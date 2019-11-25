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Григорян возглавил армянский «Урарту»

25 ноября 2019, 13:09
22

Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян стал главным тренером ереванского «Урарту», который ранее назывался «Бананц».

«ФК «Урарту» рад приветствовать Александра Григоряна. Мы уверены, что он поможет команде достичь многочисленных успехов и побед. Добро пожаловать, Тренер!» – сообщается на сайте армянского клуба.

На посту главного тренера команды Григорян сменил Ильшата Файзуллина, покинувшего клуб по семейным обстоятельствам.

  • После 14 туров чемпионата Армении «Урарту» занимает восьмое место в турнирной таблице.
  • Последнее место работы Григоряна – «Тамбов», под его руководством команда в прошлом сезоне вышла в РПЛ.

Григорян: «Возглавить сборную Армении мне помешали публикации от недоброжелателей»


Источник: Официальный сайт «Урарту»
Россия. Премьер-лига Урарту Тамбов Григорян Александр
Комментарии (22)
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bset
1574676930
"Последнее место работы Григоряна – «Тамбов», под его руководством команда в прошлом сезоне вышла в РПЛ." Слишком громкое заявление) Возглавил команду 22 апреля, когда, по сути, команда уже практически была в РПЛ. При этом умудрился сыграть вничью со Спартаком-2 (14-е место) и Факелом (17-е место), а также проиграл Химкам (9-е место).
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Baggio1986
1574677006
Там ему и место
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giluxa1963
1574677051
языком то он работать горазд
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Skull_Boy
1574677411
Соболезную клубу
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Звезда запаса
1574678290
Зря команду переименовали: "Бананц" ему больше подходит.
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helllacoste
1574679476
Легенда!
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TOL47
1574680035
Новости РПЛ? Григорян в Армении? каким местом РПЛ?
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Серж 69
1574682851
Быстро же дон Григор нашёл себе новую работу,но это как раз тот случай,когда по Сеньке и шапка..Армянские клубы сейчас очень слабы,задачи решают весьма низменные,не блещут вообще.Ну,Пюник разве что,да и тот что-то сдулся в последнее время.Все эти Арараты многочисленные,Алашкерт,Гандзасар и прочие, почти всегда статисты в начальных стадиях еврокубков.Пожалуй,сейчас эти клубы самые слабые из всех стран бывшего СССР,Эстония с Молдавией и то посильнее будут.Ну и деньги,здесь Григору не разгулятся особо,по любому в Тамбове зарплата была в разы больше.Плюс один только,он оказался там,откуда и не должен был уезжать,это место верное,родина как никак!
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Dizayner
1574692166
еперный театр - урарту)))))) про ассирию не забудьте клоуны епте
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zigbert
1574770582
Теперь придется спасать Урарту.
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