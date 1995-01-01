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    Григорян: «Возглавить сборную Армении мне помешали публикации от недоброжелателей»

    Александр Григорян подтвердил, что мог стать главным тренером сборной Армении. В итоге местная федерация назначила другого специалиста.

    — В последнее время обсуждали, где Григорян продолжит карьеру. «Пюник» и сборная Армении — какой вариант был реальнее?

    — Как же я удивился количеству заказного дерьма про меня в СМИ от всяких клоунов. Хочу сказать людям, которые этим занимаются, чтобы у меня не было работы: ребята, бесполезно! Я не лишен недостатков, как и любой тренер. Бесполезно мне мешать. Я появлюсь там, где никто не ожидает. Могу тренировать где угодно, даже в женский футбол вернуться.

    Вопрос денег для меня никогда не был приоритетным, я никогда больших денег не зарабатывал. Всегда принимал решения, которые мне по сердцу. С высокой долей вероятности я могу оказаться в одном из армянских клубов. Но не в «Пюнике».

    — Делаем вывод. Вы могли возглавить сборную Армении, но вам помешали публикации от недоброжелателей. Верно?

    — Совершенно верно.

    • Последнее место работы Григоряна – «Тамбов».
    • Тренер считает себя причастным к последним победам команды.
    • Под руководством Григоряна «Тамбов» в прошлом сезоне вышел в РПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6183

      mihail200606 31 минуту назад

      Помоему клоун это григорян..

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      Рейтинг: +1139

      Genz 45 минут назад

      Григорян неудачник и наглец. Единственный успех с женской командой. Пусть идёт к бабам. Для них он брутал, у них либидо сразу прот на результат

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      Рейтинг: +1702

      Alekxei Z. 48 минут назад

      Армения показывает такие результаты , что Каждый армянин может когда -то возглавить сборную. Не в обиду , но похоже от перемены мест ничего не меняется.
      Тренер сборной звучит престижно, но на выходе пшик....

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