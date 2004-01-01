ЗЕНИТ ЭТО КОМАНДА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ЕЕ СПОНСИРУЕТ НА НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ ХОЛУИ И ХАЛДЕИ ТРЕПЛА КРЕМЛЕВСКОГО ВОТ И ВСЕ
Журналист Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнение «Зенита» с «империей зла».
«Мало кто понимает, что я имею в виду, говоря об империи зла, потому что невнимательно слушают. Вот Геннадий Сергеевич Орлов, видимо, в пересказе восьмом услышал то, что я говорю, и сказал: «Но ведь всегда бывали команды, которые выделялись ресурсами на фоне остальных».
Речь не о ресурсах. Речь о том, как команда относится к нормам, законам и правилам. И видит ли вообще людей в окружающих ее существах. Только это и делает «Зенит» империей зла», – сказал Уткин в видеоролике на своем канале в YouTube.
- Ранее Орлов раскритиковал высказывание Уткина, который назвал «Зенит» «империей зла».
- В июле Уткин прокомментировал покупку «Зенитом» бразильца Малкома из «Барселоны». «Сегодняшний «Зенит», безусловно, империя зла. Позитивно нынешний этап в жизни клуба войдет лишь одним событием, и этого не отменить: в команде теперь свободно могут появляться темнокожие игроки», – написал Уткин в своем телеграме.