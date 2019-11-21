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    La Gazzeta dello Sport: тренер Гроссо выгнал Балотелли с тренировки «Брешии»

    Нападающий «Брешии» Марио Балотелли досрочно завершил тренировку. Главный тренер Фабио Гроссо выгнал футболиста с занятия, поскольку он недостаточно выкладывался, передает La Gazzeta dello Sport.

    Балотелли ушел в раздевалку, а затем уехал с базы клуба. Футболист принадлежит выходцу из Серии В с лета.

    • По ходу сезона Балотелли подвергался расистским нападкам.
    • В активе Балотелли два гола в текущем сезоне Серии А
    • «Брешиа» в таблице занимает последнее место.

    Источник: La Gazzeta dello Sport

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    21.11.2019 22:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12635

      bset 9 минут назад

      Гроссо знает, что такое выкладываться на 100%. Не зря чемпион мира.

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