Отбор Евро-2020. Испания разгромила Румынию и другие результаты группы F

Завершились три матча отбора Евро-2020 в группе F.
Испания забила пять безответных голов в ворота Румынии.
В двух других играх Норвегия и Швеция ожидаемо обыграли Мальту и Фарерские острова.
Отбор Евро-2020. Группа J. 10-й тур
Голы: 1:0 – Руис, 8; 2:0 – Морено, 33; 3:0 – Морено, 43; 4:0 – Рус (в свои ворота), 45+1; Оярсабаль, 90+2.
Голы: 0:1 – Кинг, 7; 1:1 – Фенеч, 40; 1:2 – Сорлот, 62.
Швеция – Фарерские острова – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Андерссон, 29; 2:0 – Сванберг, 72; 3:0 – Гуидетти, 80.
Источник: «Бомбардир»