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    Балотелли может перейти в «Галатасарай»

    Нападающий «Брешии» Марио Балотелли может покинуть клуб во время зимнего трансферного окна.

    По информации La Gazzetta dello Sport, конфликт между футболистом и главным тренером команды Фабио Гроссо, который выгнал его с тренировки, набирает обороты.

    Если в ближайшее время не удастся снизить напряженность в отношениях между Балотелли и Гроссо, то форвард, вероятно, уйдет.

    За ситуацией следит «Галатасарай», который готов подписать итальянца в январе.

    • Летом Балотелли перешел в «Брешию» на правах свободного агента.
    • В текущем сезоне игрок провел семь матчей и забил два гола.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3031

      InterMilLano1908 4 минуты назад

      В синит там любят людей без морали

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