Отбор Евро-2020. Испания разгромила Румынию и другие результаты группы F

Завершились три матча отбора Евро-2020 в группе F.

Испания забила пять безответных голов в ворота Румынии.

В двух других играх Норвегия и Швеция ожидаемо обыграли Мальту и Фарерские острова.

Отбор Евро-2020. Группа J. 10-й тур

Испания – Румыния – 5:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Руис, 8; 2:0 – Морено, 33; 3:0 – Морено, 43; 4:0 – Рус (в свои ворота), 45+1; Оярсабаль, 90+2.

Мальта – Норвегия – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Кинг, 7; 1:1 – Фенеч, 40; 1:2 – Сорлот, 62.

Швеция – Фарерские острова – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Андерссон, 29; 2:0 – Сванберг, 72; 3:0 – Гуидетти, 80.

Календарь отбора Евро-2020

Турнирные таблицы отбора Евро-2020