Конте: «В ходе сезона советую игрокам «Интера» заниматься быстрым сексом с минимальными усилиями»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал, о том какие советы давал своим футболистам.
«На протяжении сезона я советую игрокам заниматься быстрым сексом и с минимальными усилиями. И лучше, чтобы их партнеры были сверху. Желательно также, чтобы секс был с женами, потому что другие девушки потребуют больше усилий», – сказал Конте, передает L’Equipe.
- После 12 туров Серии А «Интер» занимает второе место таблице, отставая от «Ювентуса» на одно очко.
- В субботу миланцы сыграют с «Торино», начало матча – в 22:45 мск.
Источник: Sport24