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    Дзюба – идеальный мститель. Под прессингом всегда выдает максимум


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    Голосов: 4
    Сегодня, 23:16
    После конфликта опять тащит команду.

    Главная новость о Дзюбе за последнее время – оскорбления от болельщиков сборной России. Все случилось на матче с Сан-Марино: часть из них скандировала матерные высказывания об игроке, которые было хорошо слышно из-за маленького размера стадиона.

    Заряды повторились на следующей игре «Спартака». Но Дзюбу, похоже, такая ситуация только мотивирует. Что было после той игры с Сан-Марино:

    • Победный гол «Рубину» (впервые за месяц!)
    • Победный гол «Лиону», который оставил «Зениту» хорошие шансы в еврокубках
    • Вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ и сравнялся по количеству голов в ЛЧ среди россиян с Тихоновым

    «Прекрасное состояние [у Дзюбы], он прекрасно делает свою работу. Это его только подстегивает. Он профессионал», – говорил Семак перед матчем. И в истории его карьеры постоянно были подобные случаи.

    Выпал из состава «Зенита» при Манчини

    Когда: в сезоне 2017/18.

    Что сделал: уехал в «Арсенал» и забил шесть в 10 матчах.

    Для Дзюбы тот сезон был сложным по многим причинам: уехал Халк, с которым у Артема была наработанная связка, уехал Боаш, при котором Дзюба почти не выпадал из состава.

    Манчини зимой даже не взял его на сборы: «Мне кажется, тут нечего прояснять. Мне задало вопрос руководство клуба по этому поводу, руководству клуба я все объяснил. В разговоре с президентом я полностью обосновал свою позицию. Я не обязан объясняться перед журналистами. Перед клубом – безусловно. Когда руководство задает мне вопросы, я объясняю почему решил так, а не иначе. Это техническое решение тренерского штаба».

    Тогда же Манчини купил потенциальную замену Дзюбе – Антона Заболотного. Чем все закончилось мы помним: Заболотный сейчас в «Сочи», а Дзюба продолжает забивать за «Зенит» после мегауспешной аренды в «Арсенал».

    Показал усы и остался без сборной

    Когда: в 2017 году.

    Что сделал: уехал в «Арсенал» и забил шесть в 10 матчах.

    Вы помните то самое видео из инстаграма Кокорина? Его выложили летом 2017 года: там Кокорин и Дзюба прикладывают руку к губе, как бы показывая усы. Так как это случилось сразу после вылета с Кубка Конфедераций, журналисты подумали – это Черчесову.

    Окончательно никто так и не объяснил, что это было. Хотя уже спустя год, когда сборная поздравляла Черчесова с днем рождения наклеив накладные усы, Черчесов пояснил: «Путь Дзюбы в сборную начался с усов, поэтому... так оно и продолжается».

    Конечно, Дзюба вылетел из сборной не только из-за усов. Все пришлось на тот же сезон, что и проблемы с Манчини – и решил их Дзюба точно так же, выдав отличный отрезок весной и получив вызов в последний момент.

    Перешел в «Зенит» и попал под критику фанатов обоих клубов

    Когда: в 2015 году.

    Что сделал: забивал «Спартаку» и отлично начал сезон.

    Историю с самим переходом трогать не будем: там до правды добраться очень тяжело. Дзюба считает, что в «Спартаке» плохо к нему отнеслись, а в самом клубе – что тот ушел за деньгами. Но наверняка мы знаем одно – появился очередной конфликт.

    Дзюба отвечал голами – «Спартаку» он стабильно забивал в своих первых четырех матчах с бывшей командой. Болельщики «Зенита», которые тоже не сразу полюбили воспитанника конкурентов, лояльнее отнеслись к игроку после 28 голов в первых двух сезонах.

    «Болельщики приняли меня сегодня на удивление спокойно. Ничего особого не кричали. Спасибо им большое! Приятно, что стали относиться по-доброму. Буду стараться радовать их и побеждать», – говорил сам Дзюба.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ, твиттер «Зенита»
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +3220

      polt 14 минут назад

      Сколько разговоров про Дзюбу, но как говорится, собака лает, а караван идет и Дзюба делает свое дело(пусть и корявенько).

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