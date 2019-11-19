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  • Газзаев: «Россия не соответствует требованиям современного футбола»

Газзаев: «Россия не соответствует требованиям современного футбола»

19 ноября 2019, 10:13
24

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев объяснил, почему уровень российского футбола не дотягивает до европейского.

«Мы не соответствуем требованиям современного футбола. Это видно по матчам Лиги чемпионов и Лиги Европы, где наши команды и футболисты сталкиваются с иной манерой ведения игры. И по факту получается, что пока из российских футболистов за рубежом востребован только Головин. Есть еще Черышев, но он по факту полностью является продуктом испанской школы.

К сожалению, многие довольствуются тем, что чего-то добиваются во внутреннем чемпионате. Но как только попадаем на матчи с соперниками уровня сборной Бельгии, «Лейпцига», «Ювентуса» и даже с куда менее именитыми европейскими командами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, то получаем обидные результаты.

Вот и выходит, что российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги. А в Европе надо прыгать выше головы. Там совсем другой уровень и совсем другие принципы. К такому футболу мы и должны стремиться», – заявил Газзаев.

  • Газзаев возглавлял сборную России с 2002 по 2003-й.
  • Вместе с ЦСКА он выиграл Кубок УЕФА в 2005-м.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Газзаев Валерий
Комментарии (24)
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Из Твери Леха
1574148243
Ну все так. А делать то что?
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Viper for CSKA
1574148383
Газаев заразился синдромом депутата. С умным видом и с помощью обтекаемых формулировок озвучил очевидное, но никакого решения не дал.
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Frankfurt Am Main
1574150046
Абсолютно верно.
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Кузьмич на трибуне
1574150824
Это руководство Российского футбола не заслуживает ничего. Они в кабинетах решают, кому какое место занимать. Они потом банкротят тех кто не согласен с их решением.
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alex1951
1574151309
Послушай Газ,так мораль то в чем? Не считая 2008 года , не соответствие - норма.... Сам не лучше ...Может ты имел ввиду : Прилетит к нам волшебник ,в голубом вертолете......))))........ ps Или все таки платить минималку ЗэМэЭсам? И лишь тогда ,когда не будет Betnley,Мальдив,омаров, смазливых шлюшек-жен ,голод будет подпирать и гонять будут,как новобранцев ,может тогда? Ты ,Газ предлагай,ты же законо датель ,мать вашу!
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DOCTOR PENALTY
1574152586
Большой Дзюба получает большие деньги, а играет в маленький футбол, получает от этого большое удовольствие и кладёт на всех большой болт и ваша критика, Валерий Георгиевич, ему, по большому счёту, пох....! Какие у вас будут предложения по этой большой проблеме? """""""""""""""""""""""
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BRO_football
1574154097
Всё правильно сказал. Уровень российского футбола не дотягивает до европейского, зато зарплаты у футболистов на как раз на европейском уровне.
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alp
1574158357
отлично сформулировано.
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Garrincha58
1574160603
за то они Заслуженные мастера спорта
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Decorhome
1574173804
Валерий Георгиевич Владимиру Владимировичу может это не понравиться)
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