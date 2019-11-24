Овчинников – о победе над «Крыльями Советов»: «Голы даются тяжело, слава богу Влашич попал»

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников подвел итоги матча 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«В такой период чемпионата перед зимней паузой все матчи складываются не очень. Чемпионат подходит к экватору. Голы даются тяжело. Мы планировали позиционно атаковать, но в первом тайме не было какой-то остроты, очень мало насыщали штрафную площадь.

В перерыве мы попросили игроков больше бить, потому что Самара играла очень низко. Слава богу Влашич попал. Попал хорошо для нас – плохо для Самары. Все нюансы с Виктором Михайловичем Гончаренко мы обговорили до игры. Некоторые моменты мы поправили в перерыве. В целом я считаю, что сегодня мы заслужили 3 очка.

Повлиял ли на меня перфоманс, посвященный Гончаренко? Вы знаете, как в ЦК (КПСС) фигура генсека изначально была номинальной. Он ничего не решал. Вот так же и я. Ну какое на меня может быть давление? Реализовать гениальный план нашего главного тренера было делом техники», – сказал Овчинников.