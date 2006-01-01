Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Орлов: «Уткин назвал «Зенит» империей зла? А чем РЖД, «Лукойл» и ВТБ уступают «Газпрому»?

    Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал высказывание журналиста Василия Уткина, который в июле назвал «Зенит» «империей зла».

    «Уткин назвал «Зенит» империей зла? Ну, называть можно как угодно. Давайте «Реал» назовем империей зла, давайте называть «Спартак» империей зла. Вы забыли, что «Спартак» доминировал в советском футболе и в российском – в первые 10 лет под руководством Романцева. Я-то всегда работал в Ленинграде с «Зенитом» – это была самая нищая команда.

    Прошло время – ситуация поменялась. Какие условия были у киевского «Динамо» и Лобановского? Какие условия были у «Спартака», когда член политбюро Гришин их опекал? «Динамо» Тбилиси, «Арарат»… Но мы все равно один раз выиграли – в 1984 году, и тем ценнее эта победа.

    Сейчас так получилось, что «Газпром» патронирует «Зенит». А чем РЖД уступает «Газпрому»? Чем Федун и «Лукойл» уступают «Газпрому»? У «Динамо» – ВТБ. Наступил такой момент, что у «Зенита» хорошие условия. Надо благодарить «Газпром», который вытащил «Зенит», поднял его, и я благодарен как петербуржец», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

    В июле Уткин прокомментировал покупку «Зенитом» бразильца Малкома из «Барселоны». «Сегодняшний «Зенит», безусловно, империя зла. Позитивно нынешний этап в жизни клуба войдет лишь одним событием, и этого не отменить: в команде теперь свободно могут появляться темнокожие игроки», – написал Уткин в своем телеграме.

    Источник: «Радио Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:48
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6

      neft44 4 минуты назад

      ДАЖЕ НЕ ОТРИЦАЕТ ЧТО ОНИ ИМПЕРИЯ ЗЛА КАБИНЕТНОГО

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7098

      ufos73 6 минут назад

      Разница Гена в том, что ни у Лукойла ни у РЖД ни у ВТБ нету своих в РФС... Они не сажают своих в президенты как вы это делаете в последние лет 15... Был один не зависимый, так газик против него целую компанию устроил... Разве что Нигер, да он больше с судьями работал когда то. А в 90-х Спартак для игроков был трамплином в Европу, а не золотым кладбищем как сейчас зина )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      Medved2468 6 минут назад

      А тем, Гена, условно тот же Лукойл отличается от Газпрома, что это частная организация, а Газпром - это все наши денежки, народные!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +405

      seth343 14 минут назад

      Ззря та генка комент дал, теперь весь обосраный))))), ну впрочем как и всегда))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7450

      alex1951 25 минут назад

      У Орла ,видать, позднее зажигание. Васисуалий
      ,когда то ,там в июле ,прошелся по Газу,а
      добежало до птицы ,только теперь....стареет ,пернатый...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2044

      Ubuntu 27 минут назад

      У РЖД и ВТБ по одному клубу в лиге, а не по три. РЖД и ВТБ не устраивают мутные переходы игроков по серым схемам (Сутормин)

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1680

      neveldomha 27 минут назад

      Всегда считал, что толстяки настоящие добряки. А тут либо Вася не толстый, либо толстый не Вася.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +405

      seth343 32 минуты назад

      За народное достояние платит весь народ, а бабки идут зинам в карман

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1186

      AZ 34 минуты назад

      в зенит срочно нужно брать Алдервейрелда, Эль Хамдаои и Алирезу Джакханбаша, чтобы Гена вообще забыл русский язык, и не давал больше интервью...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1186

      srg38 42 минуты назад

      Геша, успокойся пожалуйста... давление поднимется же

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106831
    #2
    Chernyi Lis
    79357
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73829
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru