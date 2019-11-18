Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Достопримечательности Сан-Марино смотреть не собираемся. У нас другая задача»

Черчесов: «Достопримечательности Сан-Марино смотреть не собираемся. У нас другая задача»

18 ноября 2019, 17:41
11

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о задаче национальной команды на выездной матч отбора к Евро-2020 с Сан-Марино.

— Матч почти товарищеский. Не хотите прогуляться всей командой по старому городу?

— Дело в том, что у нас здесь своя программа. Мы приехали играть матч квалификации. Все расписано: тренировка, обед, отдых, теория, восстановления. Подготовка к игре, в конце концов. Достопримечательности мы смотреть не собираемся, у нас другая задача.

— А какая задача?

— Наша задача — показывать качественный футбол, представлять свою страну соответствующим образом. Очень хочу, чтобы игроки выполнили то, что мы перед ними ставим. В последнем матче это получилось не до конца.

— Вы сами здесь играли в 1995-м. Что-нибудь помните?

— Ничего, честно! Даже стадион не помню — это было давно. Назад не оглядываюсь, — сказал Черчесов.

  • Во вторник Россия сыграет на выезде с Сан-Марино, начало матча – в 22:45 мск.

Черчесов: «Вероятность большая, что Жирков не сыграет с Сан-Марино. Головин? Будем исходить из заключения врача»


Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Россия Сан-Марино Черчесов Станислав
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Серж 69
1574089797
Да уж какие задачи,что тут уж теперь,качество показывать,и кому?Нам?Сан-Марино?Ну,да Дзюбе счёт ведь ещё надо пополнить..Что сказать,очень "достойные" задачи,такие прямо таки трудные,аж жуть берёт.Были задачи,да вы с ними не справились,сильно вас бельгийцы озадачили,но теперь хоть душу отведёте...
Ответить
mihail200606
1574092071
Какие там задачи..
Ответить
alex1951
1574092126
Команда России психологически травмирована..... В Сан Марино об этом знают и готовятся.... Черчесов хорохорится ,Дзюба обещает..... все говорит о том,что прогулки не будет...
Ответить
Бухбух
1574092378
Достопримечательности смотрели в Питере. Перед бельгийцами.
Ответить
petr69
1574092392
Сборная Сан Марино на подьеме (впервые за 2 года забили гол), так что на матч всех лучших. Хотя у нас есть Дзюба, он не пдведет
Ответить
Ганнибал Лектор
1574103316
Умный тренер посмотрел бы в деле ближайший резерв, а не стал бы тешить самолюбие посредственного игрочишки. Но... Вангую покер и никому не нужный жест...
Ответить
Plyash
1574107149
Цитирую -- "наша задача - показывать качественный футбол,представлять свою страну соответствующим образом". Это очень хорошо у вас получилось в субботу в игре с Бельгией,вы великолепно представили нашу страну у себя дома. Стас,болтун хренов,пиши уже тогда,что хочешь "представить свою ко-манду соответствующим образом," а страну нашу не упоминай.
Ответить
alp
1574109387
хорошо бы и сан марино уделало этого напыщенного индюка
Ответить
амани
1574149634
хахахаха ну Черчес дает, другая задача, выиграть у Сан-Марино и кричать , вах какая победа , вах какие мы , с такой игрой евро выиграем!!!! очень смешно!!!
Ответить
Старикан
1574170835
Там достопримечательностей-то на полчаса....
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+