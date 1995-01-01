Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Григорян: «Три победы «Тамбова» после моей отставки? Формировал команду и ставил игру я. Предпосылки успеха кроются во мне»

    Главный тренер Александр Григорян в октябре покинул «Тамбов». После его отставки команда одержала три победы подряд, которые прокомментировал сам специалист.

    «Именно я сформировал эту команду, и игру ей поставил — тоже я. При поддержке штаба и руководства, разумеется. Глупо полагать, что, не имея в арсенале тактическую зрелость, поставленную в обороне и атаке игру, хорошую физическую и психологическую подготовку, «Тамбов» на ровном месте начал собирать очки.

    Абсолютно убежден, что предпосылки для этого успеха кроются во мне. Если бы команда начала набирать очки через месяц после моего ухода — тогда другой вопрос, и да, дело было бы не во мне», – цитирует тренера «Матч ТВ».

    • «Тамбов» сейчас тренирует Сергей Первушин.
    • В таблице команда идет в зоне переходных матчей.
    • В следующем туре «Тамбов» сыграет с «Локомотивом» (22-е ноября).

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:53
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +312

      mango 4 минуты назад

      че же при тебе не побеждали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4340

      3a zenit 5 минут назад

      и Тамбов он в вышку выводил)))супер-пупер-дупер тренер

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74476
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru