны»

29 ноября 2019, 07:22
2

Экс-форвард «Барселоны» Ривалдо прокомментировал новость France Football о том, что капитан каталонцев Лионель Месси писал форварду «ПСЖ» Неймару после вылета из Лиги чемпионов от «Ливерпуля» в мае 2019-го.

«Мне не верится в эту историю. Это обыкновенные сплетни. Да, они часто общаются, потому что вместе выступали и стали хорошими друзьями, но мне сложно представить, чтобы Месси просил Неймара вернуться, взяв на себя роль президента или спортивного директора клуба», – сказал Ривалдо.

  • Неймар и Месси выступали вместе за «Барселону» с 2013 по 2017-й.
  • «ПСЖ» купил Неймара два года назад у каталонцев за 222 миллиона евро.
  • Его контракт с клубом рассчитан еще на три сезона.
  • Минувшим летом бразилец пытался вернуться в каталонский клуб, но с парижанами о трансфере договориться не удалось.


Источник: A Bola
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Месси Лионель Неймар
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Decorhome
1575007824
Согласен.
Ответить
ArReal
1575015970
Да легко!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+