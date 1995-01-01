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    Газзаев: «Россия не соответствует требованиям современного футбола»

    Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев объяснил, почему уровень российского футбола не дотягивает до европейского.

    «Мы не соответствуем требованиям современного футбола. Это видно по матчам Лиги чемпионов и Лиги Европы, где наши команды и футболисты сталкиваются с иной манерой ведения игры. И по факту получается, что пока из российских футболистов за рубежом востребован только Головин. Есть еще Черышев, но он по факту полностью является продуктом испанской школы.

    К сожалению, многие довольствуются тем, что чего-то добиваются во внутреннем чемпионате. Но как только попадаем на матчи с соперниками уровня сборной Бельгии, «Лейпцига», «Ювентуса» и даже с куда менее именитыми европейскими командами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, то получаем обидные результаты.

    Вот и выходит, что российские футболисты играют в маленький футбол за большие деньги. А в Европе надо прыгать выше головы. Там совсем другой уровень и совсем другие принципы. К такому футболу мы и должны стремиться», – заявил Газзаев.

    • Газзаев возглавлял сборную России с 2002 по 2003-й.
    • Вместе с ЦСКА он выиграл Кубок УЕФА в 2005-м.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:13
    Комментарии12
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      Рейтинг: +458

      Сенситив 18 секунд назад

      ...А в Европе надо прыгать выше головы...

      хотя, что выше головы не прыгнешь, всем известный факт,
      но ведь "знаток" пролаял, депутат усатый, как-то так...))

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      Рейтинг: +14852

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Большой Дзюба получает большие деньги, а играет в маленький футбол, получает от этого большое удовольствие и кладёт на всех большой болт и ваша критика, Валерий Георгиевич, ему, по большому счёту, пох....! Какие у вас будут предложения по этой большой проблеме? """""""""""""""""""""""

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      Рейтинг: +21736

      gol_kak_sokol 25 минут назад

      Некоторые просто сидят в думе за большие деньги.

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      Рейтинг: +14852

      DOCTOR PENALTY > gol_kak_sokol 7 минут назад

      Валерий Георгиевич там думает о чём-то... Его думы очень дорогие, по тексту сразу видно.

      0
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      Рейтинг: +7678

      alex1951 30 минут назад

      Послушай Газ,так мораль то в чем?
      Не считая 2008 года , не соответствие - норма....
      Сам не лучше ...Может ты имел ввиду : Прилетит к нам волшебник ,в голубом вертолете......))))........
      ps Или все таки платить минималку ЗэМэЭсам? И лишь тогда ,когда не будет Betnley,Мальдив,омаров, смазливых шлюшек-жен ,голод будет подпирать и гонять будут,как новобранцев ,может тогда? Ты ,Газ предлагай,ты же законо датель ,мать вашу!

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      Рейтинг: +646

      Кузьмич на трибуне 38 минут назад

      Это руководство Российского футбола не заслуживает ничего. Они в кабинетах решают, кому какое место занимать. Они потом банкротят тех кто не согласен с их решением.

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      Рейтинг: +719

      Frankfurt Am Main 51 минуту назад

      Абсолютно верно.

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      Рейтинг: +685

      Давид59 58 минут назад

      Так это же чисто по-русски - в маленькие игры за большие деньги!!!

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      Рейтинг: +3840

      Viper for CSKA 1 час назад

      Газаев заразился синдромом депутата. С умным видом и с помощью обтекаемых формулировок озвучил очевидное, но никакого решения не дал.

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      Рейтинг: +3497

      ЮНик > Viper for CSKA 37 минут назад

      Вот уж кто-кто, но Газзаев лучше бы промолчал.

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      Рейтинг: +668

      Из Твери Леха 1 час назад

      Ну все так. А делать то что?

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      Рейтинг: +150

      Juic 1 час назад

      "Пустите меня к кормушке!!!!!"

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