Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин – о Семине и «Зените»: «Только старый джедай может остановить империю зла»

Уткин – о Семине и «Зените»: «Только старый джедай может остановить империю зла»

28 ноября 2019, 14:44
13

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о противостоянии «Локомотива» и «Зенита», и о выступлении москвичей в Лиге чемпионов и РПЛ.

«Я был совершенно уверен, что «Локомотив» не выйдет из группы вообще никуда. Не потому что я желаю ему зла, а потому что «Локомотив» играет в малосовременный футбол, все осложнилось еще и травмами. И это при том, что, как я сказал чуть раньше, сейчас нет никакого смысла менять Семина.

Он человек старомодный и уже не изменится. Но именно сейчас «Локомотив» стал бандой. То, что игроки давно играют друг с другом и вместе проводят время за пределами поля, делает «Локомотив» сплоченным коллективом. И сложился он таким именно с участием Семина.

«Локомотив» сделал неплохой шаг вперед с точки зрения качества игры, но когда это банда, это ведет к ограничению ресурсов, развивать это качество уже дальше невозможно, за рамками этой обоймы игроков развития у команды нет, а расширить обойму тоже катастрофически сложно.

Стратегически в ближайшие месяцы «Локомотив» оказывается в ситуации, когда Алексей Миранчук уедет – если не в «Ювентус», то еще куда-нибудь он точно отбудет, появятся новые футболисты наряду со старыми – в команде полно ветеранов.

В общем, все это и сможет позволить клубу в будущем сделать некоторый шаг вперед, и тогда безусловно встанет вопрос о новом главном тренере. Или о старом главном тренере, но с новых логических позиций.

Так я отношусь к «Локомотиву» в этом сезоне и очень надеюсь, что, возможно, последний сезон Семина в этом клубе принесет ему большой успех. Потому что только старый джедай может остановить сегодня империю зла», – сказал Уткин.

  • После 17 туров РПЛ «Зенит» опережает «Локомотив» на 5 очков.
  • Ранее комментатор Геннадий Орлов раскритиковал высказывание Уткина, который назвал «Зенит» «империей зла».
  • В июле Уткин прокомментировал покупку «Зенитом» бразильца Малкома из «Барселоны». «Сегодняшний «Зенит», безусловно, империя зла. Позитивно нынешний этап в жизни клуба войдет лишь одним событием, и этого не отменить: в команде теперь свободно могут появляться темнокожие игроки», – написал Уткин в своем телеграме.

Уткин – о критике Орлова: «Речь о том, как команда относится к правилам. Только это и делает «Зенит» империей зла»

Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Локомотив Семин Юрий Уткин Василий
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1574945037
Согласен - " Зенит - империя зла " !!!
Ответить
DOCTOR PENALTY
1574947479
Локо играет в малосовременный футбол?.. Сёмин старомодный человек?.. Тогда зачем Миранчука смотрит Милан, смотрит Зенит? Почему из Локо так много народу играет в сборной? Почему Локо Сёмина несколько лет подряд идёт в лидерах и берёт медали? Почему на трибунах полно народу?... Может быть просто Вася Уткин старомодный блогер??? *****
Ответить
neveldomha
1574948345
Вася смотри кино до конца.....Империю зла победил молодой Скайуокер, и то на некоторое время. Старые джедаи пэрдуны Йодо и Обиван были уничтожены империей в середине епопэи.
Ответить
zenit_foreva_uam
1574949442
Я не говорю что Вася жжёт специально, но в своё время и покупку Халка за бешенные деньги обсуждали... и потом хаяли... а он со временем стал только прибавлять в Зените!!! так что это очередное бла, бла, бла!!! как укрвинские эксперты на просторах российских каналов, правду говорят и позже акстятся от своих слов))) проходили всё это и думаю ещё не раз к этому кто-то будет возвращаться... особенно так называемые блогеры - им бы просто "выволить" )))
Ответить
alp
1574949806
уася все никак не угомонится, что газпром медиа ему дало пинок под жирную сраку, после его невменяемого комментаторства байер-барселона )) "народная близость от вратаря" ))))))
Ответить
paracetamol
1574952634
Представитель Империи Зла Толстопуз Уткин.
Ответить
lopatinartemvaa
1574954031
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---- https://shorturl.ca/zrenie
Ответить
artydoc
1574959985
Я уже начинаю бояться за его психическое здоровье.
Ответить
Garrincha58
1574964066
жиром заплыли мозги,а были ли они вообще в этом перьевом тельце
Ответить
SpartakSpartakSpartak
1575012514
Помочь старому джидаю разгромить империю зла должен молодой 34 летний Скай Уокер из Германии.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+