Журналист Sky Sports: «Тоттенхэм» может назначить Моуринью в ближайшие часы»

Новым главным тренером «Тоттенхэма» может стать Жозе Моуринью. Об этом сообщает Фабрицио Романо – журналист Sky Sports.

«Тоттенхэм» рассматривает кандидатуру Моуринью после увольнения Покеттино. Жозе открыт для переговоров с лондонским клубом. Владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви примет решение в ближайшие часы», – написал Романо.

Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016 по 2018 годы.

Покеттино был уволен из «Тоттенхэма» после пяти с половиной лет работы.

Поккетино уволен из «Тоттенхэма»