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    Канделаки: «Дзюба назван «бумажным солдатом», хотя играть вот так и есть куриные крылышки в пабе – разные по усилиям вещи»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала оскорбления в адрес форварда сборной России Артема Дзюбы.

    «Я, конечно, знаю, что людская память коротка, но в случае с Артемом Дзюбой, которого какие-то отморозки оскорбляли на матче в Сан-Марино, стоит освежить память.

    Ради спортивной практики покинул «Зенит» и перешел в тульский «Арсенал». Своей игрой и голами доказал Черчесову, что достоин быть в составе сборной. Вышел на замену в первом матче с Саудовской Аравией на чемпионате мира и сразу же забил гол. Потом забил Египту и Испании. Начиная с ЧМ-2018, бился в каждом матче, выигрывал воздух, делал бесчисленное количество скидок партнерам.

    В успешном для нас отборочном турнире забил девять голов и отдал пять передач, став вторым по системе «гол+пас» среди всех футболистов турнира. И, конечно же, назван «бумажным солдатом», хотя играть вот так и есть куриные крылышки в пабе – разные по усилиям вещи.

    Артем ведет себя так, как и должен вести себя успешный спортсмен: разговаривает с журналистами, передает привет болельщикам и благодарит за поддержку. Игра может не получаться (что, кстати, с ним происходит крайне редко), но ни разу за последние годы я не видела, чтобы Дзюба сдался или отбывал номер.

    К сожалению, людям на фанатской трибуне на все это плевать. Вот весело, с задором посылать на три буквы – это да! Сейчас, наверное, читают и думают: умеем же мы в резонанс. Я же скажу так: таким людям, как вы, на трибунах не место. Вы не про спорт, не про сборную и, соответственно, не про ее успехи. К вам все это не имеет никакого отношения.

    А вот грязь, которую вы положите, — она всегда с вами. Дома и на работе, которая никому никакой радости не доставляет. В отличие от работы Артема, с которой он прекрасно справляется. Ну и живите с этим, писатели и пустомели!» – написала Канделаки в своем телеграме.

    • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
    • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

    Уткин – о Дзюбе: «Ни воли и ни характера выдающегося. Бумажный солдат»


    Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

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    Сегодня, 16:01
    Комментарии7
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      Рейтинг: +8085

      silver29 2 минуты назад

      Спортсмен публичный человек, игрок сборной пользы государству приносит не больше рабочего, кто его причислил к лику не критикуемых Черчесов, Канделаки, Орлов.... ? Так он проедает деньги налогоплательщиков, т.е. наши с вами, так почему мы не можем спросить его за халтуру (так Тина называет затянувшийся спад в игре). В годы СССР большинство игроков были приписаны к трудовым коллективам и формально получали там зарплату, более того их родители работали на этих заводах и спрос был ох какой жесткий, а тут бездельник обиделся да еще всякую шелупонь за себя вписывает.

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      Рейтинг: +12604

      bset 4 минуты назад

      Дзюба может вызывать только симпатию тем, как он пробился через все проблемы в основу сборной.

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      Рейтинг: +3773

      nik55 8 минут назад

      Канделаки ты что совсем тупая------нужно болеть за Ионова--Бакаева--Комличенко и многих других но только не за эту деревянную фигуру из которого журналисты раздули супер-футболера

      0
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      Рейтинг: +3119

      AtticusFinch 10 минут назад

      Это Артем Милевский и бывший муж Марии Орзул кричали))

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      Рейтинг: +8085

      silver29 11 минут назад

      Эта "ода радости" точно в адрес зюбы написана ?, а то девушка путается и не отличает игроков, совсем недавно узнала что Азмун и Оздоев это разные люди.

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      Рейтинг: +2702

      Виталий Орехов 13 минут назад

      Тина, ты ТОЧНО про Дзюбу писала?

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      Рейтинг: +3119

      AtticusFinch > Виталий Орехов 9 минут назад

      Чему ты удивляешься , если она Азмуна к сборной России как-то приписала)

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