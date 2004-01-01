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    Уткин – о критике Орлова: «Речь о том, как команда относится к правилам. Только это и делает «Зенит» империей зла»

    Журналист Василий Уткин прокомментировал высказывание комментатора Геннадия Орлова, ответившего на сравнение «Зенита» с «империей зла».

    «Мало кто понимает, что я имею в виду, говоря об империи зла, потому что невнимательно слушают. Вот Геннадий Сергеевич Орлов, видимо, в пересказе восьмом услышал то, что я говорю, и сказал: «Но ведь всегда бывали команды, которые выделялись ресурсами на фоне остальных».

    Речь не о ресурсах. Речь о том, как команда относится к нормам, законам и правилам. И видит ли вообще людей в окружающих ее существах. Только это и делает «Зенит» империей зла», – сказал Уткин в видеоролике на своем канале в YouTube.

    • Ранее Орлов раскритиковал высказывание Уткина, который назвал «Зенит» «империей зла».
    • В июле Уткин прокомментировал покупку «Зенитом» бразильца Малкома из «Барселоны». «Сегодняшний «Зенит», безусловно, империя зла. Позитивно нынешний этап в жизни клуба войдет лишь одним событием, и этого не отменить: в команде теперь свободно могут появляться темнокожие игроки», – написал Уткин в своем телеграме.

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии14
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      Рейтинг: +350

      SEREGA 64 10 минут назад

      ЗЕНИТ ЭТО КОМАНДА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ЕЕ СПОНСИРУЕТ НА НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ ХОЛУИ И ХАЛДЕИ ТРЕПЛА КРЕМЛЕВСКОГО ВОТ И ВСЕ

      0
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      Рейтинг: +331

      S.K.V. 12 минут назад

      Уткин пытается по сорить фанатов Зенита с клубом,постоянно напоминая о темнокожих футболистах. Уткин ведет себя омерзительно.

      1
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      Рейтинг: +5893

      mihail200606 1 час назад

      Орлов маразматик, а Вася словоблуд.. Ничего рационального и значимого в их споре не будет

      2
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      Рейтинг: -671

      DonBaton 1 час назад

      Он ещё не сдох от губошлепского ожирения?

      0
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      Рейтинг: +976

      ААМ 1 час назад

      Уткин останется Уткиным "хоть ты осыпь его звездами" Кроме ненависти к Питеру и голословных обвинений в адрес "Зенита в этом мерзком типе ничего нет.

      3
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      Рейтинг: +9824

      vladimir-7 > ААМ 23 минуты назад

      А о ком В.Уткин написал хотя бы одну положительную статью,
      кроме ненависти ко всем клубам и людям от него не исходит.

      0
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      Рейтинг: +3752

      alp 1 час назад

      Если Зенит нарушает правила, то его наказывают тут же, и по все строгости этих самых правил.. самый свежий пример - Семака наказали. Смолова - нет.

      4
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      Рейтинг: +7175

      ufos73 > alp 1 час назад

      Да ты че? А игрок за 50к это что? )) Или 2 клуба с одним спонсором? Я уж не говорю как Спагетти нарушал лимит...

      4
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      Рейтинг: +3487

      порт > ufos73 47 минут назад

      Васёк, а Спагетти, это кто?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1478

      Фанат Рубина > ufos73 38 минут назад

      не 2 клуба а 3..
      за 50 т.р даже не наказали...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3487

      порт 1 час назад

      «Мало кто понимает, что я имею в виду
      ==========================================
      Вот тут ты Вася попал прямо в яблочко.

      2
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      Рейтинг: +7175

      ufos73 > порт 1 час назад

      "Дураками обычно называют тех, кого не могут понять." ))))

      1
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      Рейтинг: +4050

      ivan-football-fan > ufos73 53 минуты назад

      Верно))++
      Обычное дело: "ты дурак, что ли? Я тебя н понимаю!..")))

      0
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      Рейтинг: +6249

      батог 1 час назад

      Прав Вася !!! Зенит - это " в виде исключения " !

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