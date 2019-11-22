Конте: «В ходе сезона советую игрокам «Интера» заниматься быстрым сексом с минимальными усилиями»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал, о том какие советы давал своим футболистам.

«На протяжении сезона я советую игрокам заниматься быстрым сексом и с минимальными усилиями. И лучше, чтобы их партнеры были сверху. Желательно также, чтобы секс был с женами, потому что другие девушки потребуют больше усилий», – сказал Конте, передает L’Equipe.