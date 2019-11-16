Григорян: «Возглавить сборную Армении мне помешали публикации от недоброжелателей»

Александр Григорян подтвердил, что мог стать главным тренером сборной Армении. В итоге местная федерация назначила другого специалиста.

— В последнее время обсуждали, где Григорян продолжит карьеру. «Пюник» и сборная Армении — какой вариант был реальнее?

— Как же я удивился количеству заказного дерьма про меня в СМИ от всяких клоунов. Хочу сказать людям, которые этим занимаются, чтобы у меня не было работы: ребята, бесполезно! Я не лишен недостатков, как и любой тренер. Бесполезно мне мешать. Я появлюсь там, где никто не ожидает. Могу тренировать где угодно, даже в женский футбол вернуться.

Вопрос денег для меня никогда не был приоритетным, я никогда больших денег не зарабатывал. Всегда принимал решения, которые мне по сердцу. С высокой долей вероятности я могу оказаться в одном из армянских клубов. Но не в «Пюнике».

— Делаем вывод. Вы могли возглавить сборную Армении, но вам помешали публикации от недоброжелателей. Верно?

— Совершенно верно.