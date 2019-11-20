Уткин – о Дзюбе: «Ни воли и ни характера выдающегося. Бумажный солдат»

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о ситуации с оскорблениями российских болельщиков нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча с Сан-Марино (5:0).

«Ну да, «дно днищенское» орать своему лидеру, «Дзюба, Дзюба иди на *** (фиг)». У сборной России есть такие болельщики. Реально.

Я бы назвал их «упивающиеся скотством». Не первая такая акция. Орловские, кажется, скрепоносцы. Ну так и что? Спортсмен в такой ситуации ярится. А Дзюба, он упивающийся любовью.

Вот как можно было выйти играть с Сан-Марино и не забить? Смысл вообще на финише сезона, впереди решающие матчи в ЛЧ, важнейшие игры в чемпионате России — иной смысл вообще переться в Сан-Марино был у Артема, кроме как забить столько, сколько нужно..? А он не забил ничего. И почему так вышло — даже и неважно.

Очень большие ограничения у Артема. И ментальные, и по мастерству. Когда отдаешь себе в этом отчет и вот таким любишь Дзюбу, это святая любовь. Как к медведю с оторванным ухом. Можно даже плюшевым.

Когда полагаешь, что он гордость отечественного спорта, цвет и генофонд нации, наступает вот такой день, когда совершенно ясно. Нет, и никогда так не было. Ни воли и ни характера выдающегося. Бумажный солдат», – написал Уткин.

Черчесов: «Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана – это надо уметь»