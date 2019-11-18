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Болельщики смогут бесплатно посетить матч «Уфа» – «Сочи»

18 ноября 2019, 19:32
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Пресс-служба «Уфы» в твиттере объявила, что вход на матч 17-го тура РПЛ против «Сочи» будет свободным.

«Дорогие друзья, Футбольный клуб «Уфа» благодарит вас за отличную поддержку в 2019 году и в качестве признательности, объявляет вход на матч «Уфа» – «Сочи» – свободным!» – говорится в публикации клуба.

  • Матч «Уфа» – «Сочи» состоится в воскресенье, 24 ноября.
  • Начало игры – в 11:30 по московскому времени.
  • «Уфа» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Сочи» – 16-е.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Уфы»
Россия. Премьер-лига Уфа Сочи
Комментарии (1)
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1574095468
Такой футбол (бесплатный) нам не нужен. Матч, скорее всего, перенесут.
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