Tuttomercatoweb: Моуринью возглавил «Тоттенхэм»

Новым главным тренером «Тоттенхэма» стал Жозе Моуринью.

По информации источника, руководство лондонского клуба окончательно остановилось на кандидатуре португальского специалиста после увольнения Маурисио Покеттино.

Уточняется, что «Тоттенхэм» рассматривал в том числе Юлиана Нагельсманна («Лейпциг»), Массимилиано Аллегри (без клуба) и Эдди Хау («Борнмут»), но в итоге выбрал Моуринью.

О назначении Моуринью пока не объявлено официально.

Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016 по 2018 годы.

Во вторник, 19 ноября, «Тоттенхэм» уволил Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.

После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

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