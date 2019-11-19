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    Журналист Sky Sports: «Тоттенхэм» может назначить Моуринью в ближайшие часы»

    Новым главным тренером «Тоттенхэма» может стать Жозе Моуринью. Об этом сообщает Фабрицио Романо – журналист Sky Sports.

    «Тоттенхэм» рассматривает кандидатуру Моуринью после увольнения Покеттино. Жозе открыт для переговоров с лондонским клубом. Владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви примет решение в ближайшие часы», – написал Романо.

    • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016 по 2018 годы.
    • Покеттино был уволен из «Тоттенхэма» после пяти с половиной лет работы.

    Поккетино уволен из «Тоттенхэма»

    Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо

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    19.11.2019 23:26
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14868

      DOCTOR PENALTY 2 минуты назад

      После фантастической победы нашей сборной над грозным Сан-Марино этот пост вполне может быть предложен самому Черчесову.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +759

      LOKOfanatik19 18 минут назад

      Такой красивый Атакующий футбол был у ТТХ, теперь увидим автобус ))))) Достойная замена )

      Ах да, там ведь не будет сотни миллионов Моур.... эт я так, к слову )))

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