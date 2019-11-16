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  • Григорян: «Три победы «Тамбова» после моей отставки? Формировал команду и ставил игру я. Предпосылки успеха кроются во мне»

Григорян: «Три победы «Тамбова» после моей отставки? Формировал команду и ставил игру я. Предпосылки успеха кроются во мне»

16 ноября 2019, 15:53
36

Главный тренер Александр Григорян в октябре покинул «Тамбов». После его отставки команда одержала три победы подряд, которые прокомментировал сам специалист.

«Именно я сформировал эту команду, и игру ей поставил — тоже я. При поддержке штаба и руководства, разумеется. Глупо полагать, что, не имея в арсенале тактическую зрелость, поставленную в обороне и атаке игру, хорошую физическую и психологическую подготовку, «Тамбов» на ровном месте начал собирать очки.

Абсолютно убежден, что предпосылки для этого успеха кроются во мне. Если бы команда начала набирать очки через месяц после моего ухода — тогда другой вопрос, и да, дело было бы не во мне», – цитирует тренера «Матч ТВ».

  • «Тамбов» сейчас тренирует Сергей Первушин.
  • В таблице команда идет в зоне переходных матчей.
  • В следующем туре «Тамбов» сыграет с «Локомотивом» (22-е ноября).

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Тамбов Григорян Александр
Комментарии (36)
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3a zenit
1573909127
и Тамбов он в вышку выводил)))супер-пупер-дупер тренер
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Lester84
1573909726
Это называется - никто меня не хвалит? Сам себя похвалю
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Skull_Boy
1573911224
Куда только ты суешь свой нос, то там сразу беда с командой становится, ты неудачник, а не тренер
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Бухбух
1573911747
Григорян решил самого себя подбодрить после того, как не получилось возглавить Армению.
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SunRomeS
1573912019
Дааа, в Скромности ему не откажешь! Сразу возникает к нему куча вопросов...
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sobaka120982
1573912715
Самовлюблённый Индюк
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ZENIT*****
1573913195
Ах,армянская ты душа!(конкретно Григорян),ну растянул боян,почти порвал:))
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Серж 69
1573915668
Всё никак не уймётся самовлюблённый осёл.Твоя заслуга в успехах Тамбова в том,что ты,наконец-то,сам свалил оттуда,либо выперли тебя,в любом случае,это пошло Тамбову на пользу.
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portero
1573916810
расскажи сказку как ты Тамбов вывел в РПЛ????? ..........
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Dizgen
1573917404
Багаж Григоряна)))))))) Уморил)))
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