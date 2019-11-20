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  • Канделаки: «Дзюба назван «бумажным солдатом», хотя играть вот так и есть куриные крылышки в пабе – разные по усилиям вещи»

Канделаки: «Дзюба назван «бумажным солдатом», хотя играть вот так и есть куриные крылышки в пабе – разные по усилиям вещи»

20 ноября 2019, 16:01
33

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала оскорбления в адрес форварда сборной России Артема Дзюбы.

«Я, конечно, знаю, что людская память коротка, но в случае с Артемом Дзюбой, которого какие-то отморозки оскорбляли на матче в Сан-Марино, стоит освежить память.

Ради спортивной практики покинул «Зенит» и перешел в тульский «Арсенал». Своей игрой и голами доказал Черчесову, что достоин быть в составе сборной. Вышел на замену в первом матче с Саудовской Аравией на чемпионате мира и сразу же забил гол. Потом забил Египту и Испании. Начиная с ЧМ-2018, бился в каждом матче, выигрывал воздух, делал бесчисленное количество скидок партнерам.

В успешном для нас отборочном турнире забил девять голов и отдал пять передач, став вторым по системе «гол+пас» среди всех футболистов турнира. И, конечно же, назван «бумажным солдатом», хотя играть вот так и есть куриные крылышки в пабе – разные по усилиям вещи.

Артем ведет себя так, как и должен вести себя успешный спортсмен: разговаривает с журналистами, передает привет болельщикам и благодарит за поддержку. Игра может не получаться (что, кстати, с ним происходит крайне редко), но ни разу за последние годы я не видела, чтобы Дзюба сдался или отбывал номер.

К сожалению, людям на фанатской трибуне на все это плевать. Вот весело, с задором посылать на три буквы – это да! Сейчас, наверное, читают и думают: умеем же мы в резонанс. Я же скажу так: таким людям, как вы, на трибунах не место. Вы не про спорт, не про сборную и, соответственно, не про ее успехи. К вам все это не имеет никакого отношения.

А вот грязь, которую вы положите, — она всегда с вами. Дома и на работе, которая никому никакой радости не доставляет. В отличие от работы Артема, с которой он прекрасно справляется. Ну и живите с этим, писатели и пустомели!» – написала Канделаки в своем телеграме.

  • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
  • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

Уткин – о Дзюбе: «Ни воли и ни характера выдающегося. Бумажный солдат»


Источник: телеграм-канал Тины Канделаки
Отбор ЧЕ-2020 Россия Сан-Марино Зенит Дзюба Артем Канделаки Тина Уткин Василий
Комментарии (33)
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nik55
1574255517
Канделаки ты что совсем тупая------нужно болеть за Ионова--Бакаева--Комличенко и многих других но только не за эту деревянную фигуру из которого журналисты раздули супер-футболера
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bset
1574255752
Дзюба может вызывать только симпатию тем, как он пробился через все проблемы в основу сборной.
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maygli
1574261275
Тина,,, лучше молчи... лучше молчи... не нарывайся, а то Дзюбины оскорбления тебе покажутся лёгким лепетом... лучше молчи.
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evgevg13
1574261559
О, горбоносая обиделась. А то, что она лишила болельщиков российского футбола на бесплатном канале- это нормально?
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rash1959
1574261965
Канделака, ну где, на каком форуме, на каком сайте ты найдёшь массу добрых слов о дзюбе??? Просвяти народ. Ваше прикормленное едром сообщество врёт всюду и всегда. А здесь всё наяву, всё по жизни, и "добрые слова" в адрес дзюбы из самого нутра болельщика. Болельщика не проведёшь, он сердцем видит.
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Dizgen
1574262477
Он бумажный солдат а ты бумажная подстилка))
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Из Твери Леха
1574262656
Мне одному кажется, что текст ей подсказали, на счет статистики там и прочего. Она ведь в футболе-то по сути не разбирается, да и до фонаря он ей.
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мы_не_рабы
1574263985
Что я читаю? Тина Канделаки, после того как причислила Азмуна к звёздам российского футбола, решительно взялась за теорию и грудью встала на защиту своего, родного. И слова-то мудрёные выучила, и по Дональду Даку прошлась. Только вот люди с фанатской трибуны - тоже ЛЮДИ! И имеют право на своё мнение, которое очень часто не совпадает с газпромовским.
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BRO_football
1574264496
Всё по делу Дзюбу оскорбляют. Выпустили этого придурка на поле, а он за весь матч какому-то Сан-Марино гол не смог забить. Какие-то любители умудрялись его перекрывать так, что он даже не смог ничего сделать (ни убежать от них, ни оторваться, ни обвести). Вот уровень вашего Дзюбы - полностью.деревянный и неповоротливый. Только языком чесать может, что мы крутые, мы львы, мы победим и т.д. Уж лучше бы вместо него какого-нибудь из молодёжи, чтобы практику игровую дать, больше пользы было бы. Пока что Дзюбу хвалят только люди, так или иначе связанные с Газпромом, который владеет Зенитом. И вот мнению этих доверять не стоит, потому что оно не объективное. А Уткин более-менее независимый журналист и поэтому по делу сказал, что он думает о Дзюбе.
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Mariner
1574267151
Оправдание Дзюбы Кандэлакой - это как тушить пожар бензином... Хотя... ТП - она и есть ТП.
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