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  • Овчинников – о победе над «Крыльями Советов»: «Голы даются тяжело, слава богу Влашич попал»

Овчинников – о победе над «Крыльями Советов»: «Голы даются тяжело, слава богу Влашич попал»

24 ноября 2019, 23:44
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Тренер ЦСКА Сергей Овчинников подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«В такой период чемпионата перед зимней паузой все матчи складываются не очень. Чемпионат подходит к экватору. Голы даются тяжело. Мы планировали позиционно атаковать, но в первом тайме не было какой-то остроты, очень мало насыщали штрафную площадь.

В перерыве мы попросили игроков больше бить, потому что Самара играла очень низко. Слава богу Влашич попал. Попал хорошо для нас – плохо для Самары. Все нюансы с Виктором Михайловичем Гончаренко мы обговорили до игры. Некоторые моменты мы поправили в перерыве. В целом я считаю, что сегодня мы заслужили 3 очка.

Повлиял ли на меня перфоманс, посвященный Гончаренко? Вы знаете, как в ЦК (КПСС) фигура генсека изначально была номинальной. Он ничего не решал. Вот так же и я. Ну какое на меня может быть давление? Реализовать гениальный план нашего главного тренера было делом техники», – сказал Овчинников.

  • ЦСКА победил «Крылья» со счетом 1:0.
  • Армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов Овчинников Сергей
Комментарии (2)
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cska-62
1574645135
"Чемпионат подходит к экватору..." Закончился 17 тур из 30. Так подходит к экватору чемпионат, или перевалил его? :-)))
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АКС-74У
1574666694
А я не понял про "гениальный план нашего главного тренера", в чем состояла гениальность?
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