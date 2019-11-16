Григорян: «Три победы «Тамбова» после моей отставки? Формировал команду и ставил игру я. Предпосылки успеха кроются во мне»

Главный тренер Александр Григорян в октябре покинул «Тамбов». После его отставки команда одержала три победы подряд, которые прокомментировал сам специалист.

«Именно я сформировал эту команду, и игру ей поставил — тоже я. При поддержке штаба и руководства, разумеется. Глупо полагать, что, не имея в арсенале тактическую зрелость, поставленную в обороне и атаке игру, хорошую физическую и психологическую подготовку, «Тамбов» на ровном месте начал собирать очки.

Абсолютно убежден, что предпосылки для этого успеха кроются во мне. Если бы команда начала набирать очки через месяц после моего ухода — тогда другой вопрос, и да, дело было бы не во мне», – цитирует тренера «Матч ТВ».