Орлов: «Уткин назвал «Зенит» империей зла? А чем РЖД, «Лукойл» и ВТБ уступают «Газпрому»?

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал высказывание журналиста Василия Уткина, который в июле назвал «Зенит» «империей зла».

«Уткин назвал «Зенит» империей зла? Ну, называть можно как угодно. Давайте «Реал» назовем империей зла, давайте называть «Спартак» империей зла. Вы забыли, что «Спартак» доминировал в советском футболе и в российском – в первые 10 лет под руководством Романцева. Я-то всегда работал в Ленинграде с «Зенитом» – это была самая нищая команда.

Прошло время – ситуация поменялась. Какие условия были у киевского «Динамо» и Лобановского? Какие условия были у «Спартака», когда член политбюро Гришин их опекал? «Динамо» Тбилиси, «Арарат»… Но мы все равно один раз выиграли – в 1984 году, и тем ценнее эта победа.

Сейчас так получилось, что «Газпром» патронирует «Зенит». А чем РЖД уступает «Газпрому»? Чем Федун и «Лукойл» уступают «Газпрому»? У «Динамо» – ВТБ. Наступил такой момент, что у «Зенита» хорошие условия. Надо благодарить «Газпром», который вытащил «Зенит», поднял его, и я благодарен как петербуржец», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

В июле Уткин прокомментировал покупку «Зенитом» бразильца Малкома из «Барселоны». «Сегодняшний «Зенит», безусловно, империя зла. Позитивно нынешний этап в жизни клуба войдет лишь одним событием, и этого не отменить: в команде теперь свободно могут появляться темнокожие игроки», – написал Уткин в своем телеграме.