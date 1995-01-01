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    Газзаев: «Россия – одна из хозяек Евро-2020. УЕФА не пойдет на отстранение сборной»

    Бывший главный тренер сборной России, депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал информацию о возможном отстранении национальной команды от Евро-2020.

    «Мы должны сохранять спокойствие и уверенность. 9 декабря пройдет исполком WADA, где мы получим юридическое решение. Считаю, что сейчас все нагнетание ситуации, особенно со стороны западных СМИ, идет для того, чтобы организовать давление на исполком WADA. Ведь перед чемпионатом мира 2018 года было то же самое.

    Даже тренер сборной Англии Гарет Саутгейт говорил, что из-за подобных публикаций английская команда недосчиталась нескольких десятков тысяч болельщиков. Тем более сама сборная Англии увидела, что в России все хорошо и насколько высок уровень организации чемпионата мира.

    Что касается возможного отстранения сборной России от Евро-2020, то не думаю, что УЕФА на это пойдет, потому что никаких проблем с допингом в футболе у нас не было. К тому же Россия – одна из хозяек этого турнира, поэтому я думаю, что УЕФА не пойдет на такие меры. К тому же еще одним аргументом является наш чемпионат мира, который был проведен на высочайшем уровне», – сказал Газзаев.

    • WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
    • Итоговое решение WADA примет 9 декабря.
    • У России будет 21 день, чтобы опротестовать рекомендации агенства.

    Глава РУСАДА: «Есть вероятность, что Россию лишат права проведения Евро-2020»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +803

      Давид59 23 минуты назад

      Ну раз Газзаев так считает, тогда можно спать спокойно ;)

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