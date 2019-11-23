Балотелли может перейти в «Галатасарай»

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли может покинуть клуб во время зимнего трансферного окна.

По информации La Gazzetta dello Sport, конфликт между футболистом и главным тренером команды Фабио Гроссо, который выгнал его с тренировки, набирает обороты.

Если в ближайшее время не удастся снизить напряженность в отношениях между Балотелли и Гроссо, то форвард, вероятно, уйдет.

За ситуацией следит «Галатасарай», который готов подписать итальянца в январе.