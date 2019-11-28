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  • Семак – об игре Дзюбы в матче с «Лионом»: «Один в поле не воин, Артем сыграл замечательно – так же, как и другие»

Семак – об игре Дзюбы в матче с «Лионом»: «Один в поле не воин, Артем сыграл замечательно – так же, как и другие»

28 ноября 2019, 08:50

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопросы журналистов после победы над «Лионом» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

– Рады, что победили, остаемся в борьбе за выход в плей-офф. Первый тайм был лучше, в начале второго сели низко. Хорошо, что забили, матч заканчивался спокойнее. Другого хода игры было сложно ожидать.

– Часто бывает, что «Зенит» при устраивающем счете начинает играть гораздо глубже. Сегодня было то же самое. Даже по владению «Зенит» в первом тайме выиграл 55% на 45, а после перерыва инициатива уже была у «Лиона». Но до перерыва «Зенит» играл хорошо, почему нельзя было продолжать так же играть и после перерыва?

– Конечно, это не наша инициатива, «Лион» стал активнее. Мы теряли много мячей, не могли выйти, наша оборона не поднималась. Дальше «Лион» стал менее активен, у нас появились моменты с контролем мяча, острота у чужих ворот. Мы не хотим играть низко, но соперник заставляет.

– Дзюба снова практически решил матч. По утрам вы радуетесь, что у вас есть такой игрок?

– Радуюсь, что у нас есть такая команда. Один в поле не воин, есть такая пословица. Артем сыграл замечательно, так же, как и другие. Конечно, рад каждому игроку, кто есть у нас.

– Насколько оправдана карточка Ракицкого? Теперь он не сыграет с «Бенфикой».

– Да, Далер тоже не сыграет. Это большие потери. Думаю, можно было обойтись без карточки. Все карточки Ракицкого в Лиге чемпионов – негрубые, необязательные. К сожалению, будем готовиться без ребят к последнему матчу.

Дзюба – идеальный мститель. Под прессингом всегда выдает максимум

Простая шпаргалка: при каких условиях «Зенит» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Лион Семак Сергей
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