Канделаки: «Дзюба назван «бумажным солдатом», хотя играть вот так и есть куриные крылышки в пабе – разные по усилиям вещи»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала оскорбления в адрес форварда сборной России Артема Дзюбы.

«Я, конечно, знаю, что людская память коротка, но в случае с Артемом Дзюбой, которого какие-то отморозки оскорбляли на матче в Сан-Марино, стоит освежить память.

Ради спортивной практики покинул «Зенит» и перешел в тульский «Арсенал». Своей игрой и голами доказал Черчесову, что достоин быть в составе сборной. Вышел на замену в первом матче с Саудовской Аравией на чемпионате мира и сразу же забил гол. Потом забил Египту и Испании. Начиная с ЧМ-2018, бился в каждом матче, выигрывал воздух, делал бесчисленное количество скидок партнерам.

В успешном для нас отборочном турнире забил девять голов и отдал пять передач, став вторым по системе «гол+пас» среди всех футболистов турнира. И, конечно же, назван «бумажным солдатом», хотя играть вот так и есть куриные крылышки в пабе – разные по усилиям вещи.

Артем ведет себя так, как и должен вести себя успешный спортсмен: разговаривает с журналистами, передает привет болельщикам и благодарит за поддержку. Игра может не получаться (что, кстати, с ним происходит крайне редко), но ни разу за последние годы я не видела, чтобы Дзюба сдался или отбывал номер.

К сожалению, людям на фанатской трибуне на все это плевать. Вот весело, с задором посылать на три буквы – это да! Сейчас, наверное, читают и думают: умеем же мы в резонанс. Я же скажу так: таким людям, как вы, на трибунах не место. Вы не про спорт, не про сборную и, соответственно, не про ее успехи. К вам все это не имеет никакого отношения.

А вот грязь, которую вы положите, — она всегда с вами. Дома и на работе, которая никому никакой радости не доставляет. В отличие от работы Артема, с которой он прекрасно справляется. Ну и живите с этим, писатели и пустомели!» – написала Канделаки в своем телеграме.

Во время матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.

После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

Уткин – о Дзюбе: «Ни воли и ни характера выдающегося. Бумажный солдат»



