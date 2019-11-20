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Черчесов – третий тренер в истории сборной России по числу побед

20 ноября 2019, 07:46
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В заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 сборная России разгромила Сан-Марино (5:0).

Эта победа стала для главного тренера Станислава Черчесова 18-й после назначения на этот пост. Всего под руководством Черчесова национальная команда провела 41 матч.

По количеству побед Черчесов вышел на третье место в истории сборной России, опередив Фабио Капелло, который за время работы в российской сборной одержал 17 побед.

На втором месте – Гус Хиддинк с 22-мя победами в 39 матчах. Лидер по этому показателю – Олег Романцев (36 побед в 60 матчах).

Черчесов: «Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана – это надо уметь»

Россия сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Россия Хиддинк Гус Черчесов Станислав Романцев Олег Капелло Фабио
Комментарии (2)
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Дядя Серёжа
1574230623
Черчесов выше Капелло... Серьёзное дело.
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Antonow
1574252253
при этом - это самый низкий процент побед из общего числа игр. Черчесов - 43,90% Капелло - 17 побед в 33 матчах = 51,51% Хиддинг - 56,41% Романцев - 59,99%
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