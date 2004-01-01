Уткин – о критике Орлова: «Речь о том, как команда относится к правилам. Только это и делает «Зенит» империей зла»

Журналист Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнение «Зенита» с «империей зла».

«Мало кто понимает, что я имею в виду, говоря об империи зла, потому что невнимательно слушают. Вот Геннадий Сергеевич Орлов, видимо, в пересказе восьмом услышал то, что я говорю, и сказал: «Но ведь всегда бывали команды, которые выделялись ресурсами на фоне остальных».

Речь не о ресурсах. Речь о том, как команда относится к нормам, законам и правилам. И видит ли вообще людей в окружающих ее существах. Только это и делает «Зенит» империей зла», – сказал Уткин в видеоролике на своем канале в YouTube.