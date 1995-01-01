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    Уткин – о Дзюбе: «Ни воли и ни характера выдающегося. Бумажный солдат»

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о ситуации с оскорблениями российских болельщиков нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча с Сан-Марино (5:0).

    «Ну да, «дно днищенское» орать своему лидеру, «Дзюба, Дзюба иди на *** (фиг)». У сборной России есть такие болельщики. Реально.

    Я бы назвал их «упивающиеся скотством». Не первая такая акция. Орловские, кажется, скрепоносцы. Ну так и что? Спортсмен в такой ситуации ярится. А Дзюба, он упивающийся любовью.

    Вот как можно было выйти играть с Сан-Марино и не забить? Смысл вообще на финише сезона, впереди решающие матчи в ЛЧ, важнейшие игры в чемпионате России — иной смысл вообще переться в Сан-Марино был у Артема, кроме как забить столько, сколько нужно..? А он не забил ничего. И почему так вышло — даже и неважно.

    Очень большие ограничения у Артема. И ментальные, и по мастерству. Когда отдаешь себе в этом отчет и вот таким любишь Дзюбу, это святая любовь. Как к медведю с оторванным ухом. Можно даже плюшевым.

    Когда полагаешь, что он гордость отечественного спорта, цвет и генофонд нации, наступает вот такой день, когда совершенно ясно. Нет, и никогда так не было. Ни воли и ни характера выдающегося. Бумажный солдат», – написал Уткин.

    Черчесов: «Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана – это надо уметь»

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +729

      нейтральныйкакникто 5 минут назад

      Какой он Солдат? Так , поближе к кухне да к складам-именно так

      0
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      Рейтинг: -31068

      пьяныйхоровод 18 минут назад

      Ни один из этих "скрепоносцев" не скажет тоже самое Дзюбе один на один в тёмной подворотне . Интересно почему ?

      1
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      Рейтинг: +225

      ZEVS71 > пьяныйхоровод 9 минут назад

      Быдло оно и есть быдло. Согласен что кричать с трибуны, что говорить за глаза, что писать коменты - безопасно! Посмотреть бы что из себя представляют те кто кричал с трибуны.

      0
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      Рейтинг: +111

      david17 39 минут назад

      Деревянный солдат, вамос!

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      Рейтинг: +45

      Аденн 50 минут назад

      картонный Дзюбло.

      0
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      Рейтинг: +15

      Гека 50 минут назад

      Как же уткин з..л

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      Рейтинг: +21042

      oyabun 51 минуту назад

      Плюшевый медведь с оторванным ухом? ))) Вася в ударе!

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