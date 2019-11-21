La Gazzeta dello Sport: тренер Гроссо выгнал Балотелли с тренировки «Брешии»

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли досрочно завершил тренировку. Главный тренер Фабио Гроссо выгнал футболиста с занятия, поскольку он недостаточно выкладывался, передает La Gazzeta dello Sport.

Балотелли ушел в раздевалку, а затем уехал с базы клуба. Футболист принадлежит выходцу из Серии В с лета.