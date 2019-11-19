Газзаев: «Россия не соответствует требованиям современного футбола»

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев объяснил, почему уровень российского футбола не дотягивает до европейского.

«Мы не соответствуем требованиям современного футбола. Это видно по матчам Лиги чемпионов и Лиги Европы, где наши команды и футболисты сталкиваются с иной манерой ведения игры. И по факту получается, что пока из российских футболистов за рубежом востребован только Головин. Есть еще Черышев, но он по факту полностью является продуктом испанской школы.

К сожалению, многие довольствуются тем, что чего-то добиваются во внутреннем чемпионате. Но как только попадаем на матчи с соперниками уровня сборной Бельгии, «Лейпцига», «Ювентуса» и даже с куда менее именитыми европейскими командами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, то получаем обидные результаты.

Вот и выходит, что российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги. А в Европе надо прыгать выше головы. Там совсем другой уровень и совсем другие принципы. К такому футболу мы и должны стремиться», – заявил Газзаев.