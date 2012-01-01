Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    2 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    Tuttomercatoweb: Моуринью возглавил «Тоттенхэм»

    Новым главным тренером «Тоттенхэма» стал Жозе Моуринью.

    По информации источника, руководство лондонского клуба окончательно остановилось на кандидатуре португальского специалиста после увольнения Маурисио Покеттино.

    Уточняется, что «Тоттенхэм» рассматривал в том числе Юлиана Нагельсманна («Лейпциг»), Массимилиано Аллегри (без клуба) и Эдди Хау («Борнмут»), но в итоге выбрал Моуринью.

    • О назначении Моуринью пока не объявлено официально.
    • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016 по 2018 годы.
    • Во вторник, 19 ноября, «Тоттенхэм» уволил Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
    • После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

    Поккетино уволен из «Тоттенхэма»

    Журналист Sky Sports: «Тоттенхэм» может назначить Моуринью в ближайшие часы»

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:33
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +221

      vmonomah17 38 минут назад

      Интересное назначение. Посмотрим...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4396

      Lester84 1 час назад

      Интересно вот что. С приходом Моуриньо обычно происходит ряд громких и дорогих трансферов игроков. А руководство Шпор - те еще скупердяи. Как они этот момент разруливать будут?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8758

      Cules2013 > Lester84 49 минут назад

      У ТТХ сильный состав с игроками вроде Кейна, Сона, Али и т.п. Играть есть кому. А на трансферы Жозе Леви летом раскрутит, когда уйдёт, как минимум, Эриксен. В МЮ Жозе тоже ныл, что ему не всех купили, кого он хотел. И ничего, как-то работал, хотя, на мой взгляд, в МЮ ему, наоборот, много купили и всё зря.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74520
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru