Григорян возглавил армянский «Урарту»

Подобрали клоуна... Думаю, долго не продержится..
Бывший главный тренер «Тамбова» Александр Григорян стал главным тренером ереванского «Урарту», который ранее назывался «Бананц».
«ФК «Урарту» рад приветствовать Александра Григоряна. Мы уверены, что он поможет команде достичь многочисленных успехов и побед. Добро пожаловать, Тренер!» – сообщается на сайте армянского клуба.
На посту главного тренера команды Григорян сменил Ильшата Файзуллина, покинувшего клуб по семейным обстоятельствам.
- После 14 туров чемпионата Армении «Урарту» занимает восьмое место в турнирной таблице.
- Последнее место работы Григоряна – «Тамбов», под его руководством команда в прошлом сезоне вышла в РПЛ.
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