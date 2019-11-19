Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Журналист Sky Sports: «Тоттенхэм» может назначить Моуринью в ближайшие часы»

Журналист Sky Sports: «Тоттенхэм» может назначить Моуринью в ближайшие часы»

19 ноября 2019, 23:26
5

Новым главным тренером «Тоттенхэма» может стать Жозе Моуринью. Об этом сообщает Фабрицио Романо – журналист Sky Sports.

«Тоттенхэм» рассматривает кандидатуру Моуринью после увольнения Покеттино. Жозе открыт для переговоров с лондонским клубом. Владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви примет решение в ближайшие часы», – написал Романо.

  • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016 по 2018 годы.
  • Покеттино был уволен из «Тоттенхэма» после пяти с половиной лет работы.

Поккетино уволен из «Тоттенхэма»

Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Моуринью Жозе Почеттино Маурисио
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
LOKOfanatik19
1574199844
Такой красивый Атакующий футбол был у ТТХ, теперь увидим автобус ))))) Достойная замена ) Ах да, там ведь не будет сотни миллионов Моур.... эт я так, к слову )))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1574200806
После фантастической победы нашей сборной над грозным Сан-Марино этот пост вполне может быть предложен самому Черчесову.
Ответить
talgatnurzhanov2006
1574217439
Вечный попрошайка денег идет к неиспраивому жмоту
Ответить
Dizayner
1574229234
вот это было бы интересно
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+