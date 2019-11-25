The Telegraph: Пеллегрини близок к увольнению из «Вест Хэма»

Руководство «Вест Хэма» рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Мануэля Пеллегрини.
По информации The Telegraph, клуб отправит в отставку чилийского специалиста, если в ближайшее время результаты лондонцев не улучшатся.
- 66-летний Пеллегрини возглавляет «Вест Хэм» с мая 2018 года.
- Контракт между сторонами рассчитан до завершения сезона-2020/21.
- Зарплата тренера – 7 миллионов фунтов в год.
- По итогам 13 туров «Вест Хэм» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.
Источник: The Telegraph