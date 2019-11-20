Черчесов – третий тренер в истории сборной России по числу побед

В заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 сборная России разгромила Сан-Марино (5:0).

Эта победа стала для главного тренера Станислава Черчесова 18-й после назначения на этот пост. Всего под руководством Черчесова национальная команда провела 41 матч.

По количеству побед Черчесов вышел на третье место в истории сборной России, опередив Фабио Капелло, который за время работы в российской сборной одержал 17 побед.

На втором месте – Гус Хиддинк с 22-мя победами в 39 матчах. Лидер по этому показателю – Олег Романцев (36 побед в 60 матчах).

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