Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    Болельщики смогут бесплатно посетить матч «Уфа» – «Сочи»

    Пресс-служба «Уфы» в твиттере объявила, что вход на матч 17-го тура РПЛ против «Сочи» будет свободным.

    «Дорогие друзья, Футбольный клуб «Уфа» благодарит вас за отличную поддержку в 2019 году и в качестве признательности, объявляет вход на матч «Уфа» – «Сочи» – свободным!» – говорится в публикации клуба.

    • Матч «Уфа» – «Сочи» состоится в воскресенье, 24 ноября.
    • Начало игры – в 11:30 по московскому времени.
    • «Уфа» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Сочи» – 16-е.

    Источник: Официальный твиттер «Уфы»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:32
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1502

      Бухбух 27 минут назад

      Такой футбол (бесплатный) нам не нужен. Матч, скорее всего, перенесут.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74491
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru