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  • Конте: «В ходе сезона советую игрокам «Интера» заниматься быстрым сексом с минимальными усилиями»

Конте: «В ходе сезона советую игрокам «Интера» заниматься быстрым сексом с минимальными усилиями»

22 ноября 2019, 17:04
4

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал, о том какие советы давал своим футболистам.

«На протяжении сезона я советую игрокам заниматься быстрым сексом и с минимальными усилиями. И лучше, чтобы их партнеры были сверху. Желательно также, чтобы секс был с женами, потому что другие девушки потребуют больше усилий», – сказал Конте, передает L’Equipe.

  • После 12 туров Серии А «Интер» занимает второе место таблице, отставая от «Ювентуса» на одно очко.
  • В субботу миланцы сыграют с «Торино», начало матча – в 22:45 мск.

Источник: Sport24
Италия. Серия А Интер Конте Антонио
Комментарии (4)
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Давид59
1574434251
Всё понятно. Один вопросик. Секс - с девушками или? В тексте написано не партнёрши, а партнёры ;)
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DOCTOR PENALTY
1574434260
Я всегда думал, что Конте - это тренер по футболу. Оказывается ошибался. )))
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Dark_Soul
1574434786
У всех секс с девушками, у принтера с партнерами. Худшие опасения таки подтвердились. Конте рекомендует быстрый контакт, чтобы очко друг другу сильно не натирали, а то потом бегать не удобно.
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Dizayner
1574445050
щас динарко прибежит защищать честь партнеров принтера))
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