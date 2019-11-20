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Tuttomercatoweb: Моуринью возглавил «Тоттенхэм»

20 ноября 2019, 08:33
3

Новым главным тренером «Тоттенхэма» стал Жозе Моуринью.

По информации источника, руководство лондонского клуба окончательно остановилось на кандидатуре португальского специалиста после увольнения Маурисио Покеттино.

Уточняется, что «Тоттенхэм» рассматривал в том числе Юлиана Нагельсманна («Лейпциг»), Массимилиано Аллегри (без клуба) и Эдди Хау («Борнмут»), но в итоге выбрал Моуринью.

  • О назначении Моуринью пока не объявлено официально.
  • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016 по 2018 годы.
  • Во вторник, 19 ноября, «Тоттенхэм» уволил Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
  • После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

Поккетино уволен из «Тоттенхэма»

Журналист Sky Sports: «Тоттенхэм» может назначить Моуринью в ближайшие часы»

Источник: Tuttomercatoweb
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Моуринью Жозе Почеттино Маурисио
Комментарии (3)
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Lester84
1574229527
Интересно вот что. С приходом Моуриньо обычно происходит ряд громких и дорогих трансферов игроков. А руководство Шпор - те еще скупердяи. Как они этот момент разруливать будут?
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vmonomah17
1574232239
Интересное назначение. Посмотрим...
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