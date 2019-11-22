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    Конте: «В ходе сезона советую игрокам «Интера» заниматься быстрым сексом с минимальными усилиями»

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал, о том какие советы давал своим футболистам.

    «На протяжении сезона я советую игрокам заниматься быстрым сексом и с минимальными усилиями. И лучше, чтобы их партнеры были сверху. Желательно также, чтобы секс был с женами, потому что другие девушки потребуют больше усилий», – сказал Конте, передает L’Equipe.

    • После 12 туров Серии А «Интер» занимает второе место таблице, отставая от «Ювентуса» на одно очко.
    • В субботу миланцы сыграют с «Торино», начало матча – в 22:45 мск.

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +67

      Dark_Soul 45 минут назад

      У всех секс с девушками, у принтера с партнерами. Худшие опасения таки подтвердились.
      Конте рекомендует быстрый контакт, чтобы очко друг другу сильно не натирали, а то потом бегать не удобно.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14916

      DOCTOR PENALTY 53 минуты назад

      Я всегда думал, что Конте - это тренер по футболу. Оказывается ошибался. )))

      0
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      Рейтинг: +752

      Давид59 53 минуты назад

      Всё понятно. Один вопросик. Секс - с девушками или? В тексте написано не партнёрши, а партнёры ;)

      0
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