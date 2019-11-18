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    Черчесов: «Достопримечательности Сан-Марино смотреть не собираемся. У нас другая задача»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о задаче национальной команды на выездной матч отбора к Евро-2020 с Сан-Марино.

    — Матч почти товарищеский. Не хотите прогуляться всей командой по старому городу?

    — Дело в том, что у нас здесь своя программа. Мы приехали играть матч квалификации. Все расписано: тренировка, обед, отдых, теория, восстановления. Подготовка к игре, в конце концов. Достопримечательности мы смотреть не собираемся, у нас другая задача.

    — А какая задача?

    — Наша задача — показывать качественный футбол, представлять свою страну соответствующим образом. Очень хочу, чтобы игроки выполнили то, что мы перед ними ставим. В последнем матче это получилось не до конца.

    — Вы сами здесь играли в 1995-м. Что-нибудь помните?

    — Ничего, честно! Даже стадион не помню — это было давно. Назад не оглядываюсь, — сказал Черчесов.

    • Во вторник Россия сыграет на выезде с Сан-Марино, начало матча – в 22:45 мск.

    Черчесов: «Вероятность большая, что Жирков не сыграет с Сан-Марино. Головин? Будем исходить из заключения врача»


    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:41
    Комментарии5
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      Рейтинг: +761

      petr69 1 час назад

      Сборная Сан Марино на подьеме (впервые за 2 года забили гол), так что на матч всех лучших. Хотя у нас есть Дзюба, он не пдведет

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      Рейтинг: +1502

      Бухбух 1 час назад

      Достопримечательности смотрели в Питере. Перед бельгийцами.

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      Рейтинг: +7664

      alex1951 1 час назад

      Команда России психологически травмирована.....
      В Сан Марино об этом знают и готовятся....
      Черчесов хорохорится ,Дзюба обещает.....
      все говорит о том,что прогулки не будет...

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      Рейтинг: +6212

      mihail200606 1 час назад

      Какие там задачи..

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      Рейтинг: +523

      Серж 69 2 часа назад

      Да уж какие задачи,что тут уж теперь,качество показывать,и кому?Нам?Сан-Марино?Ну,да Дзюбе счёт ведь ещё надо пополнить..Что сказать,очень "достойные" задачи,такие прямо таки трудные,аж жуть берёт.Были задачи,да вы с ними не справились,сильно вас бельгийцы озадачили,но теперь хоть душу отведёте...

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