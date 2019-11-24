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    Григорян возглавил армянский «Урарту»

    Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян стал главным тренером ереванского «Урарту», который ранее назывался «Бананц».

    «ФК «Урарту» рад приветствовать Александра Григоряна. Мы уверены, что он поможет команде достичь многочисленных успехов и побед. Добро пожаловать, Тренер!» – сообщается на сайте армянского клуба.

    На посту главного тренера команды Григорян сменил Ильшата Файзуллина, покинувшего клуб по семейным обстоятельствам.

    • После 14 туров чемпионата Армении «Урарту» занимает восьмое место в турнирной таблице.
    • Последнее место работы Григоряна – «Тамбов», под его руководством команда в прошлом сезоне вышла в РПЛ.

    Григорян: «Возглавить сборную Армении мне помешали публикации от недоброжелателей»


    Источник: Официальный сайт «Урарту»

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    Сегодня, 13:09
    Комментарии15
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      Рейтинг: +6273

      mihail200606 5 минут назад

      Подобрали клоуна... Думаю, долго не продержится..

      0
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      Рейтинг: +3601

      TOL47 12 минут назад

      Новости РПЛ? Григорян в Армении? каким местом РПЛ?

      0
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      Рейтинг: +8396

      KLIM777 16 минут назад

      хороший тренер и команды хорошие

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +729

      Из Твери Леха 16 минут назад

      Ну в Бананце он бы гармоничнее что ли смотрелся))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      helllacoste 22 минуты назад

      Легенда!

      0
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      Рейтинг: +480

      Звезда запаса 41 минуту назад

      Зря команду переименовали: "Бананц" ему больше подходит.

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      Рейтинг: +3146

      RotBerg 43 минуты назад

      Урерту?

      1
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      Рейтинг: +36

      Авек плезир > RotBerg 21 минуту назад

      Уретру

      0
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      Рейтинг: +5516

      BRO_football 49 минут назад

      В следующем сезоне ждём Урарту в финале Лиги чемпионов!!!

      0
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      Рейтинг: +7637

      Skull_Boy 56 минут назад

      Соболезную клубу

      1
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      Рейтинг: +1595

      giluxa1963 1 час назад

      языком то он работать горазд

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