Балотелли может перейти в «Галатасарай»

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли может покинуть клуб во время зимнего трансферного окна.
По информации La Gazzetta dello Sport, конфликт между футболистом и главным тренером команды Фабио Гроссо, который выгнал его с тренировки, набирает обороты.
Если в ближайшее время не удастся снизить напряженность в отношениях между Балотелли и Гроссо, то форвард, вероятно, уйдет.
За ситуацией следит «Галатасарай», который готов подписать итальянца в январе.
- Летом Балотелли перешел в «Брешию» на правах свободного агента.
- В текущем сезоне игрок провел семь матчей и забил два гола.
Источник: La Gazzetta dello Sport