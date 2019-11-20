Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин – о Дзюбе: «Ни воли и ни характера выдающегося. Бумажный солдат»

Уткин – о Дзюбе: «Ни воли и ни характера выдающегося. Бумажный солдат»

20 ноября 2019, 06:34
41

Журналист и видеоблогер Василий Уткин поделился мнением о ситуации с оскорблениями российских болельщиков нападающего сборной России Артема Дзюбы во время матча с Сан-Марино (5:0).

«Ну да, «дно днищенское» орать своему лидеру, «Дзюба, Дзюба иди на *** (фиг)». У сборной России есть такие болельщики. Реально.

Я бы назвал их «упивающиеся скотством». Не первая такая акция. Орловские, кажется, скрепоносцы. Ну так и что? Спортсмен в такой ситуации ярится. А Дзюба, он упивающийся любовью.

Вот как можно было выйти играть с Сан-Марино и не забить? Смысл вообще на финише сезона, впереди решающие матчи в ЛЧ, важнейшие игры в чемпионате России — иной смысл вообще переться в Сан-Марино был у Артема, кроме как забить столько, сколько нужно..? А он не забил ничего. И почему так вышло — даже и неважно.

Очень большие ограничения у Артема. И ментальные, и по мастерству. Когда отдаешь себе в этом отчет и вот таким любишь Дзюбу, это святая любовь. Как к медведю с оторванным ухом. Можно даже плюшевым.

Когда полагаешь, что он гордость отечественного спорта, цвет и генофонд нации, наступает вот такой день, когда совершенно ясно. Нет, и никогда так не было. Ни воли и ни характера выдающегося. Бумажный солдат», – написал Уткин.

Черчесов: «Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана – это надо уметь»

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Отбор ЧЕ-2020 Россия Зенит Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (41)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
нейтральныйкакникто
1574226627
Какой он Солдат? Так , поближе к кухне да к складам-именно так
Ответить
Play
1574227946
Слепили идол из говна и палок и поклоняются ему уже полтора года, а на деле нападающий-пустышка. Вчера начал включать свои сильные качества, в офсайд залезть, защитника за плечи схватить, да только забыл, что не Вилков судит.
Ответить
Viper for CSKA
1574229464
Давайте честно. Он добротный форвард, но, во-первых, он поздно раскрылся, чтобы говорить о неординарном таланте. Во-вторых, часто психует и принимает необдуманные решения на поле, ведёт себя агрессивно, что свидетельствует об отсутствии должной выдержки и силы воли, которые свойственны настоящему лидеру. В-третьих, он слишком часто попадал в ситуации, которые заставляли сомневаться в его моральных качествах. Кроме того, никто ведь никогда из него звезду и не лепил. И тут после половины сезона в Арсенале пошла агрессивная компания СМИ по водворению его на пьедестал. У нас так усиленно раньше никого не пиарили. Ни Акинфеева, ни Аршавина, ни Кержакова. Идола выбрали, прямо скажем, неподходящего. Он слишком стар, чтобы стать лидером нового поколения, не играет в Европе, как Головин, да и примером для молодежи он является очень спорным. Я лично не хотел бы, чтобы у нашей молодежи был такой герой, даже если выбирать оных исключительно из спортсменов.
Ответить
Юрий Крутько
1574234973
У Дзюбы заслуги перед футболом,перед Россией- абсолютное большинство его обожают!уткин(умышленно с маленькой буквы)-это сгусток желчи и зависти,обгадить,унизить и хоть каким то боком прислонится к известной и уважаемой личности,только на это он и способен...
Ответить
RotBerg
1574235016
Так вот это кто орал на трибунах) Васян обмазанный гавнищем))
Ответить
Давид59
1574235558
Вася, ясное дело, его не любит (парень из империи зла), но критикует по делу. Нельзя, конечно, так вести себя на поле
Ответить
paracetamol
1574239327
Сам-то кто, какашка толстопузая.
Ответить
Vis-ok
1574239349
Походу все ставили на то что Дзюба забьёт, но только Дзюба так не ставил)))
Ответить
САДЫЧОК
1574239724
Удивительно , Аршавин сморозил одну фразу после Евро , так его вся страна уничтожила--Этот балабол бревно Дзюба , каждый день трезвонит -и всё равно есть почитатели его тупости и никчемности !
Ответить
RamosRM
1574241111
Согласен))Ему только во дворе играть
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+