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The Telegraph: Пеллегрини близок к увольнению из «Вест Хэма»

25 ноября 2019, 10:49

Руководство «Вест Хэма» рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Мануэля Пеллегрини.

По информации The Telegraph, клуб отправит в отставку чилийского специалиста, если в ближайшее время результаты лондонцев не улучшатся.

  • 66-летний Пеллегрини возглавляет «Вест Хэм» с мая 2018 года.
  • Контракт между сторонами рассчитан до завершения сезона-2020/21.
  • Зарплата тренера – 7 миллионов фунтов в год.
  • По итогам 13 туров «Вест Хэм» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ.

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Вест Хэм Пеллегрини Мануэль
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