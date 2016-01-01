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    Уткин – о Семине и «Зените»: «Только старый джедай может остановить империю зла»

    Журналист и блогер Василий Уткин высказался о противостоянии «Локомотива» и «Зенита», и о выступлении москвичей в Лиге чемпионов и РПЛ.

    «Я был совершенно уверен, что «Локомотив» не выйдет из группы вообще никуда. Не потому что я желаю ему зла, а потому что «Локомотив» играет в малосовременный футбол, все осложнилось еще и травмами. И это при том, что, как я сказал чуть раньше, сейчас нет никакого смысла менять Семина.

    Он человек старомодный и уже не изменится. Но именно сейчас «Локомотив» стал бандой. То, что игроки давно играют друг с другом и вместе проводят время за пределами поля, делает «Локомотив» сплоченным коллективом. И сложился он таким именно с участием Семина.

    «Локомотив» сделал неплохой шаг вперед с точки зрения качества игры, но когда это банда, это ведет к ограничению ресурсов, развивать это качество уже дальше невозможно, за рамками этой обоймы игроков развития у команды нет, а расширить обойму тоже катастрофически сложно.

    Стратегически в ближайшие месяцы «Локомотив» оказывается в ситуации, когда Алексей Миранчук уедет – если не в «Ювентус», то еще куда-нибудь он точно отбудет, появятся новые футболисты наряду со старыми – в команде полно ветеранов.

    В общем, все это и сможет позволить клубу в будущем сделать некоторый шаг вперед, и тогда безусловно встанет вопрос о новом главном тренере. Или о старом главном тренере, но с новых логических позиций.

    Так я отношусь к «Локомотиву» в этом сезоне и очень надеюсь, что, возможно, последний сезон Семина в этом клубе принесет ему большой успех. Потому что только старый джедай может остановить сегодня империю зла», – сказал Уткин.

    • После 17 туров РПЛ «Зенит» опережает «Локомотив» на 5 очков.
    • Ранее комментатор Геннадий Орлов раскритиковал высказывание Уткина, который назвал «Зенит» «империей зла».
    • В июле Уткин прокомментировал покупку «Зенитом» бразильца Малкома из «Барселоны». «Сегодняшний «Зенит», безусловно, империя зла. Позитивно нынешний этап в жизни клуба войдет лишь одним событием, и этого не отменить: в команде теперь свободно могут появляться темнокожие игроки», – написал Уткин в своем телеграме.

    Уткин – о критике Орлова: «Речь о том, как команда относится к правилам. Только это и делает «Зенит» империей зла»

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 14:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: -33802

      пьяныйхоровод 5 минут назад

      ....сказал Джабба Хат , которого задушит цепочкой Лея Органа ( канделачка).

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14944

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      Локо играет в малосовременный футбол?.. Сёмин старомодный человек?..
      Тогда зачем Миранчука смотрит Милан, смотрит Зенит? Почему из Локо так много народу играет в сборной? Почему Локо Сёмина несколько лет подряд идёт в лидерах и берёт медали? Почему на трибунах полно народу?... Может быть просто Вася Уткин старомодный блогер??? *****

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19466

      VVM1964 53 минуты назад

      Согласен - " Зенит - империя зла " !!!

      2
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      Рейтинг: +772

      alarm > VVM1964 44 минуты назад

      империя хряков территориально расположена в границах тарасовки.

      0
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