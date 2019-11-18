Болельщики смогут бесплатно посетить матч «Уфа» – «Сочи»

Пресс-служба «Уфы» в твиттере объявила, что вход на матч 17-го тура РПЛ против «Сочи» будет свободным.

«Дорогие друзья, Футбольный клуб «Уфа» благодарит вас за отличную поддержку в 2019 году и в качестве признательности, объявляет вход на матч «Уфа» – «Сочи» – свободным!» – говорится в публикации клуба.

Матч «Уфа» – «Сочи» состоится в воскресенье, 24 ноября.

Начало игры – в 11:30 по московскому времени.

«Уфа» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Сочи» – 16-е.