Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Балотелли может перейти в «Галатасарай»

23 ноября 2019, 13:54
3

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли может покинуть клуб во время зимнего трансферного окна.

По информации La Gazzetta dello Sport, конфликт между футболистом и главным тренером команды Фабио Гроссо, который выгнал его с тренировки, набирает обороты.

Если в ближайшее время не удастся снизить напряженность в отношениях между Балотелли и Гроссо, то форвард, вероятно, уйдет.

За ситуацией следит «Галатасарай», который готов подписать итальянца в январе.

  • Летом Балотелли перешел в «Брешию» на правах свободного агента.
  • В текущем сезоне игрок провел семь матчей и забил два гола.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Турция. Суперлига Италия. Серия А Галатасарай Брешиа Балотелли Марио
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
InterMilLano1908
1574513819
В синит там любят людей без морали
Ответить
Milaninho
1574514224
Когда уже с ним покончат
Ответить
Decorhome
1574518880
Как раз там ему и место
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+